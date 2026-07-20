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PIR-News zu Andritz, Frequentis, Erste Group, Addiko, cyan (Christine Petzwinkler)

20.07.2026, 2476 Zeichen

Andritz wurde von Électricité de France (EDF) mit der Lieferung einer neuen Pumpturbine und zugehöriger Ausrüstung für das Pumpspeicherprojekt Vouglans/Saut-Mortier beauftragt. Das Projekt wird die Energiespeicherkapazität erhöhen, die Stabilität des Stromnetzes verbessern und die Integration erneuerbarer Energien unterstützen, betont Andritz. Der Auftrag hat einen Wert im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Andritz liefert die 17-MW-Pumpturbine mit variabler Drehzahl einschließlich Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme sowie den Turbinenregler. Der Konsortialpartner Ingeteam liefert den Motorgenerator sowie den Vollumrichter für den Betrieb mit variabler Drehzahl. Die Projektabwicklung ist für den Zeitraum von 2026 bis 2031 geplant.
Andritz ( Akt. Indikation:  73,80 /73,90, -0,07%)

Johannes Proksch, Stellvertretender Vorsitzender des Addiko-Aufsichtsrates, hat das NLB-Angebot angenommen und 195.000 Aktien zu je 37,0 Euro angedient, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. In Summe hat die Transaktion einen Wert von 7,2 Mio. Euro.
Addiko Bank ( Akt. Indikation:  26,30 /27,90, 0,74%)

Die Analysten der Deutschen Bank heben das Kursziel für die Aktien der Erste Group von 121,00 auf 125,00 Euro an und bekräftigen die Buy-Empfehlung.
Erste Group ( Akt. Indikation:  111,90 /112,00, 0,22%)

Die Analysten der Berenberg Bank erhöhen nach der Vorlage vorläufiger Halbjahres-Zahlen das Kursziel für Frequentis von 89,0 auf 91,0 Euro und bestätigen die Kauf-Empfehlung.
Frequentis ( Akt. Indikation:  69,60 /70,40, 3,86%)

Die in Deutschland börsennotierte cyan AG weitet ihre Cybersicherheitslösung „Ciber Protección“, die derzeit bei Orange Spanien im Einsatz ist, auf drei weitere MásOrange-Tochtergesellschaften aus, nämlich Euskaltel, R und Telecable. Die Cybersicherheitslösung wurde entwickelt, um die Internetverbindungen und Endgeräte von Geschäftskunden vor digitalen Bedrohungen wie Phishing zu schützen, das weiterhin die bedeutendste Cyberbedrohung für Unternehmen in Spanien darstellt. Der Rollout richtet sich an B2B- und KMU-Kunden mit einem Schwerpunkt auf die Region Nordspanien, wie cyan mitteilt. Markus Cserna, CEO der cyan AG, dazu: „Diese Ausweitung unterstreicht die Stärke unserer langfristigen Zusammenarbeit mit der Orange Group sowie unsere Fähigkeit, komplexe Rollouts über mehrere Marken hinweg zu unterstützen.“

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.07.)


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Uhrzeit:  15:49:23
Veränderung zu letztem SK:  4.65%
Letzter SK:  26.90 ( -0.37%)

Andritz
Akt. Indikation:  73.60 / 73.80
Uhrzeit:  15:49:32
Veränderung zu letztem SK:  -0.27%
Letzter SK:  73.90 ( -0.40%)

Erste Group
Akt. Indikation:  112.20 / 112.30
Uhrzeit:  15:50:40
Veränderung zu letztem SK:  0.49%
Letzter SK:  111.70 ( -2.62%)

Frequentis
Akt. Indikation:  71.20 / 71.90
Uhrzeit:  15:48:44
Veränderung zu letztem SK:  6.16%
Letzter SK:  67.40 ( 6.81%)



 

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    Autor: Christine Petzwinkler

    20.07.2026, 2476 Zeichen

    Andritz wurde von Électricité de France (EDF) mit der Lieferung einer neuen Pumpturbine und zugehöriger Ausrüstung für das Pumpspeicherprojekt Vouglans/Saut-Mortier beauftragt. Das Projekt wird die Energiespeicherkapazität erhöhen, die Stabilität des Stromnetzes verbessern und die Integration erneuerbarer Energien unterstützen, betont Andritz. Der Auftrag hat einen Wert im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Andritz liefert die 17-MW-Pumpturbine mit variabler Drehzahl einschließlich Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme sowie den Turbinenregler. Der Konsortialpartner Ingeteam liefert den Motorgenerator sowie den Vollumrichter für den Betrieb mit variabler Drehzahl. Die Projektabwicklung ist für den Zeitraum von 2026 bis 2031 geplant.
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