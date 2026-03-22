» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

22.03.2026, 3295 Zeichen

Während D-Wave Quantum auf Fachkonferenzen technologische Fortschritte feiert, zeichnet die Börse ein völlig anderes Bild. Ein Kursverlust von fast 50 Prozent innerhalb von drei Monaten zehrt spürbar an den Nerven der Anleger. In diese ohnehin angespannte Phase fallen nun mehrere Aktienverkäufe aus der Führungsetage, die auf den ersten Blick zusätzliche Fragen aufwerfen.

Steuern und Routine statt Flucht

Die jüngsten Transaktionen mehrerer Führungskräfte Mitte März 2026 ließen Marktbeobachter zunächst aufhorchen. Finanzchef John M. Markovich und Chefjuristin Diane Nguyen stießen Aktien zu einem Durchschnittspreis von rund 17,62 US-Dollar ab. Allerdings handelte es sich hierbei um obligatorische Verkäufe zur Deckung von Steuerpflichten aus fällig werdenden Aktienoptionen.

Auch der Verkauf von 10.000 Papieren durch Direktor Rohit Ghai erfolgte automatisch über einen bereits im Juni 2025 festgelegten Handelsplan. Die Manager behalten weiterhin beträchtliche Anteile am Unternehmen. Markovich hält direkt noch über 1,4 Millionen Aktien. Ein Vertrauensverlust des Managements lässt sich aus den Pflichtmitteilungen somit nicht ableiten.

Rote Zahlen dominieren das Sentiment

Verantwortlich für den steilen Kursrutsch der vergangenen Monate sind vielmehr fundamentale Faktoren. Zwar verzeichnete das Unternehmen im Jahr 2025 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 179 Prozent, gleichzeitig brachen die Auftragseingänge jedoch um 22 Prozent ein. Ein operativer Verlust (EBITDA) von rund 71,8 Millionen US-Dollar und ein anhaltend hoher Cash-Burn verschrecken Investoren in einem Marktumfeld, das zunehmend auf schnelle Profitabilität achtet.

Geopolitische Spannungen und eine allgemeine Neubewertung unrentabler Wachstumsunternehmen setzen den gesamten Sektor unter Druck. Auch direkte Konkurrenten wie IonQ und Rigetti Computing verzeichnen derzeit deutliche Korrekturen.

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Die technologische Wette

Auf dem kürzlich beendeten Global Physics Summit in Denver präsentierte D-Wave neue Fortschritte bei seinen Quantenprozessoren. Die Kombination aus supraleitender Geschwindigkeit und hoher Fehlerkorrektur soll dem Unternehmen einen technologischen Vorsprung sichern. Die Börse reagierte auf diese wissenschaftlichen Meilensteine jedoch verhalten, da Investoren das Ausführungsrisiko in den Vordergrund stellen.

Die 550 Millionen US-Dollar schwere Übernahme von Quantum Circuits soll den Weg für ein neues System ebnen, treibt aber kurzfristig die Forschungs- und Entwicklungskosten weiter in die Höhe. Der Markt verlangt nun handfeste kommerzielle Erfolge statt reiner Forschungsergebnisse. Die geplante Markteinführung des ersten Dual-Rail-Systems im Laufe des Jahres 2026 bildet den nächsten konkreten Meilenstein, an dem sich D-Wave Quantum finanziell messen lassen muss.

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(22.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

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Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

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