SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nahrungsergänzungsmittel: Warnung vor irreführender Werbung ( Finanztrends)

22.03.2026, 3667 Zeichen

Verbraucherschützer warnen aktuell vor irreführender Werbung für Darmgesundheits-Präparate. Besonders Kombiprodukte aus Probiotika und Multivitaminen stehen in der Kritik.

Gleichzeitig entzieht eine neue Studie Mikrobiom-Heimtests die wissenschaftliche Grundlage. Die Behörden fordern strengere Regeln für den milliardenschweren Markt.

Anzeige

Wer seine Gesundheit eigenständig unterstützen möchte, sollte sich nicht auf vage Werbeversprechen verlassen, sondern die eigenen Vitalwerte verstehen. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt verständlich, welche Laborwerte bei TSH, Cholesterin und Co. wirklich zählen. Laborwerte-Selbstcheck: Jetzt kostenlos als PDF sichern

Vitamin-Trick umgeht Werbeverbot

Hersteller von Probiotika nutzen einen legalen Kniff, um Werbeverbote zu umgehen. Da für reine Bakterienstämme kaum Gesundheitsversprechen erlaubt sind, mischen viele Unternehmen einfach Vitamine bei.

Durch Zugaben wie Vitamin C oder D dürfen sie dann behaupten, ihr Produkt unterstütze das Immunsystem. Verbraucherschützer kritisieren diese Praxis scharf: Die beworbene Wirkung stamme oft nicht von den teuren Bakterien, sondern von den billigen Vitaminzusätzen.

Zudem droht eine gefährliche Überdosierung, wenn Verbraucher mehrere angereicherte Produkte gleichzeitig nehmen.

Mikrobiom-Heimtests fallen durch

Auch beliebte Darmflora-Tests für zuhause halten einer wissenschaftlichen Prüfung nicht stand. Eine aktuelle Studie des US-amerikanischen NIST zeigt: Die Analysen sind oft ungenau.

Die Testkits versprechen zwar maßgeschneiderte Empfehlungen für Probiotika. In der Realität liefern sie aber keine verlässlichen Daten zum Gesundheitszustand.

Mediziner warnen: Fehlerhafte Ergebnisse können dazu führen, dass Patienten unnötige Präparate kaufen oder notwendige Arztbesuche verzögern.

Risiken der unkontrollierten Einnahme

Die Selbstmedikation mit Vitaminen und Probiotika birgt konkrete Gesundheitsgefahren. Hochdosierte Vitaminpräparate können zu unerwünschten Nebenwirkungen führen.

Besonders riskant sind fettlösliche Vitamine wie D oder A, die sich im Körper anreichern. Auch Probiotika sind nicht harmlos: Für Menschen mit geschwächtem Immunsystem können sie schwere Infektionen auslösen.

Europäische Behörden arbeiten nun an strengeren Leitlinien, um Verbraucher besser zu schützen.

Anzeige

Anstatt auf pauschale Supplemente zu setzen, hilft eine präzise Einordnung der eigenen Blutwerte dabei, echte Mängel von Marketing-Mythen zu unterscheiden. Erfahren Sie im Gratis-Report von Dr. Ulrich Fricke, wie Sie Fehldiagnosen vermeiden und Ihre Vitalstoff-Werte richtig deuten. Kostenlosen 25-Seiten-Report hier herunterladen

Forschung bestätigt komplexe Zusammenhänge

Trotz der Kritik an kommerziellen Produkten bleibt die Wissenschaft spannend. Neue Studien belegen den Einfluss von Vitaminen auf das Darmmikrobiom.

Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Höhere Spiegel der B-Vitamine B1 und B2 gehen mit weniger Stress und besserem Schlaf einher. Die Darmflora spielt dabei eine vermittelnde Rolle.

Forscher betonen jedoch: Diese Vitamine sollte man idealerweise über eine ausgewogene Ernährung aufnehmen – nicht über pauschale Supplemente.

Trendwende auf dem Gesundheitsmarkt

Die aktuellen Warnungen könnten eine Trendwende einläuten. Jahrelang galten Probiotika und Multivitamine als harmlose Lifestyle-Produkte.

Jetzt rückt die evidenzbasierte Medizin in den Vordergrund. Fachgesellschaften fordern: Nahrungsergänzungsmittel nur bei nachgewiesenem Mangel und nach ärztlicher Rücksprache einnehmen.

Eine ballaststoffreiche Ernährung mit fermentierten Lebensmitteln reicht oft völlig aus, um die Darmgesundheit zu fördern. Der Markt bewegt sich weg von der pauschalen Selbstoptimierung.


(22.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

Random Partner

BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

» Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

» Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

» Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

» Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

» Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

» D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

» KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

» Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

» Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
APA-Bierigen
Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event VIG
    BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
    #gabb #2065
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

    Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers



    Autor: Finanztrends

    22.03.2026, 3667 Zeichen

    Verbraucherschützer warnen aktuell vor irreführender Werbung für Darmgesundheits-Präparate. Besonders Kombiprodukte aus Probiotika und Multivitaminen stehen in der Kritik.

    Gleichzeitig entzieht eine neue Studie Mikrobiom-Heimtests die wissenschaftliche Grundlage. Die Behörden fordern strengere Regeln für den milliardenschweren Markt.

    Anzeige

    Wer seine Gesundheit eigenständig unterstützen möchte, sollte sich nicht auf vage Werbeversprechen verlassen, sondern die eigenen Vitalwerte verstehen. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt verständlich, welche Laborwerte bei TSH, Cholesterin und Co. wirklich zählen. Laborwerte-Selbstcheck: Jetzt kostenlos als PDF sichern

    Vitamin-Trick umgeht Werbeverbot

    Hersteller von Probiotika nutzen einen legalen Kniff, um Werbeverbote zu umgehen. Da für reine Bakterienstämme kaum Gesundheitsversprechen erlaubt sind, mischen viele Unternehmen einfach Vitamine bei.

    Durch Zugaben wie Vitamin C oder D dürfen sie dann behaupten, ihr Produkt unterstütze das Immunsystem. Verbraucherschützer kritisieren diese Praxis scharf: Die beworbene Wirkung stamme oft nicht von den teuren Bakterien, sondern von den billigen Vitaminzusätzen.

    Zudem droht eine gefährliche Überdosierung, wenn Verbraucher mehrere angereicherte Produkte gleichzeitig nehmen.

    Mikrobiom-Heimtests fallen durch

    Auch beliebte Darmflora-Tests für zuhause halten einer wissenschaftlichen Prüfung nicht stand. Eine aktuelle Studie des US-amerikanischen NIST zeigt: Die Analysen sind oft ungenau.

    Die Testkits versprechen zwar maßgeschneiderte Empfehlungen für Probiotika. In der Realität liefern sie aber keine verlässlichen Daten zum Gesundheitszustand.

    Mediziner warnen: Fehlerhafte Ergebnisse können dazu führen, dass Patienten unnötige Präparate kaufen oder notwendige Arztbesuche verzögern.

    Risiken der unkontrollierten Einnahme

    Die Selbstmedikation mit Vitaminen und Probiotika birgt konkrete Gesundheitsgefahren. Hochdosierte Vitaminpräparate können zu unerwünschten Nebenwirkungen führen.

    Besonders riskant sind fettlösliche Vitamine wie D oder A, die sich im Körper anreichern. Auch Probiotika sind nicht harmlos: Für Menschen mit geschwächtem Immunsystem können sie schwere Infektionen auslösen.

    Europäische Behörden arbeiten nun an strengeren Leitlinien, um Verbraucher besser zu schützen.

    Anzeige

    Anstatt auf pauschale Supplemente zu setzen, hilft eine präzise Einordnung der eigenen Blutwerte dabei, echte Mängel von Marketing-Mythen zu unterscheiden. Erfahren Sie im Gratis-Report von Dr. Ulrich Fricke, wie Sie Fehldiagnosen vermeiden und Ihre Vitalstoff-Werte richtig deuten. Kostenlosen 25-Seiten-Report hier herunterladen

    Forschung bestätigt komplexe Zusammenhänge

    Trotz der Kritik an kommerziellen Produkten bleibt die Wissenschaft spannend. Neue Studien belegen den Einfluss von Vitaminen auf das Darmmikrobiom.

    Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Höhere Spiegel der B-Vitamine B1 und B2 gehen mit weniger Stress und besserem Schlaf einher. Die Darmflora spielt dabei eine vermittelnde Rolle.

    Forscher betonen jedoch: Diese Vitamine sollte man idealerweise über eine ausgewogene Ernährung aufnehmen – nicht über pauschale Supplemente.

    Trendwende auf dem Gesundheitsmarkt

    Die aktuellen Warnungen könnten eine Trendwende einläuten. Jahrelang galten Probiotika und Multivitamine als harmlose Lifestyle-Produkte.

    Jetzt rückt die evidenzbasierte Medizin in den Vordergrund. Fachgesellschaften fordern: Nahrungsergänzungsmittel nur bei nachgewiesenem Mangel und nach ärztlicher Rücksprache einnehmen.

    Eine ballaststoffreiche Ernährung mit fermentierten Lebensmitteln reicht oft völlig aus, um die Darmgesundheit zu fördern. Der Markt bewegt sich weg von der pauschalen Selbstoptimierung.


    (22.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Wienerberger, FACC, Bajaj Mobility AG, Rosgix, Uniqa, AT&S, CA Immo, Flughafen Wien, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, VIG, Wolford, Wolftank-Adisa, Erste Group, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, DO&CO, Amag, EVN, Telekom Austria, DAX, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    BNP Paribas
    BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Castrol India Aktie: Rekordumsatz und Dividende ( Finanztrends)

    » Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)

    » Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)

    » Search Minerals Aktie: Strategischer Umbruch ( Finanztrends)

    » Eli Lilly Aktie: Schicksalstage im April ( Finanztrends)

    » Nvidia Aktie: Euphorie ohne Kurswirkung ( Finanztrends)

    » D-Wave Quantum Aktie: Insiderverkäufe im Abwärtssog ( Finanztrends)

    » KfW und Steuerbonus entfachen Bau-Boom ( Finanztrends)

    » Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztr...

    » Nigerian Breweries Aktie: Preiserhöhungen greifen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Heineken Malaysia Aktie: Tourismus-Hoffnung ( Finanztrends)
    Karies wird zur systemischen Warnerkrankung ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    APA-Bierigen
    Microsoft stoppt Zwangs-Installation von KI-Assistent Copilot ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event VIG
      BSN MA-Event DAIMLER TRUCK HLD...
      #gabb #2065
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

      Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...

      Books josefchladek.com

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de