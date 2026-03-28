Eli Lilly Aktie: Konkurrenzdruck steigt ( Finanztrends)

28.03.2026, 2921 Zeichen

Der US-Pharmakonzern glänzt weiterhin mit beeindruckenden Verschreibungszahlen für seine Blockbuster-Medikamente zur Gewichtsreduktion. Gleichzeitig wächst jedoch die Unruhe unter den Investoren. Neue Fortschritte der Rivalen Novo Nordisk und Viking Therapeutics zeigen, dass der lukrative Markt für Abnehmspritzen zunehmend umkämpft ist.

Starke Zahlen treffen auf neue Rivalen

Am Freitag verzeichnete der Titel einen Rückgang von 2,30 Prozent auf 761,70 Euro und nähert sich damit der viel beachteten 200-Tage-Linie bis auf gut ein Prozent an. Verantwortlich für die Zurückhaltung der Anleger sind aktuelle Entwicklungen im direkten Wettbewerbsumfeld sowie eine vorangegangene Abstufung durch HSBC.

Novo Nordisks neue orale Version von Wegovy gewinnt spürbar an Fahrt und verzeichnete in der elften Woche nach Markteinführung fast 95.000 Verschreibungen. Parallel dazu meldete Viking Therapeutics den Abschluss der Patientenrekrutierung für eine entscheidende Phase-3-Studie seines eigenen dualen Wirkstoffs. Diese Nachrichten überschatten vorerst die eigentlich robusten internen Kennzahlen von Eli Lilly.

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Analysten bleiben optimistisch

Große Investmentbanken lassen sich von der kurzfristigen Marktschwäche nicht beirren. Morgan Stanley und Jefferies bestätigten am Freitag ihre Kaufempfehlungen mit Kurszielen von über 1.300 US-Dollar. Als Hauptargument führen die Experten die anhaltend hohe Nachfrage nach den GLP-1- und GIP-Medikamenten des Unternehmens an.

Die wöchentlichen Verschreibungsdaten (Stand: 20. März 2026) untermauern diese positive Haltung:

- Mounjaro: 729.600 Gesamtverschreibungen (davon 359.900 Neuanmeldungen)

- Zepbound: 608.600 Gesamtverschreibungen (davon 326.400 Neuanmeldungen)

Pipeline liefert weitere Argumente

Abseits der direkten Konkurrenz im Adipositas-Markt treibt der Konzern seine klinische Forschung erfolgreich voran. Auf einem Dermatologie-Kongress präsentierte das Unternehmen vielversprechende Langzeitdaten zu EBGLYSS, bei dem 94 Prozent der Patienten nach vier Jahren eine deutliche Verbesserung des Hautbildes zeigten.

Noch relevanter für die langfristige Wachstumsstory sind die aktuellen Phase-3-Ergebnisse des Dreifach-Agonisten Retatrutide. Mit einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 16,8 Prozent über 40 Wochen positioniert sich Eli Lilly bereits konkret für die nächste Generation der Stoffwechseltherapien und sichert seine Marktposition gegen die aufstrebende Konkurrenz ab.

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(28.03.2026)

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