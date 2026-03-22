Poly Culture Aktie: Börsenrückzug vollzogen ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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22.03.2026, 2323 Zeichen
Die Poly Culture Group hat sich endgültig vom Parkett der Hongkonger Börse verabschiedet. Nach einer umfassenden Privatisierung und der Fusion mit Zhongyi Century ist der Titel nun offiziell als inaktives Instrument eingestuft. Für ehemalige Aktionäre markiert dieser Schritt den Schlusspunkt einer strategischen Umstrukturierung im chinesischen Kultursektor.
Hintergründe der Privatisierung
Der Rückzug von der Börse war kein plötzliches Ereignis, sondern das Ergebnis eines geplanten Prozesses. Bereits im November 2023 endete der Handel der H-Aktien an der Börse in Hongkong. Ziel war die vollständige Privatisierung und die Verschmelzung mit Zhongyi Century. Mit der wirksamen Streichung der Notierung Mitte November 2023 verschwand das Unternehmen endgültig vom öffentlichen Markt.
Die Einstufung als inaktives Instrument spiegelt diese tiefgreifenden Veränderungen wider. Eine letzte Klarstellung zum Geschäftsbericht 2022 erfolgte kurz vor dem endgültigen Abschied vom Parkett, was die regulatorischen Anforderungen des Delisting-Prozesses abschloss.
Fokus auf die neue Struktur
Ein direkter Handel der Papiere ist aufgrund des aktuellen Status nicht mehr möglich. Die operativen Kerngeschäfte wie Kunstauktionen und Theatermanagement existieren jedoch innerhalb der neuen, privaten Konzernstruktur weiter. Marktteilnehmer sind nun auf direkte Informationen der fusionierten Einheit angewiesen, um die weitere Entwicklung zu verfolgen.
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