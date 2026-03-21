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DBMM Aktie: Existenzbedrohende Lage ( Finanztrends)

21.03.2026, 2128 Zeichen

Digital Brand Media & Marketing Group kämpft mit massiven operativen Problemen. Während die Tochtergesellschaft Digital Clarity weiterhin B2B-Technologieführer berät, zeichnen die jüngsten Geschäftszahlen ein alarmierendes Bild. Ein Warnsignal des Wirtschaftsprüfers rückt nun die nackte Existenzfrage in den Fokus.

Alarmierende Zahlen für 2025

Die Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr verdeutlicht die Schieflage des Unternehmens. Der Umsatz sank auf lediglich 137.998 USD, während die Verluste gleichzeitig auf 1,06 Millionen USD anschwollen. Dieses massive Defizit zeigt, dass das aktuelle Geschäftsmodell weit von der Profitabilität entfernt ist und die Reserven schnell aufzehrt.

Zweifel an der Fortführung

Die prekäre finanzielle Verfassung hat nun offizielle Konsequenzen. Der zuständige Wirtschaftsprüfer meldete erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens an, den Betrieb dauerhaft aufrechterhalten zu können. Solche „Going Concern“-Warnungen gelten am Markt als finales Warnsignal für Investoren, da sie auf eine drohende Zahlungsunfähigkeit hindeuten.

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Der Fokus richtet sich nun verstärkt auf die operative Tochter Digital Clarity. Das britische Beratungsunternehmen muss im spezialisierten B2B-Tech-Segment deutlich zulegen, um die Gruppe zu stabilisieren. Ohne eine schnelle Steigerung der Kundenakquisen oder externe Kapitalzuflüsse ist die finanzielle Schieflage der an der OTC gehandelten Gesellschaft kaum zu beheben.

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(21.03.2026)

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    1958
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    2025
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    Autor: Finanztrends

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