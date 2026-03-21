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Datenschutz: EU verschärft Transparenz, Gericht gibt Firmen neue Abwehr ( Finanztrends)

21.03.2026, 5793 Zeichen

Die EU-Datenschutzregeln werden schärfer kontrolliert, während Unternehmen neue Abwehrmöglichkeiten gegen missbräuchliche Anfragen erhalten. Diese Woche brachte zwei wegweisende Entscheidungen für den europäischen Datenschutz.

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDPB) startete am 19. März 2026 eine großangelegte, koordinierte Überprüfung von Datenschutzerklärungen. Zeitgleich urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH), dass Unternehmen missbräuchliche Auskunftsanträge bereits im ersten Anlauf ablehnen dürfen. Diese parallelen Entwicklungen zwingen Firmen zum sofortigen Handeln.

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EDPB startet europaweite Transparenz-Offensive

Im Fokus der Kontrolleure stehen die Transparenzpflichten der DSGVO. 25 nationale Aufsichtsbehörden, darunter auch deutsche Landesdatenschutzbeauftragte, werden in diesem Jahr systematisch prüfen, ob Unternehmen ihre Nutzer klar und verständlich über die Datenverarbeitung informieren.

Die Behörden werden dabei besonders auf die Verständlichkeit der Datenschutzerklärungen achten. Juristischer Jargon soll der Vergangenheit angehören. Geprüft wird unter anderem, ob die Identität des Verantwortlichen, die Verarbeitungszwecke, die Rechtsgrundlagen, Speicherfristen und Datenübermittlungen in Drittländer korrekt und nachvollziehbar dargestellt werden.

Diese koordinierte Aktion folgt auf frühere Schwerpunkte zu Cloud-Diensten und Datenschutzbeauftragten. Ein zusammenfassender Bericht mit den europäischen Ergebnissen wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet.

EuGH-Urteil: Neue Abwehr gegen "Privacy-Trolle"

Während die Aufsicht die aktive Transparenz verschärft, gibt der EuGH Unternehmen ein neues Werkzeug gegen die systematische Ausnutzung von Betroffenenrechten an die Hand. In einem Grundsatzurteil vom selben Tag entschied das Gericht im Fall der deutschen Optikerkette Brillen Rottler.

Ein österreichischer Staatsbürger hatte nach einem Newsletter-Abo umfassende Datenauskünfte verlangt. Das Unternehmen verweigerte diese, da der Antragsteller nachweislich mit diesem Muster bei zahlreichen Firmen Schadensersatzansprüche generierte. Der EuGH gab Brillen Rottler recht.

Das Urteil stellt klar: Selbst eine einzelne, erstmalige Auskunftsanfrage kann als "exzessiv" abgelehnt werden, wenn der Verantwortliche eine missbräuchliche Absicht nachweisen kann. Die in der DSGVO erwähnte "Wiederholung" ist demnach nur ein Beispiel, keine zwingende Voraussetzung.

Der Zwei-Stufen-Test für Missbrauch

Der EuGH etablierte einen strengen Zwei-Stufen-Test, um Missbrauch zu beweisen. Unternehmen müssen objektiv zeigen, dass der eigentliche Zweck des Auskunftsrechts – die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung – nicht erreicht wurde. Zusätzlich muss eine subjektive Absicht des Antragstellers nachgewiesen werden, künstlich die Voraussetzungen für einen Vorteil zu schaffen.

Öffentlich zugängliche Informationen, die ein systematisches Vorgehen einer Person bei vergleichbaren Fällen belegen, können hierfür ein wichtiges Indiz sein. Zudem schränkte das Gericht Schadensersatzansprüche ein: Liegt die Ursache für einen möglichen Schaden im Verhalten des Antragstellers selbst, besteht kein Anspruch. Dies untergräbt Geschäftsmodelle, die auf provozierten DSGVO-Verstößen basieren.

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Um bei behördlichen Prüfungen oder Auskunftsanfragen keine Angriffsfläche zu bieten, müssen alle Pflichtfelder Ihrer Dokumentation korrekt ausgefüllt sein. Dieser Gratis-Download enthüllt, wie Sie Ihr Verarbeitungsverzeichnis lückenlos und prüfungssicher aufbauen, um Bußgelder von bis zu 2 % des Jahresumsatzes zu vermeiden. Gratis-Download: Verarbeitungsverzeichnis rechtssicher aufbauen

Analyse: Ein neues Gleichgewicht für den deutschen Markt

Die Doppel-Entscheidung schafft eine komplexe neue Lage, besonders für den deutschen Datenschutz markt. Einerseits signalisiert die EDPB-Aktion null Toleranz gegenüber intransparenten Datenschutzerklärungen. Unternehmen mit unklaren oder versteckten Praktiken riskieren gezielte Prüfungen, Abmahnungen und letztlich Bußgelder.

Andererseits bietet das EuGH-Urteil dringend benötigte Rechtssicherheit. Deutsche Gerichte waren zuvor in dieser Frage tief gespalten. Der EuGH setzt nun einen einheitlichen europäischen Standard und bestätigt, dass die Prüfung der Antrags-Motive bei klaren Anzeichen für Kunstklagen zulässig ist. Die Beweislast bleibt zwar bei den Unternehmen, doch sie erhalten einen validierten rechtlichen Rahmen zur Abwehr.

Was Unternehmen jetzt tun müssen

Für das Jahr 2026 müssen Organisationen einen Zweispurigen Ansatz verfolgen.

  1. Proaktive Transparenz-Prüfung: Rechts- und Compliance-Abteilungen sollten ihre Datenschutzerklärungen und Informationsflüsse noch vor Beginn der behördlichen Überprüfungen auditieren. Alle Anforderungen der Artikel 12 bis 14 DSGVO müssen erfüllt sein, und Datenschutzhinweise müssen zum Zeitpunkt der Datenerhebung leicht zugänglich sein.

  2. Aktualisierte Prozesse für Betroffenenanfragen: Datenschutzbeauftragte sollten ihre Workflows für Auskunftsanträge überarbeiten und ein Frühwarnsystem für Missbrauch integrieren. Auffälligkeiten – wie der kurze Zeitraum zwischen freiwilliger Dateneingabe und folgender Auskunftsanfrage – sollten dokumentiert werden.

Mit dem EDPB-Bericht zur Transparenz in der zweiten Jahreshälfte werden sich die Regeln weiter verfeinern. Robuste und gut dokumentierte Compliance-Prozesse sind damit essenzieller denn je für das Geschäft in der Europäischen Union.


(21.03.2026)

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Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

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    Editions Perceval



    Autor: Finanztrends

    21.03.2026, 5793 Zeichen

    Die EU-Datenschutzregeln werden schärfer kontrolliert, während Unternehmen neue Abwehrmöglichkeiten gegen missbräuchliche Anfragen erhalten. Diese Woche brachte zwei wegweisende Entscheidungen für den europäischen Datenschutz.

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