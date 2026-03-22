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Ethereum: Staking-Rendite trifft Protokoll-Upgrade ( Finanztrends)

22.03.2026, 3023 Zeichen

BlackRocks Staking-ETF ETHB hat seit seinem Start am 12. März die institutionelle Nachfrage nach Ethereum neu definiert. Gleichzeitig arbeitet die Ethereum Foundation an einem technischen Umbau, der weit weniger Aufmerksamkeit bekommt — aber langfristig ebenso bedeutsam sein könnte.

ETHB verändert die Marktstruktur

Anders als klassische Spot-ETFs erlaubt ETHB institutionellen Investoren, neben der Kursexposition auch ETHs Staking-Rendite von bis zu 3 % einzustreichen. In einem Umfeld, in dem die Fed die Zinsen hoch hält, ist dieser „Real Yield"-Aspekt ein echter Differenzierungsfaktor gegenüber reiner Preisspekulaton.

Die Wirkung war messbar: Seit dem ETHB-Launch stieg ETH um über 20 % und übertraf den S&P 500 deutlich. ETH-ETFs verzeichneten wöchentliche Rekordzuflüsse von 160,8 Millionen US-Dollar — während Bitcoin-Produkte zur Wochenmitte unter Druck gerieten.

Privatsphäre und Zensurresistenz als neue Baustelle

Parallel zur ETF-Euphorie hat Thomas Thiery von der Ethereum Foundation einen Fahrplan für trustlose private Transaktionen auf der L1-Ebene vorgestellt. Das Kernproblem heute: Nutzer von Privacy-Protokollen sind auf sogenannte Broadcaster angewiesen, die ihre Transaktionen einsehen, zensieren oder frontrunnen können.

Vier geplante Protokoll-Upgrades sollen diese Abhängigkeit beseitigen. Zentral dabei ist FOCIL (EIP-7805), das für das Hegota-Upgrade Ende 2026 eingeplant ist. Es verpflichtet Validator-Komitees, Transaktionen über Inclusion Lists in Blöcke zu zwingen — selbst wenn Proposer oder Builder die Aufnahme verweigern. Bis zu 17 Teilnehmer pro Slot können diese Garantie durchsetzen.

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Ergänzt wird das durch EIP-8141, das Smart Accounts, Multisig-Wallets und Privacy-Protokolle als erstklassige Netzwerkteilnehmer etabliert — inklusive quantenresistenter Signaturen und Gas-Sponsoring-Mechanismen.

Dichte Upgrade-Agenda für 2026

Die Ethereum Foundation verfolgt für 2026 drei parallele Ziele: Skalierung, Härtung und Vereinfachung der Basisschicht. Das Glamsterdam-Upgrade in der ersten Jahreshälfte adressiert höhere Gas-Limits und parallele Ausführung. Hegota folgt später im Jahr mit Verkle Trees für bessere Node-Effizienz und nativer Account Abstraction.

Aktuell notiert ETH rund 33 % unterhalb seines 200-Tage-Durchschnitts — die technische Ausgangslage bleibt also angespannt, trotz der jüngsten Erholung. Ob die Kombination aus institutionellem Kapitalzufluss und Protokoll-Upgrades ausreicht, um diesen Abstand zu schließen, hängt auch davon ab, wie zügig Glamsterdam und Hegota umgesetzt werden.

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Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

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