Nahrungsergänzungsmittel: Warnung vor irreführender Werbung ( Finanztrends)

22.03.2026, 3667 Zeichen

Verbraucherschützer warnen aktuell vor irreführender Werbung für Darmgesundheits-Präparate. Besonders Kombiprodukte aus Probiotika und Multivitaminen stehen in der Kritik.

Gleichzeitig entzieht eine neue Studie Mikrobiom-Heimtests die wissenschaftliche Grundlage. Die Behörden fordern strengere Regeln für den milliardenschweren Markt.

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Vitamin-Trick umgeht Werbeverbot

Hersteller von Probiotika nutzen einen legalen Kniff, um Werbeverbote zu umgehen. Da für reine Bakterienstämme kaum Gesundheitsversprechen erlaubt sind, mischen viele Unternehmen einfach Vitamine bei.

Durch Zugaben wie Vitamin C oder D dürfen sie dann behaupten, ihr Produkt unterstütze das Immunsystem. Verbraucherschützer kritisieren diese Praxis scharf: Die beworbene Wirkung stamme oft nicht von den teuren Bakterien, sondern von den billigen Vitaminzusätzen.

Zudem droht eine gefährliche Überdosierung, wenn Verbraucher mehrere angereicherte Produkte gleichzeitig nehmen.

Mikrobiom-Heimtests fallen durch

Auch beliebte Darmflora-Tests für zuhause halten einer wissenschaftlichen Prüfung nicht stand. Eine aktuelle Studie des US-amerikanischen NIST zeigt: Die Analysen sind oft ungenau.

Die Testkits versprechen zwar maßgeschneiderte Empfehlungen für Probiotika. In der Realität liefern sie aber keine verlässlichen Daten zum Gesundheitszustand.

Mediziner warnen: Fehlerhafte Ergebnisse können dazu führen, dass Patienten unnötige Präparate kaufen oder notwendige Arztbesuche verzögern.

Risiken der unkontrollierten Einnahme

Die Selbstmedikation mit Vitaminen und Probiotika birgt konkrete Gesundheitsgefahren. Hochdosierte Vitaminpräparate können zu unerwünschten Nebenwirkungen führen.

Besonders riskant sind fettlösliche Vitamine wie D oder A, die sich im Körper anreichern. Auch Probiotika sind nicht harmlos: Für Menschen mit geschwächtem Immunsystem können sie schwere Infektionen auslösen.

Europäische Behörden arbeiten nun an strengeren Leitlinien, um Verbraucher besser zu schützen.

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Forschung bestätigt komplexe Zusammenhänge

Trotz der Kritik an kommerziellen Produkten bleibt die Wissenschaft spannend. Neue Studien belegen den Einfluss von Vitaminen auf das Darmmikrobiom.

Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Höhere Spiegel der B-Vitamine B1 und B2 gehen mit weniger Stress und besserem Schlaf einher. Die Darmflora spielt dabei eine vermittelnde Rolle.

Forscher betonen jedoch: Diese Vitamine sollte man idealerweise über eine ausgewogene Ernährung aufnehmen – nicht über pauschale Supplemente.

Trendwende auf dem Gesundheitsmarkt

Die aktuellen Warnungen könnten eine Trendwende einläuten. Jahrelang galten Probiotika und Multivitamine als harmlose Lifestyle-Produkte.

Jetzt rückt die evidenzbasierte Medizin in den Vordergrund. Fachgesellschaften fordern: Nahrungsergänzungsmittel nur bei nachgewiesenem Mangel und nach ärztlicher Rücksprache einnehmen.

Eine ballaststoffreiche Ernährung mit fermentierten Lebensmitteln reicht oft völlig aus, um die Darmgesundheit zu fördern. Der Markt bewegt sich weg von der pauschalen Selbstoptimierung.

(22.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

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