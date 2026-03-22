EZB stoppt Zinssenkungen – Inflation kehrt zurück ( Finanztrends)

22.03.2026, 4803 Zeichen

Die Europäische Zentralbank hat überraschend die Bremse gezogen. Nach monatelangen Zinssenkungen hält sie den Leitzins nun bei 2,0 Prozent fest. Grund ist die eskalierende Lage im Nahen Osten, die die Energiepreise in die Höhe treibt und die Inflationsgefahr in Europa neu entfacht.

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Geopolitische Krise stoppt lockeren Geldkurs

Am vergangenen Donnerstag beschloss der EZB-Rat, den Einlagesatz unverändert bei 2,00 Prozent zu belassen. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt bei 2,15, der Spitzenrefinanzierungssatz bei 2,40 Prozent. Damit ist der lockere Geldkurs, der den Leitzins seit Mitte 2024 von 4,0 auf 2,0 Prozent halbierte, abrupt beendet.

Verantwortlich ist der Konflikt im Nahen Osten. Die daraus resultierenden Explosionen bei Öl- und Gaspreisen haben die wirtschaftliche Aussicht innerhalb weniger Wochen fundamental verändert. Die Notenbank fürchtet eine Rückkehr der Inflation und korrigierte ihre Prognose deutlich nach oben: Für 2026 erwartet sie nun eine durchschnittliche Teuerungsrate von 2,6 statt bisher 1,9 Prozent. Auch die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel soll bei 2,3 Prozent liegen.

„Die EZB will eine Wiederholung der Inflationskrise von 2022 um jeden Preis vermeiden“, analysieren Marktbeobachter. Die Erinnerung an die damalige, als zu zögerlich kritisierte Reaktion sitzt tief. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel betonte jüngst die Wachsamkeit der Behörden gegenüber neuen Preisschocks.

Wachstumseinbruch und Folgen für deutsche Unternehmen

Die Kehrtwende hat einen hohen Preis. Parallel zu den steigenden Inflationserwartungen senkte die EZB auch ihre Wachstumsprognose für die Eurozone. Für 2026 rechnet sie nur noch mit einem Plus von 0,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – ein deutlicher Rückschritt gegenüber den bisher erwarteten 1,2 Prozent.

Für die deutsche Wirtschaft ist diese Kombination aus Stagnation und festen Zinsen eine besondere Herausforderung. Das Institut für Makroökonomie der Hans-Böckler-Stiftung rechnet damit, dass die Inflation hierzulande im ersten Halbjahr 2026 spürbar über 2,5 Prozent steigen wird.

Unternehmen stehen vor konkreten Problemen: Die festen Zinssätze zwingen zur Neubewertung langfristiger Verbindlichkeiten wie Pensionsrückstellungen. Steuerplanung und Refinanzierungsstrategien müssen von der Aussicht auf weiter billige Liquidität Abschied nehmen. Die Phase höherer Kreditkosten dürfte länger andauern als erhofft.

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Märkte korrigieren Erwartungen radikal nach oben

Die plötzliche Pause im lockeren Geldkurs hat die Finanzmärkte kalt erwischt. Noch vor wenigen Wochen rechneten Anleger mit weiteren Zinssenkungen. Jetzt dreht sich die Stimmung komplett.

„Der März-Beschluss ist ein klarer hawkischer Drehpunkt der EZB“, sagt ING-Volkswirt Carsten Brzeski. Zwar stehe eine sofortige Zinserhöhung nicht auf der Agenda, die Schwelle dafür sei aber niedriger als viele glaubten. Morningstar-Strategist Michael Field beobachtet, wie Aktienmärkte verzweifelt versuchen, sich an die neue Realität anzupassen.

Noch deutlicher wird Friedrich Heinemann vom ZEW: Das institutionelle Trauma der Inflationsspitzen 2021 and 2022 präge die aktuelle Politik maßgeblich. Die Wahrscheinlichkeit für bis zu zwei Zinserhöhungen noch vor der Sommerpause sei deutlich gestiegen. Die EZB wolle einen Fehler wie beim letzten großen Angebotsschock nicht wiederholen.

Was kommt nach der Zinspause?

Die Zukunft des europäischen Leitzinses hängt nun fast vollständig von der geopolitischen Entwicklung ab. Die EZB betont ihren datenabhängigen Ansatz und weigert sich, einen festen Kurs vorzugeben. Terminmärkte zeigen jedoch bereits eine radikale Kehrtwende: Anleger rechnen nun mit ein bis zwei Zinserhöhungen um je 0,25 Prozentpunkte noch in diesem Jahr.

Die Botschaft aus Frankfurt an deutsche Unternehmen, Steuerberater und Finanzvorstände ist eindeutig: Die Ära der automatischen Zinssenkungen ist vorbei. Die Planung muss sich auf ein Umfeld mit dauerhaft höheren Zinsen, gestiegenen Energiekosten und der latenten Gefahr einer erneuten geldpolitischen Straffung einstellen. Die Inflationsdämonen sind zurück – und die Zentralbanker sind gewillt, sie diesmal früher zu bekämpfen.

(22.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

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