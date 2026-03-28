SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Bitcoin: ETF-Abflüsse und Regulierungsstau ( Finanztrends)

28.03.2026, 2977 Zeichen

Institutionelle Anleger ziehen sich zurück, der Gesetzgeber zögert — Bitcoin steht an diesem Freitag unter Druck aus zwei Richtungen. Allein am Donnerstag flossen 171 Millionen US-Dollar aus US-Spot-ETFs ab, der größte Tagesabfluss seit mehr als drei Wochen.

Wer verkauft und warum

Die Abflüsse verteilten sich auf mehrere große Fonds: BlackRocks IBIT führte mit 41 Millionen US-Dollar, gefolgt von Fidelitys FBTC mit 32 Millionen, dem ARK 21Shares ETF mit 30,5 Millionen und Grayscales GBTC mit 24 Millionen.

Nick Ruck, Research Director bei LVRG, ordnet die Bewegung als kurzfristige Gewinnmitnahmen und Absicherungen ein — keine grundlegende Abkehr vom Bitcoin-Investment. Shawn Young von MEXC Research sieht einen weiteren Treiber: Anleger sichern sich gegen eine mögliche Eskalation im US-iranischen Konflikt ab. Präsident Trump verlängerte am Donnerstag den Waffenstillstand bezüglich iranischer Energieinfrastruktur um zehn Tage bis zum 6. April — Händler befürchten dennoch eine plötzliche Wende über das Wochenende.

Bitcoin fiel in diesem Umfeld unter 67.000 US-Dollar, während gleichzeitig der Ölpreis die Marke von 100 US-Dollar überstieg und gehebelte Long-Positionen aufgelöst wurden.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bitcoin?

Der CLARITY Act verliert Zeit

Zusätzlichen Gegenwind liefert die stockende Krypto-Gesetzgebung in Washington. Der Digital Asset Market Clarity Act, der im Juli 2025 das Repräsentantenhaus mit breiter Mehrheit passierte, hängt seit Monaten im Bankenausschuss des Senats fest. Das Gesetz soll verbindlich regeln, ob Krypto-Assets als Rohstoff oder Wertpapier einzustufen sind.

Alex Thorn von Galaxy Digital warnt: Wenn das Gesetz nicht bis Ende April den Senatsbankenausschuss passiert, sinken die Chancen auf eine Verabschiedung 2026 auf nahezu null.

Monatsbilanz als Gegengewicht

Trotz des jüngsten Drucks zeigt der März ein differenziertes Bild. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im laufenden Monat netto 1,36 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen — das wäre der erste Nettoakkumulationsmonat seit Oktober 2025. Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas bescheinigte den Fonds "unglaubliche Standhaftigkeit" angesichts eines 46-prozentigen Rückgangs vom Allzeithoch bei rund 126.000 US-Dollar.

Anzeige

Bitcoin vor dem Wendepunkt? Diese Analyse zeigt, was Anleger jetzt wissen müssen.

Seit Jahresbeginn hat Bitcoin rund 26 Prozent an Wert verloren. Ob der April eine Stabilisierung bringt, hängt nicht zuletzt davon ab, ob der CLARITY Act die nächste parlamentarische Hürde nimmt — und ob die Geopolitik ruhig bleibt.

Anzeige

Bitcoin-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bitcoin-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten Bitcoin-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bitcoin-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bitcoin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(28.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

Random Partner

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

» Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

» Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

» Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

» Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

» Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

» Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

» Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)
Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
D-Wave Quantum Aktie: Analysten gegen den Markt ( Finanztrends)
Ocugen Aktie: Frisches Geld, neue Ziele ( Finanztrends)
Mayr-Melnhof und Andritz vs. Palfinger und RHI – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Zykliker Österreich




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Infineon
    BSN MA-Event Porr
    BSN MA-Event Strabag
    BSN MA-Event Verbund
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event Bayer
    #gabb #2070
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/03: Ruth Jedliczka

    Ruth Jedliczka ist Geschäftsführerin Mischek Bauträgerservice mit Schwerpunkt Akquisition und Quartiersentwicklung. Seit 1999 ist die Managerin mit Architektur-Hintergrund im Unternehmen und gibt e...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co



    Autor: Finanztrends

    28.03.2026, 2977 Zeichen

    Institutionelle Anleger ziehen sich zurück, der Gesetzgeber zögert — Bitcoin steht an diesem Freitag unter Druck aus zwei Richtungen. Allein am Donnerstag flossen 171 Millionen US-Dollar aus US-Spot-ETFs ab, der größte Tagesabfluss seit mehr als drei Wochen.

    Wer verkauft und warum

    Die Abflüsse verteilten sich auf mehrere große Fonds: BlackRocks IBIT führte mit 41 Millionen US-Dollar, gefolgt von Fidelitys FBTC mit 32 Millionen, dem ARK 21Shares ETF mit 30,5 Millionen und Grayscales GBTC mit 24 Millionen.

    Nick Ruck, Research Director bei LVRG, ordnet die Bewegung als kurzfristige Gewinnmitnahmen und Absicherungen ein — keine grundlegende Abkehr vom Bitcoin-Investment. Shawn Young von MEXC Research sieht einen weiteren Treiber: Anleger sichern sich gegen eine mögliche Eskalation im US-iranischen Konflikt ab. Präsident Trump verlängerte am Donnerstag den Waffenstillstand bezüglich iranischer Energieinfrastruktur um zehn Tage bis zum 6. April — Händler befürchten dennoch eine plötzliche Wende über das Wochenende.

    Bitcoin fiel in diesem Umfeld unter 67.000 US-Dollar, während gleichzeitig der Ölpreis die Marke von 100 US-Dollar überstieg und gehebelte Long-Positionen aufgelöst wurden.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bitcoin?

    Der CLARITY Act verliert Zeit

    Zusätzlichen Gegenwind liefert die stockende Krypto-Gesetzgebung in Washington. Der Digital Asset Market Clarity Act, der im Juli 2025 das Repräsentantenhaus mit breiter Mehrheit passierte, hängt seit Monaten im Bankenausschuss des Senats fest. Das Gesetz soll verbindlich regeln, ob Krypto-Assets als Rohstoff oder Wertpapier einzustufen sind.

    Alex Thorn von Galaxy Digital warnt: Wenn das Gesetz nicht bis Ende April den Senatsbankenausschuss passiert, sinken die Chancen auf eine Verabschiedung 2026 auf nahezu null.

    Monatsbilanz als Gegengewicht

    Trotz des jüngsten Drucks zeigt der März ein differenziertes Bild. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im laufenden Monat netto 1,36 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen — das wäre der erste Nettoakkumulationsmonat seit Oktober 2025. Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas bescheinigte den Fonds "unglaubliche Standhaftigkeit" angesichts eines 46-prozentigen Rückgangs vom Allzeithoch bei rund 126.000 US-Dollar.

    Anzeige

    Bitcoin vor dem Wendepunkt? Diese Analyse zeigt, was Anleger jetzt wissen müssen.

    Seit Jahresbeginn hat Bitcoin rund 26 Prozent an Wert verloren. Ob der April eine Stabilisierung bringt, hängt nicht zuletzt davon ab, ob der CLARITY Act die nächste parlamentarische Hürde nimmt — und ob die Geopolitik ruhig bleibt.

    Anzeige

    Bitcoin-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bitcoin-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

    Die neusten Bitcoin-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bitcoin-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Bitcoin: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (28.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:CA Immo, Semperit, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, FACC, Frequentis, Heid AG, Kapsch TrafficCom, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Porr, Strabag, Verbund, VIG, Bayer, BASF, Fresenius Medical Care, Symrise, SAP, Deutsche Telekom, Siemens Energy.

    Random Partner

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Sankirvice Aktie: Digitale Transformation ( Finanztrends)

    » Urb Rulmenti Sa Suceava Aktie: Funkstille ( Finanztrends)

    » Siemens Aktie: Geopolitik trifft Kursziel ( Finanztrends)

    » Vanguard FTSE 250 ETF: Dividende fix ( Finanztrends)

    » Microsoft Aktie: Umbau unter Druck ( Finanztrends)

    » Bitcoin: Dreifacher Gegenwind ( Finanztrends)

    » Evonik Aktie: Technischer Befreiungsschlag ( Finanztrends)

    » Netflix Aktie: Institutionelle Käufer greifen zu ( Finanztrends)

    » SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Unterschätzt vom Markt? ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SAP: Betriebsrätin droht fristlose Kündigung nach Whistleblower-Vorwurf ( Finanztrends)
    SAP Aktie: KI-Umbau fällt durch ( Finanztrends)
    Newron Aktie: Etappensieg für Evenamide ( Finanztrends)
    D-Wave Quantum Aktie: Analysten gegen den Markt ( Finanztrends)
    Ocugen Aktie: Frisches Geld, neue Ziele ( Finanztrends)
    Mayr-Melnhof und Andritz vs. Palfinger und RHI – kommentierter KW 13 Peer Group Watch Zykliker Österreich




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Infineon
      BSN MA-Event Porr
      BSN MA-Event Strabag
      BSN MA-Event Verbund
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event Bayer
      #gabb #2070
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/03: Ruth Jedliczka

      Ruth Jedliczka ist Geschäftsführerin Mischek Bauträgerservice mit Schwerpunkt Akquisition und Quartiersentwicklung. Seit 1999 ist die Managerin mit Architektur-Hintergrund im Unternehmen und gibt e...

      Books josefchladek.com

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de