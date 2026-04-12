» LinkedIn-NL: Die neue Podcastwelle zum Wiener Aktienmarkt

Hören: https://open.spotify.com/episode/4S1upDxC5X8Q8UvJYMoU4h Die Wiener Börse startete mit dem Podcast-Netzwerk Missing Link ein neues Podcast‑Format: „Safe! Stories übers Investieren“. Hosts sind Anna-Lisa Bier und Alexander Wastl, die ca. 30-minütigen Episoden (vgl. http://www.audio-cd.at/people) erscheinen künftig 14-tägig jeweils donnerstags auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Zum Auftakt wurde ein Dreierpack zum Eingrooven live gestellt: Influencerin Bianca-Olivia (Austrian Material Girl), Journalistin Elisabeth Oberndorfer (smart casual) und Para-Schwimmer Andreas Onea (ORF). Like! Safe! https://open.spotify.com/show/7saBsHvOPSqcTpTvF2PbWj https://www.wienerborse.at/news/wiener-boerse-news/neuer-...

- CD zu Gast bei Harry Weygand, Talk über österreichische Aktien: https://audio-cd.at/page/podcast/8591 Das Original mit Bild und Charts: https://www.youtube.com/watch?v=SeZxYkI9VRU https://derivate.bnpparibas.com/service/sendungen/rendezvous-m...

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8590 - mit einem neuen High beim ATX TR hätte man in Tagen wie diesen nicht zwingend rechnen müssen, aber es ist so. Insofern: Wow! In der abgelaufenen Woche hatten wir zudem den grössten und den fünftgrössten Punktgewinn in der 35-jährigen Indexgeschichte. Hört, welche die hottesten Titel sind. https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8587 - ATX etwas fester - Addiko Prediction stimmte, Aktie grosser Gewinner - Frequentis, Telekom, Polytec ebenfalls gesucht - News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria - neue Aktien im global market - Paul Rettenbacher läutet die Opening Bell für Freitag. Der IR-Chef der Polytec kann mit der jüngsten Kursentwicklung der Aktie zufrieden sein, Polytec zählt zu den stärksten Werten dieser Woche - Börse Frankfurt: DAX unverändert, Heidelberg Materials gesucht - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at