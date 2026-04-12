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österreichischer Aktien
NEU

LinkedIn-NL: Die neue Podcastwelle zum Wiener Aktienmarkt

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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12.04.2026, 2096 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/4S1upDxC5X8Q8UvJYMoU4h Die Wiener Börse startete mit dem Podcast-Netzwerk Missing Link ein neues Podcast‑Format: „Safe! Stories übers Investieren“. Hosts sind Anna-Lisa Bier und Alexander Wastl, die ca. 30-minütigen Episoden (vgl. http://www.audio-cd.at/people) erscheinen künftig 14-tägig jeweils donnerstags auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Zum Auftakt wurde ein Dreierpack zum Eingrooven live gestellt: Influencerin Bianca-Olivia (Austrian Material Girl), Journalistin Elisabeth Oberndorfer (smart casual) und Para-Schwimmer Andreas Onea (ORF). Like! Safe! https://open.spotify.com/show/7saBsHvOPSqcTpTvF2PbWj https://www.wienerborse.at/news/wiener-boerse-news/neuer-...

- CD zu Gast bei Harry Weygand, Talk über österreichische Aktien: https://audio-cd.at/page/podcast/8591 Das Original mit Bild und Charts: https://www.youtube.com/watch?v=SeZxYkI9VRU https://derivate.bnpparibas.com/service/sendungen/rendezvous-m...

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8590 - mit einem neuen High beim ATX TR hätte man in Tagen wie diesen nicht zwingend rechnen müssen, aber es ist so. Insofern: Wow! In der abgelaufenen Woche hatten wir zudem den grössten und den fünftgrössten Punktgewinn in der 35-jährigen Indexgeschichte. Hört, welche die hottesten Titel sind. https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8587 - ATX etwas fester - Addiko Prediction stimmte, Aktie grosser Gewinner - Frequentis, Telekom, Polytec ebenfalls gesucht - News zu Verbund, Addiko, Research zu Telekom Austria - neue Aktien im global market - Paul Rettenbacher läutet die Opening Bell für Freitag. Der IR-Chef der Polytec kann mit der jüngsten Kursentwicklung der Aktie zufrieden sein, Polytec zählt zu den stärksten Werten dieser Woche - Börse Frankfurt: DAX unverändert, Heidelberg Materials gesucht - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

Danke fürs Reinhören!

christian.drastil@audio-cd.at


(12.04.2026)

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Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Bianca-Olivia, Elisabeth Oberndorfer und Andreas Onea reden mit der Wiener Börse übers Investieren




 

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    Autor: Christian Drastil

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