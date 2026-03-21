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Pfizer Aktie: Fragwürdige Offerte ( Finanztrends)

21.03.2026, 2359 Zeichen

Der Pharmariese Pfizer sieht sich aktuell mit einem unaufgeforderten Kaufangebot für einen kleinen Teil seiner Aktien konfrontiert. Das Management warnt die eigenen Aktionäre nun ausdrücklich davor, die Offerte der Investmentfirma Tutanota LLC anzunehmen. Ein Blick auf die Bedingungen des sogenannten Mini-Tender-Angebots zeigt schnell, warum der Konzern diesen Schritt geht.

Die Tücken des Angebots

Tutanota zielt auf den Erwerb von bis zu einer Million Pfizer-Papieren ab, was lediglich rund 0,02 Prozent der ausstehenden Aktien entspricht. Der gebotene Preis liegt bei 32 US-Dollar je Anteilsschein in bar. Der Haken an der Sache ist eine spezielle Klausel: Das Angebot greift nur, wenn der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag vor Ablauf der Frist über der Marke von 32 US-Dollar liegt. Aktionäre, die ihre Papiere andienen, würden in diesem Szenario also zwangsläufig einen Preis unterhalb des dann gültigen Marktwertes erhalten, sofern Tutanota diese Bedingung nicht fallen lässt.

Fehlende Finanzierung

Ein weiterer Grund für die ablehnende Haltung des Pfizer-Managements ist die finanzielle Basis der Offerte. Laut Unternehmensangaben hat Tutanota die nötige Finanzierung für den Kauf der Aktien bislang überhaupt nicht gesichert. Zum Vergleich der aktuellen Marktlage: Am Freitag ging die Pfizer-Aktie bei 23,28 Euro aus dem Handel. Die Frist für das Angebot läuft vorerst bis zum 13. April 2026, wobei sich der Bieter eine Verlängerung ausdrücklich vorbehält.

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Pfizer rät seinen Investoren folglich, keine Maßnahmen zu ergreifen und das Angebot schlichtweg zu ignorieren. Aktionäre, die ihre Papiere bereits angedient haben, können diese laut den Unterlagen von Tutanota bis zum Ablauf der Frist jederzeit wieder zurückziehen. Solche Mini-Tender-Angebote zielen in der Praxis häufig darauf ab, Investoren unachtsam zu einem Verkauf unter dem tatsächlichen Wert zu bewegen.

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    Autor: Finanztrends

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