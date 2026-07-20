PIR-News zu Andritz, Frequentis, Erste Group, Addiko, cyan (Christine Petzwinkler)

20.07.2026, 2476 Zeichen

Andritz wurde von Électricité de France (EDF) mit der Lieferung einer neuen Pumpturbine und zugehöriger Ausrüstung für das Pumpspeicherprojekt Vouglans/Saut-Mortier beauftragt. Das Projekt wird die Energiespeicherkapazität erhöhen, die Stabilität des Stromnetzes verbessern und die Integration erneuerbarer Energien unterstützen, betont Andritz. Der Auftrag hat einen Wert im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Andritz liefert die 17-MW-Pumpturbine mit variabler Drehzahl einschließlich Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme sowie den Turbinenregler. Der Konsortialpartner Ingeteam liefert den Motorgenerator sowie den Vollumrichter für den Betrieb mit variabler Drehzahl. Die Projektabwicklung ist für den Zeitraum von 2026 bis 2031 geplant.

Andritz ( Akt. Indikation: 73,80 /73,90, -0,07%)

Johannes Proksch, Stellvertretender Vorsitzender des Addiko-Aufsichtsrates, hat das NLB-Angebot angenommen und 195.000 Aktien zu je 37,0 Euro angedient, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. In Summe hat die Transaktion einen Wert von 7,2 Mio. Euro.

Addiko Bank ( Akt. Indikation: 26,30 /27,90, 0,74%)



Die Analysten der Deutschen Bank heben das Kursziel für die Aktien der Erste Group von 121,00 auf 125,00 Euro an und bekräftigen die Buy-Empfehlung.

Erste Group ( Akt. Indikation: 111,90 /112,00, 0,22%)

Die Analysten der Berenberg Bank erhöhen nach der Vorlage vorläufiger Halbjahres-Zahlen das Kursziel für Frequentis von 89,0 auf 91,0 Euro und bestätigen die Kauf-Empfehlung.

Frequentis ( Akt. Indikation: 69,60 /70,40, 3,86%)

Die in Deutschland börsennotierte cyan AG weitet ihre Cybersicherheitslösung „Ciber Protección“, die derzeit bei Orange Spanien im Einsatz ist, auf drei weitere MásOrange-Tochtergesellschaften aus, nämlich Euskaltel, R und Telecable. Die Cybersicherheitslösung wurde entwickelt, um die Internetverbindungen und Endgeräte von Geschäftskunden vor digitalen Bedrohungen wie Phishing zu schützen, das weiterhin die bedeutendste Cyberbedrohung für Unternehmen in Spanien darstellt. Der Rollout richtet sich an B2B- und KMU-Kunden mit einem Schwerpunkt auf die Region Nordspanien, wie cyan mitteilt. Markus Cserna, CEO der cyan AG, dazu: „Diese Ausweitung unterstreicht die Stärke unserer langfristigen Zusammenarbeit mit der Orange Group sowie unsere Fähigkeit, komplexe Rollouts über mehrere Marken hinweg zu unterstützen.“

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.07.)

(20.07.2026)

BSN Podcasts

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: ÖTV-Damen dominieren beim WTA-125-Challenger in Kitzbühel, 3x Karrierehoch in Woche 29

Akt. Indikation: 27.40 / 28.90

Uhrzeit: 15:49:23

Veränderung zu letztem SK: 4.65%

Letzter SK: 26.90 ( -0.37%)

Akt. Indikation: 73.60 / 73.80

Uhrzeit: 15:49:32

Veränderung zu letztem SK: -0.27%

Letzter SK: 73.90 ( -0.40%)

Akt. Indikation: 112.20 / 112.30

Uhrzeit: 15:50:40

Veränderung zu letztem SK: 0.49%

Letzter SK: 111.70 ( -2.62%)

Akt. Indikation: 71.20 / 71.90

Uhrzeit: 15:48:44

Veränderung zu letztem SK: 6.16%

Letzter SK: 67.40 ( 6.81%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Porr, Agrana, Austriacard Holdings AG, Amag, Polytec Group, Wienerberger, CPI Europe AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, FACC, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Marinomed Biotech, Semperit, Wolford, Wolftank-Adisa, Bawag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Travelers Companies, Fresenius Medical Care, SAP, Deutsche Telekom.

Random Partner Novomatic

Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Wollen den Weg zum 2. Mal mit Marinomed gehen (Depot ...

» Börsegeschiche 20.7.: BA-CA, Libro, Agrana, Amag (Börse Geschichte) (Bör...

» Nachlese: WTA Kitzbühel, Lucia Mayr-Harting (audio cd.at)

» PIR-News zu Andritz, Frequentis, Erste Group, Addiko, cyan (Christine Pe...

» Unser Song ist Top100 und das 76-seitige Zertifikate Magazine 20 Jahre Z...

» Wiener Börse Party #1202: ATX unverändert, der IPO-Index trudelt und ist...

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Frequentis, Palfinger und Semperit g...

» Börse/Sport-Inputs auf Spotify zu u.a. Sinja Kraus, Julia Grabher

» ATX-Trends: Frequentis, AT&S, RBI, Addiko, Marinomed ...

» LinkedIn-NL: Yeah, unser Song ist Top100! Und die grosse Zertifikate Son...