(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
23.03.2026, 548 Zeichen
Um 15:09 liegt der ATX mit +2.13 Prozent im Plus bei 5305 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.39% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +8.57% auf 52.55 Euro, dahinter DO&CO mit +4.59% auf 175.3 Euro und Bawag mit +4.00% auf 129.9 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 22888 (+2.27%, Ultimo 2025: 24490, -8.61% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +7.34% auf 52.04 Euro, dahinter Siemens Energy mit +6.50% auf 149.9 Euro und Commerzbank mit +5.39% auf 31.965 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.03.)
Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day
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