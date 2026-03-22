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Uranium Energy Aktie: Behörden bremsen Förderung ( Finanztrends)

22.03.2026, 3888 Zeichen

Uranium Energy hat die modernste ISR-Uranmine der USA fertiggestellt, doch die Anlage steht still. Während das Unternehmen beim Verkaufspreis die Konkurrenz übertrifft und auf massiven Barreserven sitzt, blockieren behördliche Verzögerungen den Produktionsstart. Dieser Widerspruch zwischen operativen Fortschritten und regulatorischem Stillstand sorgt bei Anlegern derzeit für spürbare Zurückhaltung.

Der jüngste Kursrutsch von gut 11 Prozent auf Wochensicht spiegelt diese Unsicherheit wider. Allein am Freitag verlor das Papier knapp 9 Prozent und schloss bei 10,47 Euro. Auslöser für den Abgabedruck waren neben einem Rückgang der Uran-Spotpreise auch die jüngsten Quartalszahlen. Der Umsatz brach im Vergleich zum Vorjahr von knapp 50 Millionen auf 20,2 Millionen US-Dollar ein, was unter dem Strich zu einem Nettoverlust von 13,94 Millionen US-Dollar führte.

Trotz des Umsatzrückgangs profitierte das Unternehmen von seiner Strategie, Uran nicht im Voraus auf Termin zu verkaufen. Uranium Energy erzielte einen Verkaufspreis von 101 US-Dollar pro Pfund – rund 25 Prozent über dem durchschnittlichen Spotpreis des Quartals. Zudem federt eine extrem solide Bilanz die aktuelle Wartezeit ab. Das Management meldete liquide Mittel in Höhe von 818 Millionen US-Dollar bei vollständiger Schuldenfreiheit.

Warten auf die Behörden

Das zentrale Nadelöhr liegt derzeit bei der Burke-Hollow-Mine. Obwohl die Bauarbeiten an der Anlage abgeschlossen sind und 129 Bohrungen erfolgreich auf ihre mechanische Integrität getestet wurden, ruht die eigentliche Produktion. Der gesamte Uransektor verzeichnet aktuell ein Aktivitätsniveau wie seit 15 Jahren nicht mehr. Dies führt zu einem massiven Rückstau bei den US-Zulassungsbehörden, weshalb Uranium Energy weiterhin auf die finalen Genehmigungen für den Start der Förderanlagen warten muss.

Um diesen Prozess zu beschleunigen, hat sich mittlerweile eine Arbeitsgruppe der Industrie gebildet, die in direkten Austausch mit den staatlichen Regulierungsbehörden tritt. Parallel treibt das Unternehmen seine längerfristigen Projekte voran. Auf dem Sweetwater-Projekt startete Anfang März ein umfassendes Bohrprogramm, während in Kanada die Kernbohrungen am Roughrider-Projekt zu über 30 Prozent abgeschlossen sind.

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Politischer Rückenwind und Analysten-Ziele

Abseits der operativen Verzögerungen profitiert der Sektor von politischen Entwicklungen. Eine im Januar 2026 von US-Präsident Trump initiierte Untersuchung zu nationalen Sicherheitsrisiken durch Uranimporte könnte die heimische Produktion langfristig stärken. Ein erster Statusbericht der Unterhändler wird für den 13. Juli 2026 erwartet.

Marktbeobachter werten die fundamentalen Aussichten trotz der aktuellen Verzögerungen überwiegend positiv. Nach der Vorlage der Quartalszahlen passten mehrere Analystenhäuser ihre Kursziele an:

  • H.C. Wainwright: Erhöhung auf 26,75 US-Dollar
  • TD Securities: Senkung auf 21,00 US-Dollar
  • Roth Capital: Erhöhung auf 17,00 US-Dollar

Für die weitere operative Entwicklung bleibt der tatsächliche Produktionsstart bei Burke Hollow der entscheidende Katalysator. Sobald die Behörden den Genehmigungsstau auflösen und die Anlage hochfährt, kann Uranium Energy seine hohen Barreserven und die starken Verkaufspreise in steigende Umsätze ummünzen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Bewertung jedoch stark von den Schwankungen am Uran-Spotmarkt abhängig.

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(22.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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