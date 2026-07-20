Nachlese: WTA Kitzbühel, Lucia Mayr-Harting (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
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- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.07.)
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: ÖTV-Damen dominieren beim WTA-125-Challenger in Kitzbühel, 3x Karrierehoch in Woche 29
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