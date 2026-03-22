SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)

22.03.2026, 3990 Zeichen

Eine neue Studie belegt: Karies ist mehr als ein lokales Problem. Die Sanierung von Zahnwurzelinfektionen verbessert langfristig Blutzucker, Cholesterin und Entzündungswerte. Die Forschung markiert einen Wendepunkt.

Mundgesundheit beeinflusst den ganzen Körper

Die im "Journal of Translational Medicine" veröffentlichte Studie analysierte 65 Patienten über zwei Jahre. Alle hatten eine tiefe Zahnwurzelinfektion behandeln lassen. Das Ergebnis: Nach der Sanierung des Infektionsherdes veränderten sich 24 Stoffwechselprodukte signifikant.

Der Blutzuckerspiegel sank deutlich, was das Diabetes-Risiko reduziert. Auch Cholesterin- und Fettsäurewerte verbesserten sich – gut für die Herzgesundheit. Besonders wichtig: Entzündungsmarker gingen stetig zurück. Diese werden mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronischer Erschöpfung in Verbindung gebracht.

Anzeige

Da Entzündungen im Mundraum direkte Auswirkungen auf Ihren Stoffwechsel und wichtige Vitalwerte haben, ist die richtige Interpretation Ihrer Laborergebnisse entscheidend. Dieser Gratis-Report zeigt Ihnen, welche Werte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen sicher vermeiden. Gratis-Ratgeber: Blutwerte richtig deuten

Das Mikrobiom gerät aus dem Gleichgewicht

Die Mundhöhle beherbergt das zweitgrößte Mikrobiom des Körpers. Nützliche Bakterien schützen dort vor Krankheitserregern. Ein Ungleichgewicht, eine Dysbiose, ist der eigentliche Treiber von Karies.

Dieses empfindliche Gleichgewicht stören nicht nur Zucker, sondern auch Stress. Chronische Belastung verändert die Speichelproduktion und schwächt das Immunsystem. Die natürliche Pufferkapazität im Mund sinkt, kariogene Bakterien gewinnen die Oberhand. Karies wird so zum sichtbaren Symptom einer systemischen Überlastung.

Chronische Entzündungen belasten die Psyche

Das Motto des diesjährigen Weltmundgesundheitstages betont: Ein gesunder Mund ist die Basis für ein glückliches Leben. Unbehandelte Karies hat direkte Folgen für das psychische Wohlbefinden.

Chronische Entzündungsherde im Kiefer setzen kontinuierlich Botenstoffe frei, die Zytokine. Diese gelangen ins Blut und können das zentrale Nervensystem erreichen. Die Forschung bringt solche systemischen Entzündungen mit mentaler Erschöpfung und depressiven Verstimmungen in Verbindung. Zahnschmerzen und ästhetische Einschränkungen beeinträchtigen zudem das Selbstbewusstsein.

Anzeige

Wer die Zusammenhänge zwischen Entzündungsmarkern und der allgemeinen Vitalität versteht, kann gezielter für seine langfristige Gesundheit aktiv werden. Erhalten Sie jetzt eine verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärung zu Cholesterin, Entzündungswerten und Co. als praktisches PDF. Laborwerte-Selbstcheck jetzt kostenlos herunterladen

Zahnarzt wird zum Frühwarnzentrum

Internationale Gesundheitsorganisationen fordern ein radikales Umdenken. Bei einem Treffen in Frankfurt entwickelten Experten ein neues Rahmenwerk. Es integriert zahnmedizinische Prävention in die allgemeine Strategie gegen Volkskrankheiten.

Weltweit sind etwa 3,5 Milliarden Menschen von oralen Erkrankungen betroffen. Karies und Parodontitis teilen die gleichen Risikofaktoren wie Diabetes und Herzerkrankungen: hoher Zuckerkonsum, Tabak und Alkohol. Die Zukunft sieht eine engere Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten, Allgemeinmedizinern und Fachärzten vor. Die Praxis wird zum diagnostischen Frühwarnzentrum.

KI revolutioniert die Früherkennung

In den kommenden Jahren wird die zahnmedizinische Diagnostik tiefgreifend transformiert. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle. Aktuelle KI-Systeme erkennen Karies auf Röntgenbildern mit bis zu 99-prozentiger Sensitivität. Sie identifizieren Anomalien, bevor sie systemischen Schaden anrichten.

Präventionsprogramme werden personalisierter. Sie integrieren Stressmanagement, Ernährungsberatung und Mikrobiom-Analysen. Die Prophylaxe wird als fundamentaler Bestandteil der ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge anerkannt. Karies gilt dann nicht mehr als Putzproblem, sondern als wertvolles Warnsignal des Körpers.


(22.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Erste Group
Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
APA-Bierigen
Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)

    Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q...

    Books josefchladek.com

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture



    Autor: Finanztrends

    22.03.2026, 3990 Zeichen

    Eine neue Studie belegt: Karies ist mehr als ein lokales Problem. Die Sanierung von Zahnwurzelinfektionen verbessert langfristig Blutzucker, Cholesterin und Entzündungswerte. Die Forschung markiert einen Wendepunkt.

    Mundgesundheit beeinflusst den ganzen Körper

    Die im "Journal of Translational Medicine" veröffentlichte Studie analysierte 65 Patienten über zwei Jahre. Alle hatten eine tiefe Zahnwurzelinfektion behandeln lassen. Das Ergebnis: Nach der Sanierung des Infektionsherdes veränderten sich 24 Stoffwechselprodukte signifikant.

    Der Blutzuckerspiegel sank deutlich, was das Diabetes-Risiko reduziert. Auch Cholesterin- und Fettsäurewerte verbesserten sich – gut für die Herzgesundheit. Besonders wichtig: Entzündungsmarker gingen stetig zurück. Diese werden mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronischer Erschöpfung in Verbindung gebracht.

    Anzeige

    Da Entzündungen im Mundraum direkte Auswirkungen auf Ihren Stoffwechsel und wichtige Vitalwerte haben, ist die richtige Interpretation Ihrer Laborergebnisse entscheidend. Dieser Gratis-Report zeigt Ihnen, welche Werte wirklich zählen und wie Sie Fehldiagnosen sicher vermeiden. Gratis-Ratgeber: Blutwerte richtig deuten

    Das Mikrobiom gerät aus dem Gleichgewicht

    Die Mundhöhle beherbergt das zweitgrößte Mikrobiom des Körpers. Nützliche Bakterien schützen dort vor Krankheitserregern. Ein Ungleichgewicht, eine Dysbiose, ist der eigentliche Treiber von Karies.

    Dieses empfindliche Gleichgewicht stören nicht nur Zucker, sondern auch Stress. Chronische Belastung verändert die Speichelproduktion und schwächt das Immunsystem. Die natürliche Pufferkapazität im Mund sinkt, kariogene Bakterien gewinnen die Oberhand. Karies wird so zum sichtbaren Symptom einer systemischen Überlastung.

    Chronische Entzündungen belasten die Psyche

    Das Motto des diesjährigen Weltmundgesundheitstages betont: Ein gesunder Mund ist die Basis für ein glückliches Leben. Unbehandelte Karies hat direkte Folgen für das psychische Wohlbefinden.

    Chronische Entzündungsherde im Kiefer setzen kontinuierlich Botenstoffe frei, die Zytokine. Diese gelangen ins Blut und können das zentrale Nervensystem erreichen. Die Forschung bringt solche systemischen Entzündungen mit mentaler Erschöpfung und depressiven Verstimmungen in Verbindung. Zahnschmerzen und ästhetische Einschränkungen beeinträchtigen zudem das Selbstbewusstsein.

    Anzeige

    Wer die Zusammenhänge zwischen Entzündungsmarkern und der allgemeinen Vitalität versteht, kann gezielter für seine langfristige Gesundheit aktiv werden. Erhalten Sie jetzt eine verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärung zu Cholesterin, Entzündungswerten und Co. als praktisches PDF. Laborwerte-Selbstcheck jetzt kostenlos herunterladen

    Zahnarzt wird zum Frühwarnzentrum

    Internationale Gesundheitsorganisationen fordern ein radikales Umdenken. Bei einem Treffen in Frankfurt entwickelten Experten ein neues Rahmenwerk. Es integriert zahnmedizinische Prävention in die allgemeine Strategie gegen Volkskrankheiten.

    Weltweit sind etwa 3,5 Milliarden Menschen von oralen Erkrankungen betroffen. Karies und Parodontitis teilen die gleichen Risikofaktoren wie Diabetes und Herzerkrankungen: hoher Zuckerkonsum, Tabak und Alkohol. Die Zukunft sieht eine engere Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten, Allgemeinmedizinern und Fachärzten vor. Die Praxis wird zum diagnostischen Frühwarnzentrum.

    KI revolutioniert die Früherkennung

    In den kommenden Jahren wird die zahnmedizinische Diagnostik tiefgreifend transformiert. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine Schlüsselrolle. Aktuelle KI-Systeme erkennen Karies auf Röntgenbildern mit bis zu 99-prozentiger Sensitivität. Sie identifizieren Anomalien, bevor sie systemischen Schaden anrichten.

    Präventionsprogramme werden personalisierter. Sie integrieren Stressmanagement, Ernährungsberatung und Mikrobiom-Analysen. Die Prophylaxe wird als fundamentaler Bestandteil der ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge anerkannt. Karies gilt dann nicht mehr als Putzproblem, sondern als wertvolles Warnsignal des Körpers.


    (22.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Erste Group
    Gegründet 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“, ging die Erste Group 1997 mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Wachstumsmärkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Durch zahlreiche Übernahmen und organisches Wachstum hat sich die Erste Group zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU entwickelt.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

    » Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

    » Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

    » Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

    » Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

    » D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

    » KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

    » Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

    » Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
    Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    APA-Bierigen
    Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      Leseprobe aus dem Fanboy-Buch zur Wiener Börse: Die 80`s (gekürzt)

      Ich, Christian Drastil, werde mit Hardcover in 420 Seiten über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Zeitraum 1985 bis 2026 berichten. Im Personenindex sind bereits mehr als 500 Personen. Im Q...

      Books josefchladek.com

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de