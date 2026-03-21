Max Power Mining Aktie: Bohrprogramm nimmt Form an ( Finanztrends)

21.03.2026, 2748 Zeichen

Max Power Mining hat seine jüngste Finanzierungsrunde abgeschlossen – und die Mittel fließen diesmal in ein konkretes technisches Programm. Im Mittelpunkt steht die kommerzielle Bewertung des natürlichen Wasserstoffsystems in Saskatchewan.

Kapital für das Lawson-Projekt

Am 20. März 2026 schloss das Unternehmen eine vermittelte Privatplatzierung ab und sicherte sich dabei brutto rund 20,5 Millionen kanadische Dollar. Angeführt wurde die Runde von Hampton Securities Limited; Brancheninvestor Eric Sprott beteiligte sich als Hauptinvestor mit rund 4,6 Millionen Dollar. Auch mehrere Unternehmensführungsmitglieder griffen zu und erwarben zusammen 3.620.010 Einheiten.

Die 15,8 Millionen ausgegebenen Einheiten wurden zu je 1,30 kanadischen Dollar platziert. Jede Einheit enthält eine Aktie sowie einen halben Warrant, der innerhalb von 24 Monaten zu 1,80 kanadischen Dollar ausgeübt werden kann.

Seismik, KI und 80 weitere Zielstrukturen

Die Mittel sind für ein mehrstufiges technisches Programm vorgesehen. Kernstück ist eine hochauflösende 3D-Seismikkampagne über 47 Quadratkilometer am Lawson-Standort, die vom Ingenieurbüro Tetra Tech geleitet wird. Sie soll die unterirdischen Strukturen kartieren, in denen sich natürlicher Wasserstoff ansammelt.

Parallel laufen Porositäts- und Permeabilitätsanalysen bei AGAT Laboratories in Calgary sowie isotopische Studien an der Universität Windsor. Die Ergebnisse fließen in die KI-gestützte MAXX LEMI-Plattform ein, mit der Bohrziele entlang des 475 Kilometer langen Genesis Trends priorisiert werden.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Max Power Mining ?

Mehr als ein Einzelfund

Neben dem Flaggschiff-Standort Lawson hat Max Power Mining über 80 weitere unterirdische Strukturen mit vergleichbaren geologischen Merkmalen identifiziert. Darunter das rund 325 Kilometer südwestlich gelegene Bracken-Ziel, das die Reichweite des Wasserstoffsystems auf Beckenebene bestätigen soll.

Das Unternehmen hält derzeit 1,3 Millionen Acres an Genehmigungen in Saskatchewan, weitere 5,7 Millionen Acres befinden sich in der Beantragungsphase. Das Bohrprogramm für 2026 soll zeigen, ob sich das Lawson-Modell auf den gesamten Genesis Trend übertragen lässt – und damit der Schritt von der Entdeckung zur reproduzierbaren Produktion gelingt.

Anzeige

Max Power Mining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Max Power Mining-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

Die neusten Max Power Mining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Max Power Mining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Max Power Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(21.03.2026)

BSN Podcasts

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner Vontobel

Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

» Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

» Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

» Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

» Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

» Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

» Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

» Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

» SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)