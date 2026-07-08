SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News zu VIG, Andritz, Flughafen Wien, oekostrom AG (Christine Petzwinkler)

08.07.2026, 3657 Zeichen

Der Erwerb der Nürnberger stellt die größte Transaktion der VIG in ihrer Unternehmensgeschichte dar. Nun wurde VIG-CEO Hartwig Löger zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Nürnberger gewählt. Des weiteren übernimmt Gerhard Lahner, COO der VIG, die Position des Stellvertreter des AR-Vorsitzenden der Nürnberger. Hartwig Löger zu seiner Wahl: „Wir werden aktiv am bereits erfolgreich eingeschlagenem Transformationskurs der Nürnberger zum Präventionsversicherer mitwirken und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zusammen weiterentwickeln.“ Gerhard Lahner zu den nächsten Schritten: „Mit der Expertise unserer Gruppe bringen wir uns intensiv in die Entwicklung der IT-Landschaft der Nürnberger ein und werden damit auch die Services für Vertrieb und Kunden optimieren.“
VIG ( Akt. Indikation:  65,40 /65,60, -0,46%)

Für Österreichs größtes Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff wurde kürzlich der Spatenstich gefeiert. Andritz wird die Anlage für RAG auf EPC-Basis liefern und dabei die volle Verantwortung für die Projektdurchführung und die Inbetriebnahme übernehmen. Der Betriebsstart ist für Ende 2026 geplant. Die Anlage wird jährlich rund 17 Millionen m³ (mehr als 1.500 Tonnen) grünen Wasserstoff produzieren, wobei Solarenergie als primäre erneuerbare Energiequelle genutzt wird.
Andritz ( Akt. Indikation:  71,30 /71,50, -2,33%)

Neues vom Flughafen: Mit 1. Jänner 2027 übernimmt Hubert Hofstetter die Leitung des Unternehmensbereichs Revision der Flughafen Wien AG. Er ist seit 2010 in unterschiedlichen Funktionen innerhalb der Flughafen Wien Gruppe tätig. Zudem hat mit 1. Juli 2026 René Kalina die kaufmännische Geschäftsführung der Vienna Airport FBO GmbH (VAF), dem Tochterunternehmen der Flughafen Wien AG für Business Aviation, General Aviation und VIP-Services übernommen. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in leitenden Funktionen im Finanz-, Controlling- und Beteiligungsmanagement. Des weiteren hat mit 1. Juli 2026 Angelika Ponecz die Geschäftsführung der Vienna AirportCity Event GmbH (VAC) übernommen. Die ausgewiesene Tourismus- und Hospitality-Expertin ist seit 33 Jahren in der Hotel- und Tourismusbranche tätig.
Der Flughafen Wien begrüßt zudem den Beschluss zur Novellierung des Luftfahrtgesetzes. Vorstand Günther Ofner: „Mit der Novellierung des Luftfahrtgesetzes wurden wichtige Entbürokratisierungen und Verfahrensvereinfachungen beschlossen, die zur Stärkung des Luftfahrtsektors in Österreich beitragen. Besonders hervorzuheben sind die praxisnahe Ausgestaltung der Zuverlässigkeitsüberprüfungen (ZÜP), die Ermöglichung zeitgemäßer Infrastruktureinrichtungen auf Flughäfen sowie zahlreiche Verfahrensvereinfachungsmaßnahmen. Wir hoffen nun sehr auf weitere wichtige Schritte, wie die Reduktion der Flugabgabe und die Änderung der wettbewerbsverzerrenden EU-Regulierungen im Luftverkehr!“
Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  50,80 /51,40, 0,59%

Bei der oekostrom AG kommt es zu einem Wechsel im Vorstand. Jan Häupler, Vorstand für Produktion und Finanzen wird seinen im Mai 2027 endenden Vorstandsvertrag nicht verlängern. Die Position wird von Horst Ebner übernommen. Er war bereits 2010 bis 2015 Vorstand des Unternehmens, danach viele Jahre als Vorstand bei der Salzburg AG und zuletzt als Geschäftsführer bei disk.energy tätig. Die oekostrom AG plant im Herbst 2026 eine Kapitalerhöhung, mit der die Finanzierung der Investitionspipeline in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik und Batteriespeicher sowie die Weiterentwicklung von Handel und Vertrieb weiter abgesichert werden soll.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.07.)


(08.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der Ausblick .... warum gerade heute Do&Co besonders gelobt gehört




Andritz
Akt. Indikation:  72.80 / 73.00
Uhrzeit:  16:54:00
Veränderung zu letztem SK:  1.25%
Letzter SK:  72.00 ( -1.50%)

Flughafen Wien
Akt. Indikation:  51.00 / 51.20
Uhrzeit:  16:55:21
Veränderung zu letztem SK:  -0.97%
Letzter SK:  51.60 ( 1.57%)

VIG
Akt. Indikation:  66.20 / 66.40
Uhrzeit:  16:54:51
Veränderung zu letztem SK:  0.30%
Letzter SK:  66.10 ( 0.46%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Amag, Semperit, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, ATX NTR, Andritz, Lenzing, DO&CO, Erste Group, OMV, Porr, Rath AG, RBI, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, DAX, Vonovia SE.

Random Partner

Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 9.7.: BA-CA, ATX 5000 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Audio CD Allstars, Richard Dobetsberger, Susanne Aglas-Reindl ...

» PIR-News zu Kontron, Agrana, Erste Group (Christine Petzwinkler)

» Spoiler für heute Nachmittag: Nicht mehr ganz so optimistischer Ausblick...

» ATX mit historischem Datum: 19 Jahre nach dem ersten 5000-Punkte-Übertre...

» Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der ...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Erste Group und AT&S gesucht

» "Market & Me": Wie die Wiener Börse Party ihren eigenen Signature-Song b...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Kontron, Deutsche Börse, Telekom ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Prulkovizan Erfahrungen 2026: Funktionen, Vorteile & Bewertung
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Kontron, Deutsche Börse, Telekom Austria, Inside Umbrella, Allianz
Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der Ausblick .... warum gerade heute Do&Co besonders gelobt gehört
Elisabeth Niedereder 2016
Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Erste Group und AT&S gesucht




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event voestalpine
    Star der Stunde: Frequentis 1.72%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -0.98%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event AT&S
    BSN Vola-Event Frequentis
    Celovec zu AT&S
    Star der Stunde: AT&S 1.5%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.78%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Strabag(1), Porr(1)
    Star der Stunde: AT&S 1.09%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.36%
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sandro Kopp auf Career-High, damit ist er auch der win2day-Spieler der Woche

    Woche 26 ist Halbjahr und direkt vor Wimbledon und mittendrin noch immer die Fussball-WM, die im TV leichter verfügbar ist als Wimbledon. Zum gemischten Ranking WTA und ATP gibt es ein Update, wie ...

    Books josefchladek.com

    Karl Blossfeldt
    Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
    1932
    Verlag für Kunstwissenschaft

    Eva Chupikova
    Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
    2026
    Self published

    Yusuf Sevinçli
    Oculus
    2018
    Galerist & Galerie Filles du Calvaire

    Machiel Botman
    Heartbeat
    1994
    Volute

    John Gossage
    LAMF (Special Edition)
    2026
    Magic Hour Press



    Autor: Christine Petzwinkler

    08.07.2026, 3657 Zeichen

    Der Erwerb der Nürnberger stellt die größte Transaktion der VIG in ihrer Unternehmensgeschichte dar. Nun wurde VIG-CEO Hartwig Löger zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Nürnberger gewählt. Des weiteren übernimmt Gerhard Lahner, COO der VIG, die Position des Stellvertreter des AR-Vorsitzenden der Nürnberger. Hartwig Löger zu seiner Wahl: „Wir werden aktiv am bereits erfolgreich eingeschlagenem Transformationskurs der Nürnberger zum Präventionsversicherer mitwirken und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zusammen weiterentwickeln.“ Gerhard Lahner zu den nächsten Schritten: „Mit der Expertise unserer Gruppe bringen wir uns intensiv in die Entwicklung der IT-Landschaft der Nürnberger ein und werden damit auch die Services für Vertrieb und Kunden optimieren.“
    VIG ( Akt. Indikation:  65,40 /65,60, -0,46%)

    Für Österreichs größtes Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff wurde kürzlich der Spatenstich gefeiert. Andritz wird die Anlage für RAG auf EPC-Basis liefern und dabei die volle Verantwortung für die Projektdurchführung und die Inbetriebnahme übernehmen. Der Betriebsstart ist für Ende 2026 geplant. Die Anlage wird jährlich rund 17 Millionen m³ (mehr als 1.500 Tonnen) grünen Wasserstoff produzieren, wobei Solarenergie als primäre erneuerbare Energiequelle genutzt wird.
    Andritz ( Akt. Indikation:  71,30 /71,50, -2,33%)

    Neues vom Flughafen: Mit 1. Jänner 2027 übernimmt Hubert Hofstetter die Leitung des Unternehmensbereichs Revision der Flughafen Wien AG. Er ist seit 2010 in unterschiedlichen Funktionen innerhalb der Flughafen Wien Gruppe tätig. Zudem hat mit 1. Juli 2026 René Kalina die kaufmännische Geschäftsführung der Vienna Airport FBO GmbH (VAF), dem Tochterunternehmen der Flughafen Wien AG für Business Aviation, General Aviation und VIP-Services übernommen. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in leitenden Funktionen im Finanz-, Controlling- und Beteiligungsmanagement. Des weiteren hat mit 1. Juli 2026 Angelika Ponecz die Geschäftsführung der Vienna AirportCity Event GmbH (VAC) übernommen. Die ausgewiesene Tourismus- und Hospitality-Expertin ist seit 33 Jahren in der Hotel- und Tourismusbranche tätig.
    Der Flughafen Wien begrüßt zudem den Beschluss zur Novellierung des Luftfahrtgesetzes. Vorstand Günther Ofner: „Mit der Novellierung des Luftfahrtgesetzes wurden wichtige Entbürokratisierungen und Verfahrensvereinfachungen beschlossen, die zur Stärkung des Luftfahrtsektors in Österreich beitragen. Besonders hervorzuheben sind die praxisnahe Ausgestaltung der Zuverlässigkeitsüberprüfungen (ZÜP), die Ermöglichung zeitgemäßer Infrastruktureinrichtungen auf Flughäfen sowie zahlreiche Verfahrensvereinfachungsmaßnahmen. Wir hoffen nun sehr auf weitere wichtige Schritte, wie die Reduktion der Flugabgabe und die Änderung der wettbewerbsverzerrenden EU-Regulierungen im Luftverkehr!“
    Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  50,80 /51,40, 0,59%

    Bei der oekostrom AG kommt es zu einem Wechsel im Vorstand. Jan Häupler, Vorstand für Produktion und Finanzen wird seinen im Mai 2027 endenden Vorstandsvertrag nicht verlängern. Die Position wird von Horst Ebner übernommen. Er war bereits 2010 bis 2015 Vorstand des Unternehmens, danach viele Jahre als Vorstand bei der Salzburg AG und zuletzt als Geschäftsführer bei disk.energy tätig. Die oekostrom AG plant im Herbst 2026 eine Kapitalerhöhung, mit der die Finanzierung der Investitionspipeline in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik und Batteriespeicher sowie die Weiterentwicklung von Handel und Vertrieb weiter abgesichert werden soll.

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.07.)


    (08.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der Ausblick .... warum gerade heute Do&Co besonders gelobt gehört




    Andritz
    Akt. Indikation:  72.80 / 73.00
    Uhrzeit:  16:54:00
    Veränderung zu letztem SK:  1.25%
    Letzter SK:  72.00 ( -1.50%)

    Flughafen Wien
    Akt. Indikation:  51.00 / 51.20
    Uhrzeit:  16:55:21
    Veränderung zu letztem SK:  -0.97%
    Letzter SK:  51.60 ( 1.57%)

    VIG
    Akt. Indikation:  66.20 / 66.40
    Uhrzeit:  16:54:51
    Veränderung zu letztem SK:  0.30%
    Letzter SK:  66.10 ( 0.46%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Polytec Group, AT&S, Amag, Semperit, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, ATX NTR, Andritz, Lenzing, DO&CO, Erste Group, OMV, Porr, Rath AG, RBI, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, DAX, Vonovia SE.

    Random Partner

    Buwog
    Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 9.7.: BA-CA, ATX 5000 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Audio CD Allstars, Richard Dobetsberger, Susanne Aglas-Reindl ...

    » PIR-News zu Kontron, Agrana, Erste Group (Christine Petzwinkler)

    » Spoiler für heute Nachmittag: Nicht mehr ganz so optimistischer Ausblick...

    » ATX mit historischem Datum: 19 Jahre nach dem ersten 5000-Punkte-Übertre...

    » Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der ...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Erste Group und AT&S gesucht

    » "Market & Me": Wie die Wiener Börse Party ihren eigenen Signature-Song b...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Kontron, Deutsche Börse, Telekom ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Prulkovizan Erfahrungen 2026: Funktionen, Vorteile & Bewertung
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Kontron, Deutsche Börse, Telekom Austria, Inside Umbrella, Allianz
    Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der Ausblick .... warum gerade heute Do&Co besonders gelobt gehört
    Elisabeth Niedereder 2016
    Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, Erste Group und AT&S gesucht




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event voestalpine
      Star der Stunde: Frequentis 1.72%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -0.98%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Kontron(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event AT&S
      BSN Vola-Event Frequentis
      Celovec zu AT&S
      Star der Stunde: AT&S 1.5%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.78%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Strabag(1), Porr(1)
      Star der Stunde: AT&S 1.09%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.36%
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sandro Kopp auf Career-High, damit ist er auch der win2day-Spieler der Woche

      Woche 26 ist Halbjahr und direkt vor Wimbledon und mittendrin noch immer die Fussball-WM, die im TV leichter verfügbar ist als Wimbledon. Zum gemischten Ranking WTA und ATP gibt es ein Update, wie ...

      Books josefchladek.com

      Mark Mahaney
      Polar Night
      2019/2021
      Trespasser

      Mellen Burns
      Skimpies
      2024
      burns books

      Ola Rindal
      Road to The Farm
      2026
      Poursuite

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      Eva Chupikova
      Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
      2026
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de