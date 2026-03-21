SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

TKMS Aktie: Wismar als Wachstumstreiber ( Finanztrends)

21.03.2026, 3207 Zeichen

Ein Auftragsbestand von über 20 Milliarden Euro bringt die bestehenden Werften von TKMS an ihre räumliche und logistische Belastungsgrenze. Um die massiven Volumina industriell abarbeiten zu können und sich für anstehende internationale Großprojekte in Stellung zu bringen, forciert der Konzern den Ausbau des Standorts Wismar. Die Transformation zur Hybridanlage ist dabei mehr als nur eine logistische Notwendigkeit – sie ist die Grundvoraussetzung für den nächsten strategischen Sprung.

Investitionen in die Hybrid-Werft

Bis Ende 2029 fließen rund 200 Millionen Euro in den mecklenburgischen Standort, der neben Kiel zu einem der größten Produktionszentren des Unternehmens anwachsen soll. Bereits zum Jahresbeginn 2026 nahmen über 140 neue Beschäftigte ihre Arbeit auf, womit die Belegschaft vor Ort auf über 400 Personen anwuchs. Ziel ist es, in Wismar zukünftig Sektionen oder sogar komplette U-Boote und Fregatten zu fertigen.

Diese personelle und infrastrukturelle Aufrüstung stützt sich auf ein solides operatives Fundament. Obwohl der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 leicht auf 545 Millionen Euro nachgab, kletterte die Bruttomarge auf 17 Prozent und der freie Cashflow lag bei plus 33 Millionen Euro. Das Management reagierte mit Zuversicht auf diese Entwicklung und hob die Jahresprognose für das Umsatzwachstum auf eine Spanne von zwei bis fünf Prozent an.

Der 37-Milliarden-Euro-Entscheid

Die neu geschaffenen Kapazitäten könnten bald dringend benötigt werden. Zwischen Mai und Juni 2026 entscheidet die kanadische Regierung über das Beschaffungsprogramm für zwölf konventionelle U-Boote mit einem Volumen von bis zu 37 Milliarden Euro. TKMS geht mit der für arktische Bedingungen konzipierten 212CD-Klasse ins Rennen und trifft dabei lediglich noch auf den südkoreanischen Konkurrenten Hanwha Ocean. Ein kürzlich geschlossenes Support-Abkommen mit dem kanadischen Anbieter Gastops untermauert die lokalen Ambitionen der Kieler.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TKMS?

Am Aktienmarkt zeigte sich das Rüstungssegment zum Wochenausklang allerdings von seiner schwächeren Seite. Im Zuge einer breiteren Sektorkorrektur gab auch der Kurs von TKMS am Freitag leicht nach und verabschiedete sich bei 82,85 Euro ins Wochenende. Auf Sicht von 30 Tagen verzeichnet das Papier damit ein Minus von 15,59 Prozent.

Die kurzfristige Kursentwicklung tritt angesichts der anstehenden strategischen Weichenstellungen jedoch in den Hintergrund. Am 11. Mai 2026 legt TKMS die nächsten Quartalszahlen vor. Diese Daten werden den Anlegern konkrete Anhaltspunkte liefern, inwieweit sich der Rekordauftragsbestand bereits in steigenden Margen niederschlägt, bevor wenige Wochen später in Kanada die Entscheidung über den größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte fällt.

Anzeige

TKMS-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TKMS-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

Die neusten TKMS-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TKMS-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

TKMS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(21.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Deutsche Börse
Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

» Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

» SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

» Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

» Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

» Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

» Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

» Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

» Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

» SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Plug Power Aktie: Klage eskaliert ( Finanztrends)
BayWa Aktie: Führungswechsel im Krisenfeuer ( Finanztrends)
DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)
BMW Aktie: Dividende trotz Gegenwind ( Finanztrends)
Diginex Aktie: Gründer kauft Zeit ( Finanztrends)
Rheinmetall Aktie: Kapazitäten entscheiden ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

    Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Finanztrends

    21.03.2026, 3207 Zeichen

    Ein Auftragsbestand von über 20 Milliarden Euro bringt die bestehenden Werften von TKMS an ihre räumliche und logistische Belastungsgrenze. Um die massiven Volumina industriell abarbeiten zu können und sich für anstehende internationale Großprojekte in Stellung zu bringen, forciert der Konzern den Ausbau des Standorts Wismar. Die Transformation zur Hybridanlage ist dabei mehr als nur eine logistische Notwendigkeit – sie ist die Grundvoraussetzung für den nächsten strategischen Sprung.

    Investitionen in die Hybrid-Werft

    Bis Ende 2029 fließen rund 200 Millionen Euro in den mecklenburgischen Standort, der neben Kiel zu einem der größten Produktionszentren des Unternehmens anwachsen soll. Bereits zum Jahresbeginn 2026 nahmen über 140 neue Beschäftigte ihre Arbeit auf, womit die Belegschaft vor Ort auf über 400 Personen anwuchs. Ziel ist es, in Wismar zukünftig Sektionen oder sogar komplette U-Boote und Fregatten zu fertigen.

    Diese personelle und infrastrukturelle Aufrüstung stützt sich auf ein solides operatives Fundament. Obwohl der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 leicht auf 545 Millionen Euro nachgab, kletterte die Bruttomarge auf 17 Prozent und der freie Cashflow lag bei plus 33 Millionen Euro. Das Management reagierte mit Zuversicht auf diese Entwicklung und hob die Jahresprognose für das Umsatzwachstum auf eine Spanne von zwei bis fünf Prozent an.

    Der 37-Milliarden-Euro-Entscheid

    Die neu geschaffenen Kapazitäten könnten bald dringend benötigt werden. Zwischen Mai und Juni 2026 entscheidet die kanadische Regierung über das Beschaffungsprogramm für zwölf konventionelle U-Boote mit einem Volumen von bis zu 37 Milliarden Euro. TKMS geht mit der für arktische Bedingungen konzipierten 212CD-Klasse ins Rennen und trifft dabei lediglich noch auf den südkoreanischen Konkurrenten Hanwha Ocean. Ein kürzlich geschlossenes Support-Abkommen mit dem kanadischen Anbieter Gastops untermauert die lokalen Ambitionen der Kieler.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TKMS?

    Am Aktienmarkt zeigte sich das Rüstungssegment zum Wochenausklang allerdings von seiner schwächeren Seite. Im Zuge einer breiteren Sektorkorrektur gab auch der Kurs von TKMS am Freitag leicht nach und verabschiedete sich bei 82,85 Euro ins Wochenende. Auf Sicht von 30 Tagen verzeichnet das Papier damit ein Minus von 15,59 Prozent.

    Die kurzfristige Kursentwicklung tritt angesichts der anstehenden strategischen Weichenstellungen jedoch in den Hintergrund. Am 11. Mai 2026 legt TKMS die nächsten Quartalszahlen vor. Diese Daten werden den Anlegern konkrete Anhaltspunkte liefern, inwieweit sich der Rekordauftragsbestand bereits in steigenden Margen niederschlägt, bevor wenige Wochen später in Kanada die Entscheidung über den größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte fällt.

    Anzeige

    TKMS-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TKMS-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

    Die neusten TKMS-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TKMS-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    TKMS: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (21.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Irre Statistiken zum März-Verfall starring ATX, Mayr-Melnhof, Palfinger, Strabag, Erste - dazu drei Spoiler




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Deutsche Börse
    Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Psychotherapeuten-Honorare sinken um 4,5 Prozent ( Finanztrends)

    » Apple Aktie: Gegen den Trend ( Finanztrends)

    » SAP Aktie: KI-Push verpufft ( Finanztrends)

    » Stem Holdings Aktie: Abstieg in die Intransparenz ( Finanztrends)

    » Ifo-Institut wirft Bundesregierung milliardenschwere Etat-Trickserei vor...

    » Zeitarbeit: Was bei Krankheit und Leerlauf zählt ( Finanztrends)

    » Frucht-Enzyme revolutionieren Muskelaufbau für Senioren ( Finanztrends)

    » Niederlande kippt Freelancer-Gesetz und führt Pflichtversicherung ein ( ...

    » Rückenschmerzen: Neue Therapien setzen auf die Hüfte ( Finanztrends)

    » SK Hynix Aktie: Wall Street im Visier ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Plug Power Aktie: Klage eskaliert ( Finanztrends)
    BayWa Aktie: Führungswechsel im Krisenfeuer ( Finanztrends)
    DroneShield Aktie: Milliarden-Pipeline im Visier ( Finanztrends)
    BMW Aktie: Dividende trotz Gegenwind ( Finanztrends)
    Diginex Aktie: Gründer kauft Zeit ( Finanztrends)
    Rheinmetall Aktie: Kapazitäten entscheiden ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      Inside Umbrella powered by wikifolio 03/26: Ritschy setzt mit dem grössten Shift in der Portolio-Zusammensetzung seit der Pandemie auf Öl

      Folge 03/26 (insg. Ep. 15) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikif...

      Books josefchladek.com

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de