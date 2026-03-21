KI und Roboter sichern Deutschlands Logistik-Zukunft ( Finanztrends)

21.03.2026, 5243 Zeichen

Die deutsche Logistikbranche steht unter Druck: Neue Sicherheitsvorschriften und eine Welle organisierter Kriminalität zwingen Lagerbetreiber zum digitalen Umbruch. Künstliche Intelligenz und Roboter sollen Mitarbeiter schützen und Milliardenverluste stoppen.

Neue Vorschriften treiben Digitalisierung voran

Seit Januar 2026 gilt die verschärfte DGUV Vorschrift 2 für die Logistikbranche. Sie schreibt Mindestinspektionsquoten vor und verlangt strengere Überwachung der Arbeitssicherheit. Die Behörden müssen nun jährlich mindestens fünf Prozent aller Betriebe kontrollieren, mit Fokus auf Hochrisiko-Standorte.

Die Reaktion der Unternehmen ist eindeutig: Statt auf papierbasierte Audits setzen sie zunehmend auf Echtzeit-Überwachung. Digitale Risikobewertungen und Ferninspektionen werden zum Standard, sofern sie denselben Detailgrad wie Vor-Ort-Begehungen bieten. Diese Entwicklung beschleunigt die Integration von KI in Warehouse-Management-Systeme. Mit ihrer Hilfe überwachen Firmen kontinuierlich Sicherheitskennzahlen, dokumentieren den Einsatz von Betriebsärzten und aktualisieren Risikoanalysen in Echtzeit. Experten sehen darin bereits den europäischen Benchmark für Intralogistik-Sicherheit.

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Brandrisiken und physische Gefahren im Fokus

Trotz digitaler Werkzeuge bleiben physische Gefahren allgegenwärtig. Die hohe Konzentration brennbarer Materialien und schwerer Maschinen schafft ein Umfeld für plötzliche Katastrophen. Ein Großbrand in einem Lager im bayerischen Eschenbach in der Oberpfalz am 16. März 2026 unterstrich dies dramatisch. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, ein Mitarbeiter erlitt eine Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden wird auf bis zu 100.000 Euro geschätzt.

Um solche Risiken systematisch zu minimieren, investiert die Branche massiv in intralogistische Automation. Unternehmen wie SSI SCHAEFER setzen auf mobile Transportroboter, die starre Förderbänder ersetzen. Diese zentral gesteuerten Systeme reduzieren Kollisions- und Brandrisiken erheblich, indem sie Menschen aus den gefährlichsten Zonen holen. Für sein neues Robotik-System wurde SSI SCHAEFER Ende Januar 2026 für den IFOY Award nominiert.

Organisierte Kriminalität kostet Milliarden

Während die interne Sicherheit steigt, erreichen externe Bedrohungen ein neues Niveau. Nach Angaben der Transported Asset Protection Association (TAPA) verursacht organisierter Ladungsdiebstahl in der EMEA-Region jährliche Schäden von rund 8,2 Milliarden Euro. Die Banden agieren hochprofessionell: Sie nutzen GPS-Jammer, um Fahrzeugortung zu stören, und infiltrieren mit Täuschungsmanövern gesicherte Lieferketten.

Die internationale Dimension ist enorm. Allein im Februar 2026 beschlagnahmten Behörden in Neapel gestohlene Pharmaprodukte im Wert von acht Millionen Euro. Bei Paris sicherten sie über 50.000 gestohlene Elektronikgeräte. Als größte Schwachstelle gilt der chronische Mangel an sicheren Parkplätzen für Lkw in Europa. Deutsche Transportunternehmen reagieren, indem sie die TAPA-Sicherheitsstandards umsetzen. Disponenten weisen Fahrer an, ihre Tour Stunden vor Erreichen der Lenkzeitunterbrechung zu stoppen – nur um einen zertifizierten Nachtparkplatz zu erreichen.

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Sicherheit und Schutz verschmelzen

Die Grenzen zwischen Arbeitssicherheit und Diebstahlschutz verschwimmen. Moderne Lager setzen auf integrierte Technologie-Ökosysteme. Thermalkameras, die eigentlich unbefugtes Eindringen melden, erkennen nun auch überhitzte Maschinen und beugen so Bränden vor. Zugangskontrollsysteme schützen nicht nur wertvolle Ware vor Diebstahl, sondern verhindern auch, dass ungeschultes Personal Gabelstapler bedient.

Ein vielversprechender Ansatz sind digitale Zwillinge – virtuelle Nachbildungen physischer Lager. Mit ihnen können Manager sowohl Evakuierungsszenarien als auch Reaktionen auf Sicherheitsverstöße simulieren. Investitionen in einen Bereich bringen so operative Vorteile für das gesamte Unternehmen.

Ausblick: BGHW-Konferenz gibt Richtung vor

Die Branche blickt gespannt auf die Fachkonferenz der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) vom 14. bis 16. September 2026 in Dresden. Unter dem Leitbild „Null Arbeitsunfälle“ diskutieren Experten dort die Integration von Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen in einer automatisierten Welt.

Regulierungsexperten erwarten für das restliche Jahr 2026 eine strengere Durchsetzung der DGUV-Vorgaben und mehr grenzüberschreitende Zusammenarbeit gegen organisierte Kriminalität. Die erfolgreichen Lager der Zukunft werden jene sein, die prädiktive KI, robusten physischen Schutz und eine kompromisslose Sicherheitskultur nahtlos vereinen.

(21.03.2026)

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