Handel startet Zucker-Offensive vor drohender Steuer ( Finanztrends)

22.03.2026, 3808 Zeichen

Der deutsche Einzelhandel reagiert auf die politische Zuckersteuer-Debatte mit einer beispiellosen Rabatt- und Produkt welle. Supermärkte, Drogerien und Hersteller fluten den Markt mit zuckerfreien Alternativen – und machen sie mit Frühlingsaktionen preislich attraktiv.

Politische Pläne setzen Industrie unter Druck

Hintergrund ist ein Vorstoß aus Schleswig-Holstein für eine Bundesratsinitiative zur Zuckersteuer. Laut einer Forsa-Umfrage befürworten mittlerweile 60 Prozent der Deutschen eine solche Abgabe auf stark zuckerhaltige Getränke. Wissenschaftliche Institutionen wie die Leopoldina unterstützen die Pläne, um chronischen Krankheiten vorzubeugen.

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Ab Sommer kommen zudem strengere Kennzeichnungspflichten. Das Label „zuckerreduziert“ für Fruchtsäfte erfordert dann eine echte Reduktion um mindestens 30 Prozent – ohne Tricks mit künstlichen Süßstoffen. Diese drohenden Regeln zwingen die Hersteller zum schnellen Handeln.

Rabatt-Schlacht um die Regale von morgen

Um die neuen Produkte zu etablieren, starten die Händler aggressive Preisaktionen. Drogeriemärkte wie dm setzen auf app-basierte Coupons für zuckerfreie Snacks und Getränke. Im Online-Handel locken spezialisierte Shops mit Rabatten von bis zu 50 Prozent auf das gesamte zuckerfreie Sortiment.

Sogar die Brauerei Krombacher bringt ein komplett zuckerfreies, alkoholfreies Bier auf den Markt. Der Trend erfasst sogar den Heimtierbedarf: Fachmärkte wie Das Futterhaus werben mit Rabatten auf zuckerfreies Hunde- und Katzenfutter. Der Verzicht auf Zucker wird zum allumfassenden Qualitätsmerkmal.

Experten mahnen: Nicht blind auf Süßstoffe setzen

Doch Ernährungswissenschaftler sehen die Entwicklung differenziert. Nach Neubewertungen von Süßstoffen wie Aspartam durch die WHO raten Verbraucherschützer zur Vorsicht. Viele künstliche Süßstoffe haben eine bis zu tausendfache Süßkraft – das konditioniert die Geschmacksnerven weiter auf Extreme.

Experten empfehlen oft natürlichere Zuckeraustauschstoffe wie Erythrit oder Xylit. Diese beeinflussen den Blutzuckerspiegel weniger. Allerdings kann ein übermäßiger Konsum auch hier zu Verdauungsproblemen führen. Die eigentliche Lösung liegt für viele Fachleute anders: Die allgemeine Süßschwelle der Bevölkerung muss sinken.

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Hintergrund: Milliardenkosten treiben den Wandel

Die Dynamik erklärt sich durch immense volkswirtschaftliche Kosten. Adipositas und Übergewicht verursachen in Deutschland jährlich Kosten von rund 113 Milliarden Euro. Erwachsene konsumieren hierzulande mehr als das Doppelte der von der WHO empfohlenen Zuckermenge.

Die Rabattaktionen sind daher keine kurzfristige Marketingmaßnahme, sondern strategische Neuausrichtung. Der Handel antizipiert die kommende Gesetzgebung und sichert sich frühzeitig Marktanteile im Wachstumssegment. Es geht um die Kundenbindung in einem fundamental wandelnden Markt.

Was kommt auf Verbraucher zu?

Die politische Entscheidung über die Zuckersteuer wird in den kommenden Monaten richtungsweisend sein. Folgt Deutschland Ländern wie Großbritannien, dürfte die Innovationswelle weiter an Fahrt aufnehmen.

Unabhängig davon sorgen die neuen Kennzeichnungspflichten ab Sommer für mehr Transparenz. Marktforscher erwarten, dass sich der Trend zu natürlichen Alternativen verfestigt. Für Verbraucher bedeutet das: Die große Auswahl an zuckerfreien Produkten wird bleiben – und könnte auf Dauer sogar noch günstiger werden.

(22.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

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