Take-Two Aktie: WWE 2K26 als Umsatztest ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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21.03.2026, 3340 Zeichen
WWE 2K26 ist seit dem 13. März 2026 im Handel — und für Take-Two geht es bei diesem Launch um mehr als Verkaufszahlen. Das Spiel soll beweisen, dass der Publisher auch ohne einen Blockbuster wie GTA VI verlässliche Einnahmen generieren kann. Die Verzögerung von Grand Theft Auto VI auf November 2026 hat die Aktie seit Jahresbeginn deutlich belastet.
Ein neues Monetarisierungsmodell
Take-Two setzt bei WWE 2K26 auf eine mehrstufige Erlösstruktur. Neben der Standardedition mit CM Punk als Cover-Athlet und über 400 spielbaren Charakteren gibt es drei Premium-Editionen — die teuerste für 149,99 Dollar. Hinzu kommt der sogenannte Ringside Pass, ein Battle-Pass-System mit je 40 freien und kostenpflichtigen Stufen, deren Belohnungen dauerhaft verfügbar bleiben.
Das Ziel dahinter ist klar: weg von der Abhängigkeit einzelner Mega-Releases, hin zu kontinuierlichen Einnahmen durch Modi wie MyFACTION und The Island. Ob dieses Konzept aufgeht, lässt sich noch nicht abschließend beurteilen — Spielermedien lobten das Spiel zwar mehrheitlich (79 Prozent positive Kritiken auf OpenCritic), kritisierten aber gleichzeitig die Tiefe des Monetarisierungsmodells.
Neue Hardware, breitere Reichweite
Erstmals erscheint ein WWE-2K-Titel auch für Nintendos neue Switch 2 — inklusive Touchscreen- und Maussteuerung für den Kreativmodus sowie Einzelcontroller-Unterstützung für lokales Mehrspieler-Gaming. Damit erschließt Take-Two potenziell eine neue Käuferschicht.
Solide Basis, aber Insiderverkäufe trüben das Bild
Die operativen Zahlen stimmen: Im dritten Geschäftsquartal, das am 31. Dezember 2025 endete, erzielte Take-Two Net Bookings von 1,76 Milliarden Dollar — ein Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der die eigene Prognose deutlich übertraf. Wiederkehrende Einnahmen sollen laut Unternehmensplanung 78 Prozent der Net Bookings ausmachen.
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Weniger ermutigend ist das Bild auf Insiderseite. Im ersten Quartal 2026 wurden sieben Insiderverkäufe registriert, kein einziger Kauf. Allein zwei Führungskräfte veräußerten Anteile im Gesamtwert von 13,4 Millionen Dollar, die größte Einzeltransaktion belief sich auf über 8,1 Millionen Dollar.
Analysten bleiben optimistisch
Trotz des Kursrückgangs seit Jahresbeginn — die Aktie notiert derzeit rund 14 Prozent unterhalb ihres 200-Tage-Durchschnitts — halten große Häuser an ihrer positiven Einschätzung fest. Morgan Stanley erhöhte das Kursziel im Januar auf 280 Dollar ("Overweight"), UBS zog auf 300 Dollar nach ("Buy"), und Raymond James stufte den Titel im Februar auf "Strong Buy" mit einem Ziel von 285 Dollar hoch.
Am 14. Mai 2026 legt Take-Two die nächsten Quartalszahlen vor. Dann zeigt sich erstmals in konkreten Zahlen, ob der Ringside Pass und die Live-Service-Strategie bei WWE 2K26 die erhoffte Wirkung entfalten — bevor GTA VI im November die Bücher für das Geschäftsjahr 2027 neu schreiben soll.
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