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Netflix Aktie: 20-Milliarden-Budget steht ( Finanztrends)

28.03.2026, 3004 Zeichen

Nach dem Rückzug aus dem Übernahmepoker um Warner Bros. Discovery richtet Netflix den Blick wieder nach innen. Um das ehrgeizige Content-Budget für 2026 zu finanzieren, bittet der Streaming-Gigant seine US-Kunden ab sofort stärker zur Kasse. Die Strategie zielt darauf ab, das Wachstum aus eigener Kraft voranzutreiben, anstatt auf teure Zukäufe zu setzen.

Höhere Tarife für mehr Inhalte

Seit dem 26. März gelten für Neukunden in den USA angepasste Tarife. Das werbeunterstützte Abonnement verteuert sich um einen US-Dollar auf 8,99 Dollar pro Monat, während die werbefreien Standard- und Premium-Varianten um jeweils zwei Dollar steigen. Bestandskunden erhalten in den kommenden Wochen entsprechende Benachrichtigungen.

Die Mehreinnahmen fließen direkt in ein auf 20 Milliarden Dollar aufgestocktes Budget für das laufende Jahr. Neben klassischen Serien und Filmen stehen dabei zunehmend Live-Sportevents und Video-Podcasts im Fokus der Investitionen.

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Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Netflix?

Unabhängig von der Milliarden-Entschädigung

Finanzchef Spence Neumann betonte, dass die Preisanpassungen unabhängig von der kürzlich erhaltenen Ausfallgebühr in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar geplant wurden. Diese Summe floss Ende Februar an Netflix, nachdem das Management von Warner Bros. Discovery einem konkurrierenden Angebot von Paramount Skydance den Vorzug gegeben hatte. Anstatt das Geld in andere Übernahmen zu stecken, priorisiert das Unternehmen nun eine flexible Bilanz und den Ausbau des eigenen werbefinanzierten Geschäftsmodells.

Analysten heben Prognosen an

Marktbeobachter reagieren positiv auf die strategische Neuausrichtung und die erwarteten Mehreinnahmen. Mehrere Investmentbanken passten am heutigen Freitag ihre Einschätzungen an:

  • Oppenheimer: Erhöht das Kursziel von 125 auf 135 Dollar und belässt die Einstufung auf "Outperform".
  • JPMorgan: Rechnet mit 1,7 Milliarden Dollar an zusätzlichen Jahreseinnahmen durch die neuen Tarife.
  • Bernstein: Bestätigt die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 115 Dollar und erwartet ein zweistelliges Umsatzwachstum für 2026.
  • TD Cowen: Prognostiziert einen Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer in Nordamerika um sechs Prozent.

Mit über 325 Millionen weltweiten Abonnenten und einem Umsatz von 12,05 Milliarden Dollar im Schlussquartal 2025 verfügt das Unternehmen über eine solide Ausgangsbasis für die neuen Investitionen. Ein zentraler Baustein für das laufende Jahr bleibt das Werbesegment: Das Management geht davon aus, dass sich die Werbeeinnahmen 2026 auf rund drei Milliarden Dollar verdoppeln werden.

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(28.03.2026)

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Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

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    Mikio Tobara
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    1980
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    Autor: Finanztrends

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