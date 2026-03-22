SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Handel startet Zucker-Offensive vor drohender Steuer ( Finanztrends)

22.03.2026, 3808 Zeichen

Der deutsche Einzelhandel reagiert auf die politische Zuckersteuer-Debatte mit einer beispiellosen Rabatt- und Produkt welle. Supermärkte, Drogerien und Hersteller fluten den Markt mit zuckerfreien Alternativen – und machen sie mit Frühlingsaktionen preislich attraktiv.

Politische Pläne setzen Industrie unter Druck

Hintergrund ist ein Vorstoß aus Schleswig-Holstein für eine Bundesratsinitiative zur Zuckersteuer. Laut einer Forsa-Umfrage befürworten mittlerweile 60 Prozent der Deutschen eine solche Abgabe auf stark zuckerhaltige Getränke. Wissenschaftliche Institutionen wie die Leopoldina unterstützen die Pläne, um chronischen Krankheiten vorzubeugen.

Anzeige

Werden Ihre Blutwerte falsch interpretiert? Der Gratis-Report zeigt, welche Werte wirklich zählen – und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Endlich Klarheit bei TSH, Cholesterin & Co. – ohne Medizinstudium

Ab Sommer kommen zudem strengere Kennzeichnungspflichten. Das Label „zuckerreduziert“ für Fruchtsäfte erfordert dann eine echte Reduktion um mindestens 30 Prozent – ohne Tricks mit künstlichen Süßstoffen. Diese drohenden Regeln zwingen die Hersteller zum schnellen Handeln.

Rabatt-Schlacht um die Regale von morgen

Um die neuen Produkte zu etablieren, starten die Händler aggressive Preisaktionen. Drogeriemärkte wie dm setzen auf app-basierte Coupons für zuckerfreie Snacks und Getränke. Im Online-Handel locken spezialisierte Shops mit Rabatten von bis zu 50 Prozent auf das gesamte zuckerfreie Sortiment.

Sogar die Brauerei Krombacher bringt ein komplett zuckerfreies, alkoholfreies Bier auf den Markt. Der Trend erfasst sogar den Heimtierbedarf: Fachmärkte wie Das Futterhaus werben mit Rabatten auf zuckerfreies Hunde- und Katzenfutter. Der Verzicht auf Zucker wird zum allumfassenden Qualitätsmerkmal.

Experten mahnen: Nicht blind auf Süßstoffe setzen

Doch Ernährungswissenschaftler sehen die Entwicklung differenziert. Nach Neubewertungen von Süßstoffen wie Aspartam durch die WHO raten Verbraucherschützer zur Vorsicht. Viele künstliche Süßstoffe haben eine bis zu tausendfache Süßkraft – das konditioniert die Geschmacksnerven weiter auf Extreme.

Experten empfehlen oft natürlichere Zuckeraustauschstoffe wie Erythrit oder Xylit. Diese beeinflussen den Blutzuckerspiegel weniger. Allerdings kann ein übermäßiger Konsum auch hier zu Verdauungsproblemen führen. Die eigentliche Lösung liegt für viele Fachleute anders: Die allgemeine Süßschwelle der Bevölkerung muss sinken.

Anzeige

Warum Ihr TSH-Wert oft höher sein darf, als viele denken — Überraschende Fakten zu 10 Vitalstoff-Werten und wann weitere Tests sinnvoll sind erfahren Sie jetzt im kostenlosen PDF. Gratis Laborwerte-Selbstcheck jetzt lesen

Hintergrund: Milliardenkosten treiben den Wandel

Die Dynamik erklärt sich durch immense volkswirtschaftliche Kosten. Adipositas und Übergewicht verursachen in Deutschland jährlich Kosten von rund 113 Milliarden Euro. Erwachsene konsumieren hierzulande mehr als das Doppelte der von der WHO empfohlenen Zuckermenge.

Die Rabattaktionen sind daher keine kurzfristige Marketingmaßnahme, sondern strategische Neuausrichtung. Der Handel antizipiert die kommende Gesetzgebung und sichert sich frühzeitig Marktanteile im Wachstumssegment. Es geht um die Kundenbindung in einem fundamental wandelnden Markt.

Was kommt auf Verbraucher zu?

Die politische Entscheidung über die Zuckersteuer wird in den kommenden Monaten richtungsweisend sein. Folgt Deutschland Ländern wie Großbritannien, dürfte die Innovationswelle weiter an Fahrt aufnehmen.

Unabhängig davon sorgen die neuen Kennzeichnungspflichten ab Sommer für mehr Transparenz. Marktforscher erwarten, dass sich der Trend zu natürlichen Alternativen verfestigt. Für Verbraucher bedeutet das: Die große Auswahl an zuckerfreien Produkten wird bleiben – und könnte auf Dauer sogar noch günstiger werden.


(22.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
APA-Bierigen
Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch knapp im Plus, gute Sager von Christoph Boschan und Walter Oblin

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M



    Autor: Finanztrends

    22.03.2026, 3808 Zeichen

    Der deutsche Einzelhandel reagiert auf die politische Zuckersteuer-Debatte mit einer beispiellosen Rabatt- und Produkt welle. Supermärkte, Drogerien und Hersteller fluten den Markt mit zuckerfreien Alternativen – und machen sie mit Frühlingsaktionen preislich attraktiv.

    Politische Pläne setzen Industrie unter Druck

    Hintergrund ist ein Vorstoß aus Schleswig-Holstein für eine Bundesratsinitiative zur Zuckersteuer. Laut einer Forsa-Umfrage befürworten mittlerweile 60 Prozent der Deutschen eine solche Abgabe auf stark zuckerhaltige Getränke. Wissenschaftliche Institutionen wie die Leopoldina unterstützen die Pläne, um chronischen Krankheiten vorzubeugen.

    Anzeige

    Werden Ihre Blutwerte falsch interpretiert? Der Gratis-Report zeigt, welche Werte wirklich zählen – und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Endlich Klarheit bei TSH, Cholesterin & Co. – ohne Medizinstudium

    Ab Sommer kommen zudem strengere Kennzeichnungspflichten. Das Label „zuckerreduziert“ für Fruchtsäfte erfordert dann eine echte Reduktion um mindestens 30 Prozent – ohne Tricks mit künstlichen Süßstoffen. Diese drohenden Regeln zwingen die Hersteller zum schnellen Handeln.

    Rabatt-Schlacht um die Regale von morgen

    Um die neuen Produkte zu etablieren, starten die Händler aggressive Preisaktionen. Drogeriemärkte wie dm setzen auf app-basierte Coupons für zuckerfreie Snacks und Getränke. Im Online-Handel locken spezialisierte Shops mit Rabatten von bis zu 50 Prozent auf das gesamte zuckerfreie Sortiment.

    Sogar die Brauerei Krombacher bringt ein komplett zuckerfreies, alkoholfreies Bier auf den Markt. Der Trend erfasst sogar den Heimtierbedarf: Fachmärkte wie Das Futterhaus werben mit Rabatten auf zuckerfreies Hunde- und Katzenfutter. Der Verzicht auf Zucker wird zum allumfassenden Qualitätsmerkmal.

    Experten mahnen: Nicht blind auf Süßstoffe setzen

    Doch Ernährungswissenschaftler sehen die Entwicklung differenziert. Nach Neubewertungen von Süßstoffen wie Aspartam durch die WHO raten Verbraucherschützer zur Vorsicht. Viele künstliche Süßstoffe haben eine bis zu tausendfache Süßkraft – das konditioniert die Geschmacksnerven weiter auf Extreme.

    Experten empfehlen oft natürlichere Zuckeraustauschstoffe wie Erythrit oder Xylit. Diese beeinflussen den Blutzuckerspiegel weniger. Allerdings kann ein übermäßiger Konsum auch hier zu Verdauungsproblemen führen. Die eigentliche Lösung liegt für viele Fachleute anders: Die allgemeine Süßschwelle der Bevölkerung muss sinken.

    Anzeige

    Warum Ihr TSH-Wert oft höher sein darf, als viele denken — Überraschende Fakten zu 10 Vitalstoff-Werten und wann weitere Tests sinnvoll sind erfahren Sie jetzt im kostenlosen PDF. Gratis Laborwerte-Selbstcheck jetzt lesen

    Hintergrund: Milliardenkosten treiben den Wandel

    Die Dynamik erklärt sich durch immense volkswirtschaftliche Kosten. Adipositas und Übergewicht verursachen in Deutschland jährlich Kosten von rund 113 Milliarden Euro. Erwachsene konsumieren hierzulande mehr als das Doppelte der von der WHO empfohlenen Zuckermenge.

    Die Rabattaktionen sind daher keine kurzfristige Marketingmaßnahme, sondern strategische Neuausrichtung. Der Handel antizipiert die kommende Gesetzgebung und sichert sich frühzeitig Marktanteile im Wachstumssegment. Es geht um die Kundenbindung in einem fundamental wandelnden Markt.

    Was kommt auf Verbraucher zu?

    Die politische Entscheidung über die Zuckersteuer wird in den kommenden Monaten richtungsweisend sein. Folgt Deutschland Ländern wie Großbritannien, dürfte die Innovationswelle weiter an Fahrt aufnehmen.

    Unabhängig davon sorgen die neuen Kennzeichnungspflichten ab Sommer für mehr Transparenz. Marktforscher erwarten, dass sich der Trend zu natürlichen Alternativen verfestigt. Für Verbraucher bedeutet das: Die große Auswahl an zuckerfreien Produkten wird bleiben – und könnte auf Dauer sogar noch günstiger werden.


    (22.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    IR-WORLD.com
    Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

    » Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

    » Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

    » Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

    » Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

    » D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

    » KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

    » Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

    » Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
    Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    APA-Bierigen
    Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch knapp im Plus, gute Sager von Christoph Boschan und Walter Oblin

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de