Electro Optic Systems Aktie: Kursrücksetzer nach CEO-Verkauf ( Finanztrends)

21.03.2026, 3636 Zeichen

Starke Fundamentaldaten auf der einen Seite, Verkaufsdruck durch Insider auf der anderen: Electro Optic Systems erlebt gerade eine klassische Konsolidierungsphase nach einem außergewöhnlichen Lauf. Der Aktienkurs gab diese Woche deutlich nach — obwohl der Auftragsbestand des australischen Verteidigungstechnikspezialisten mit 459 Millionen australischen Dollar auf Rekordniveau liegt.

CEO-Verkauf sorgt für Unruhe

Auslöser des jüngsten Drucks war ein größerer Insiderverkauf: CEO Dr. Andreas Schwer trennte sich in einer außerbörslichen Transaktion von 1,5 Millionen Aktien zu je 9,28 australischen Dollar — ein Erlös von rund 13,9 Millionen australischen Dollar. Das Unternehmen betonte, der Verkauf folge einer bereits früher angekündigten Absicht, nach Ausübung von Optionen Anteile zu veräußern. Dr. Schwer hält nach der Transaktion noch 1,4 Millionen Aktien sowie weitere unverfallene Optionen und Bezugsrechte.

Trotz dieser Erklärung reagierten Anleger empfindlich. Die Aktie verlor am Freitag rund 8,7 Prozent — ein Rücksetzer, der nach einem einmonatigen Kursanstieg von etwa 70 Prozent allerdings auch als Gewinnmitnahme eingeordnet werden kann. Auf Jahressicht steht das Papier immer noch rund 600 Prozent im Plus.

MARSS-Übernahme als strategischer Baustein

Parallel zum Kursdruck läuft ein strategisch bedeutsamer Prozess: die geplante Übernahme des europäischen Unternehmens MARSS, das Kommando-und-Kontroll-Systeme zur Drohnenabwehr entwickelt. Kernstück ist die proprietäre NiDAR-Technologie, die bereits an mehr als 60 Standorten weltweit im Einsatz ist und mithilfe von KI Drohnenbedrohungen erkennt, verfolgt und neutralisiert.

Für EOS bedeutet der Zukauf einen qualitativen Sprung: weg vom Komponenten-Lieferanten, hin zum Anbieter integrierter Gegendrohnen-Systeme. Der Kaufpreis beläuft sich auf 36 Millionen US-Dollar in bar, ergänzt durch eine erfolgsabhängige Komponente von bis zu 100 Millionen Euro. Für das laufende Jahr 2026 soll die Transaktion ergebnisneutral sein — der Abschluss hängt noch von Kunden- und Behördengenehmigungen ab.

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Umsatzziele erfordern reibungslose Umsetzung

Das Geschäftsjahr 2026 wird zum entscheidenden Test. EOS peilt einen Umsatz zwischen 180 und 230 Millionen australischen Dollar an — was einer Auftragsabarbeitung von 40 bis 50 Prozent des aktuellen Bestands entspricht. Die Gewinnschwelle liegt laut Unternehmensangaben bei rund 200 Millionen australischen Dollar.

Das zweite Halbjahr 2025 verlief holprig: Lieferverzögerungen drückten den Umsatz auf 128,5 Millionen australischen Dollar, obwohl die Bruttomarge auf 63 Prozent stieg. Der Markt wartet nun auf den Beweis, dass EOS seine ambitionierten Ziele operativ umsetzen kann. Hinzu kommt, dass weder der bedingte Laserwaffen-Auftrag aus Südkorea im Wert von 80 Millionen US-Dollar noch mögliche MARSS-Beiträge im aktuellen Auftragsbestand enthalten sind.

Die nächsten Quartalszahlen werden am 3. Juni 2026 erwartet — dann dürfte sich zeigen, ob die Produktionskapazitäten mit der Nachfrage Schritt halten können.

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(21.03.2026)

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