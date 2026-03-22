Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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22.03.2026, 3990 Zeichen
Eine neue Studie belegt: Karies ist mehr als ein lokales Problem. Die Sanierung von Zahnwurzelinfektionen verbessert langfristig Blutzucker, Cholesterin und Entzündungswerte. Die Forschung markiert einen Wendepunkt.
Mundgesundheit beeinflusst den ganzen Körper
Die im "Journal of Translational Medicine" veröffentlichte Studie analysierte 65 Patienten über zwei Jahre. Alle hatten eine tiefe Zahnwurzelinfektion behandeln lassen. Das Ergebnis: Nach der Sanierung des Infektionsherdes veränderten sich 24 Stoffwechselprodukte signifikant.
Der Blutzuckerspiegel sank deutlich, was das Diabetes-Risiko reduziert. Auch Cholesterin- und Fettsäurewerte verbesserten sich – gut für die Herzgesundheit. Besonders wichtig: Entzündungsmarker gingen stetig zurück. Diese werden mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronischer Erschöpfung in Verbindung gebracht.
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Das Mikrobiom gerät aus dem Gleichgewicht
Die Mundhöhle beherbergt das zweitgrößte Mikrobiom des Körpers. Nützliche Bakterien schützen dort vor Krankheitserregern. Ein Ungleichgewicht, eine Dysbiose, ist der eigentliche Treiber von Karies.
Dieses empfindliche Gleichgewicht stören nicht nur Zucker, sondern auch Stress. Chronische Belastung verändert die Speichelproduktion und schwächt das Immunsystem. Die natürliche Pufferkapazität im Mund sinkt, kariogene Bakterien gewinnen die Oberhand. Karies wird so zum sichtbaren Symptom einer systemischen Überlastung.
Chronische Entzündungen belasten die Psyche
Das Motto des diesjährigen Weltmundgesundheitstages betont: Ein gesunder Mund ist die Basis für ein glückliches Leben. Unbehandelte Karies hat direkte Folgen für das psychische Wohlbefinden.
Chronische Entzündungsherde im Kiefer setzen kontinuierlich Botenstoffe frei, die Zytokine. Diese gelangen ins Blut und können das zentrale Nervensystem erreichen. Die Forschung bringt solche systemischen Entzündungen mit mentaler Erschöpfung und depressiven Verstimmungen in Verbindung. Zahnschmerzen und ästhetische Einschränkungen beeinträchtigen zudem das Selbstbewusstsein.
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Wer die Zusammenhänge zwischen Entzündungsmarkern und der allgemeinen Vitalität versteht, kann gezielter für seine langfristige Gesundheit aktiv werden. Erhalten Sie jetzt eine verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärung zu Cholesterin, Entzündungswerten und Co. als praktisches PDF. Laborwerte-Selbstcheck jetzt kostenlos herunterladen
Zahnarzt wird zum Frühwarnzentrum
Internationale Gesundheitsorganisationen fordern ein radikales Umdenken. Bei einem Treffen in Frankfurt entwickelten Experten ein neues Rahmenwerk. Es integriert zahnmedizinische Prävention in die allgemeine Strategie gegen Volkskrankheiten.
Weltweit sind etwa 3,5 Milliarden Menschen von oralen Erkrankungen betroffen. Karies und Parodontitis teilen die gleichen Risikofaktoren wie Diabetes und Herzerkrankungen: hoher Zuckerkonsum, Tabak und Alkohol. Die Zukunft sieht eine engere Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten, Allgemeinmedizinern und Fachärzten vor. Die Praxis wird zum diagnostischen Frühwarnzentrum.
KI revolutioniert die Früherkennung
In den kommenden Jahren wird die zahnmedizinische Diagnostik tiefgreifend transformiert. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle. Aktuelle KI-Systeme erkennen Karies auf Röntgenbildern mit bis zu 99-prozentiger Sensitivität. Sie identifizieren Anomalien, bevor sie systemischen Schaden anrichten.
Präventionsprogramme werden personalisierter. Sie integrieren Stressmanagement, Ernährungsberatung und Mikrobiom-Analysen. Die Prophylaxe wird als fundamentaler Bestandteil der ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge anerkannt. Karies gilt dann nicht mehr als Putzproblem, sondern als wertvolles Warnsignal des Körpers.
Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch
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Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.
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Japan, A Photo Theater (English Version
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