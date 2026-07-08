PIR-News zu VIG, Andritz, Flughafen Wien, oekostrom AG (Christine Petzwinkler)

08.07.2026, 3657 Zeichen

Der Erwerb der Nürnberger stellt die größte Transaktion der VIG in ihrer Unternehmensgeschichte dar. Nun wurde VIG-CEO Hartwig Löger zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Nürnberger gewählt. Des weiteren übernimmt Gerhard Lahner, COO der VIG, die Position des Stellvertreter des AR-Vorsitzenden der Nürnberger. Hartwig Löger zu seiner Wahl: „Wir werden aktiv am bereits erfolgreich eingeschlagenem Transformationskurs der Nürnberger zum Präventionsversicherer mitwirken und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zusammen weiterentwickeln.“ Gerhard Lahner zu den nächsten Schritten: „Mit der Expertise unserer Gruppe bringen wir uns intensiv in die Entwicklung der IT-Landschaft der Nürnberger ein und werden damit auch die Services für Vertrieb und Kunden optimieren.“

VIG ( Akt. Indikation: 65,40 /65,60, -0,46%)

Für Österreichs größtes Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff wurde kürzlich der Spatenstich gefeiert. Andritz wird die Anlage für RAG auf EPC-Basis liefern und dabei die volle Verantwortung für die Projektdurchführung und die Inbetriebnahme übernehmen. Der Betriebsstart ist für Ende 2026 geplant. Die Anlage wird jährlich rund 17 Millionen m³ (mehr als 1.500 Tonnen) grünen Wasserstoff produzieren, wobei Solarenergie als primäre erneuerbare Energiequelle genutzt wird.

Andritz ( Akt. Indikation: 71,30 /71,50, -2,33%)

Neues vom Flughafen: Mit 1. Jänner 2027 übernimmt Hubert Hofstetter die Leitung des Unternehmensbereichs Revision der Flughafen Wien AG. Er ist seit 2010 in unterschiedlichen Funktionen innerhalb der Flughafen Wien Gruppe tätig. Zudem hat mit 1. Juli 2026 René Kalina die kaufmännische Geschäftsführung der Vienna Airport FBO GmbH (VAF), dem Tochterunternehmen der Flughafen Wien AG für Business Aviation, General Aviation und VIP-Services übernommen. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in leitenden Funktionen im Finanz-, Controlling- und Beteiligungsmanagement. Des weiteren hat mit 1. Juli 2026 Angelika Ponecz die Geschäftsführung der Vienna AirportCity Event GmbH (VAC) übernommen. Die ausgewiesene Tourismus- und Hospitality-Expertin ist seit 33 Jahren in der Hotel- und Tourismusbranche tätig.

Der Flughafen Wien begrüßt zudem den Beschluss zur Novellierung des Luftfahrtgesetzes. Vorstand Günther Ofner: „Mit der Novellierung des Luftfahrtgesetzes wurden wichtige Entbürokratisierungen und Verfahrensvereinfachungen beschlossen, die zur Stärkung des Luftfahrtsektors in Österreich beitragen. Besonders hervorzuheben sind die praxisnahe Ausgestaltung der Zuverlässigkeitsüberprüfungen (ZÜP), die Ermöglichung zeitgemäßer Infrastruktureinrichtungen auf Flughäfen sowie zahlreiche Verfahrensvereinfachungsmaßnahmen. Wir hoffen nun sehr auf weitere wichtige Schritte, wie die Reduktion der Flugabgabe und die Änderung der wettbewerbsverzerrenden EU-Regulierungen im Luftverkehr!“

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 50,80 /51,40, 0,59%

Bei der oekostrom AG kommt es zu einem Wechsel im Vorstand. Jan Häupler, Vorstand für Produktion und Finanzen wird seinen im Mai 2027 endenden Vorstandsvertrag nicht verlängern. Die Position wird von Horst Ebner übernommen. Er war bereits 2010 bis 2015 Vorstand des Unternehmens, danach viele Jahre als Vorstand bei der Salzburg AG und zuletzt als Geschäftsführer bei disk.energy tätig. Die oekostrom AG plant im Herbst 2026 eine Kapitalerhöhung, mit der die Finanzierung der Investitionspipeline in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik und Batteriespeicher sowie die Weiterentwicklung von Handel und Vertrieb weiter abgesichert werden soll.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.07.)

(08.07.2026)

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Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der Ausblick .... warum gerade heute Do&Co besonders gelobt gehört

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1. mind the #gabb





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