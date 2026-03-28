» Sprout AI Aktie: Handelspause hält an ( Finanztrends)

28.03.2026, 2475 Zeichen

Anleger von Sprout AI müssen sich weiterhin in Geduld üben. Der Handel an der Canadian Securities Exchange bleibt ausgesetzt, während das Unternehmen eine tiefgreifende Umstrukturierung durchläuft. Im Zentrum steht die geplante umgekehrte Übernahme durch die TheraCann International Benchmark Corporation, die das Geschäft mit vertikaler Landwirtschaft neu ausrichten soll.

Hintergründe der Handelsunterbrechung

Die offizielle Einstufung als „Halt pending fundamental change“ signalisiert, dass hinter den Kulissen massive Veränderungen stattfinden. Konkret geht es um den Zusammenschluss mit TheraCann, einem Spezialisten für schlüsselfertige Anbaulösungen in der kontrollierten Landwirtschaft. Der Handel ruht so lange, bis die Börsenaufsicht CSE ihre Prüfprozesse abgeschlossen und alle Zulassungsbedingungen erfüllt hat.

Bereits im Juli 2025 galt die Transaktion als fast abgeschlossen. Dennoch verzögert sich die Wiederaufnahme des Handels, da formelle Anforderungen wie die Genehmigung des sogenannten „Form 5A“ noch ausstehen.

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Strategische Schritte trotz Stillstand

Trotz der Pause an der Börse setzt Sprout AI seine operativen und regulatorischen Pflichten fort. Im Januar 2026 verkündete das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit AMISK, um Lösungen für Ernährungs- und Energiesicherheit voranzutreiben. Auch die Berichterstattung läuft weiter: Der monatliche Statusbericht für Februar 2026 wurde fristgerecht am 6. März eingereicht.

Das Unternehmen konzentriert sich während der Handelspause weiterhin auf die Planung und Herstellung von vertikalen Anbausystemen, insbesondere im Bereich der Fogponic-Technologie.

Ausblick

Die Rückkehr auf das Handelsparkett hängt nun primär vom Fortschritt der behördlichen Prüfung ab. Sobald die umgekehrte Übernahme finalisiert ist, wird die strategische Ausrichtung des neuen Gesamtunternehmens im Fokus stehen. Bis dahin bleiben offizielle Mitteilungen zum Abschluss der Transaktion der entscheidende Faktor für alle Beteiligten.

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(28.03.2026)

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