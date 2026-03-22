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UnitedHealth Aktie: Insider trotzen Ermittlungen ( Finanztrends)

22.03.2026, 3051 Zeichen

Der Gesundheitskonzern UnitedHealth navigiert derzeit durch ein komplexes Marktumfeld. Während eine laufende Untersuchung des US-Justizministeriums und schrumpfende Mitgliederzahlen im Medicare-Segment auf der Stimmung lasten, sorgen jüngste Aktientransaktionen aus der Politik für Aufsehen. Ein US-Senator nutzte die jüngste Kursschwäche zum Einstieg und entfachte damit Diskussionen über das Vertrauen in die langfristigen Perspektiven des Papiers.

Ermittlungen und schrumpfendes Geschäft

Verantwortlich für den Kursrückgang von knapp 49 Prozent auf Jahressicht sind handfeste fundamentale Probleme. Das Unternehmen verzeichnet den ersten Umsatzrückgang seit einem Jahrzehnt und kämpft mit Verlusten in der Optum-Health-Sparte. Schwerer wiegt jedoch eine Ausweitung der Ermittlungen des US-Justizministeriums (DOJ) zu den Abrechnungspraktiken bei Medicare Advantage. Zudem rechnet der Konzern für das Geschäftsjahr 2026 mit dem Verlust von mehr als drei Millionen Mitgliedern in diesem wichtigen Programm.

Politische Käufe und hohes Volumen

Mitten in dieser Schwächephase sendete eine Pflichtmitteilung aus dem US-Kongress ein positives Signal. Der republikanische Senator Markwayne Mullin investierte Ende Februar zwischen 50.000 und 100.000 US-Dollar in UnitedHealth-Papiere. Diese Transaktion zog die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich, was sich auch im Handel widerspiegelte: Zuletzt wechselten fast 39 Millionen Aktien den Besitzer, was einem Anstieg von 288 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Tagesvolumen entspricht. Allerdings ist das Bild im Kongress gemischt – in den vergangenen sechs Monaten standen sieben Käufen neun Verkäufe von Abgeordneten gegenüber.

Blick auf die kommenden Wochen

Trotz der regulatorischen Hürden bleibt die Wall Street mehrheitlich zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 387 US-Dollar, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem Freitagsschlusskurs von 240,45 Euro impliziert. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 hat das Management folgende Kernziele ausgegeben:

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  • Umsatz von über 439 Milliarden US-Dollar
  • Operativer Gewinn von mehr als 24 Milliarden US-Dollar
  • Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) von mindestens 17,75 US-Dollar

Bevor UnitedHealth am 21. April die Zahlen für das erste Quartal präsentiert, steht ein wichtiges Branchenereignis an. Die endgültige Bekanntgabe der CMS-Raten (Centers for Medicare & Medicaid Services) wird für Anfang April erwartet und definiert die finanziellen Rahmenbedingungen für den Managed-Care-Sektor im restlichen Jahresverlauf.

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Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

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    Autor: Finanztrends

    22.03.2026, 3051 Zeichen

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