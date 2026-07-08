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Börsepeople im Podcast S25/13: Eva Landrichtinger

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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08.07.2026, 2949 Zeichen

https://audio-cd.at/page/podcast/8868/
https://open.spotify.com/episode/2MA5KyAXHiCDs3IytKPd4x

Eva Landrichtinger ist Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich. Die gebürtige Linzerin studierte in Wien Jus und war mehr als 7 Jahre in der Bundespolitik tätig, der Weg führte sie vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über das Bundeskanzleramt bis hin zur Aufgabe als Kabinettschefin und dann Generalsekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW). Jetzt ist sie in der WKO für eben Banken und Versicherungen zuständig (der Newsletter ihrer Sparte ist ein grosser Tipp) und da können wir über ein spannendes Aufgabengebiet mit hoher Börserelevanz sprechen. Ich frage Eva auch, ob sie selbst investiert, zu ihren Aufsichtsjobs bei der FMA und der Schönbrunn Group. Zum geliebten Laufsport hat sie finally eine schöne (Familien)Geschichte.

https://www.wko.at/oe/bank-versicherung/start
Börsepeople Margarete Schramböck: https://audio-cd.at/page/podcast/5023
Börsepeople Anna Muri: https://audio-cd.at/page/podcast/6953

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

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1. https://open.spotify.com/episode/2MA5KyAXHiCDs3IytKPd4x Börsepeople im Podcast S25/13: Eva Landrichtinger -

Eva Landrichtinger ist Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich. Die gebürtige Linzerin studierte in Wien Jus und war mehr als 7 Jahre in der Bundespolitik tätig, der Weg führte sie vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über das Bundeskanzleramt bis hin zur Aufgabe als Kabinettschefin und dann Generalsekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW). Jetzt ist sie in der WKO für eben Banken und Versicherungen zuständig (der Newsletter ihrer Sparte ist ein grosser Tipp) und da können wir über ein spannendes Aufgabengebiet mit hoher Börserelevanz sprechen. Ich frage Eva auch, ob sie selbst investiert, zu ihren Aufsichtsjobs bei der FMA und der Schönbrunn Group. Zum geliebten Laufsport hat sie finally eine schöne (Familien)Geschichte.

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