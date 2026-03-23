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Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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23.03.2026, 1680 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8525/

Stephan Kunsch ist Leiter Redevelopment bei der Strabag Real Estate. Wir starten diesmal mit der Porr, gehen zum Trophy-Projekt Erste Campus, die Premium Bauträger GmbH und Esterhazy Immobilien, um dann vor knapp einem Jahr zur Strabag Real Estate zu kommen. Es folgt ein Deep Dive in das Thema Re-Devolopement, wir sprechen über Sanieren statt neu bauen. Was ist konkret damit gemeint? Was genau versteht man unter Bestandsgebäuden, wie bewertet man diese? Was tun mit Zinshäusern, die in die Jahre gekommen sind? Warum ist simples Abreißen bald keine Option mehr?  Die von Melanie diesmal ins Spiel gebrachte Immobilie passt perfekt zu dieser Folge. Und dann geht es noch um das Wirken als Vortragender sowie auch als Staatlich geprüfter Mountainbike-Instructor.

Melanie`s Einspieler: Tress, Linz https://trees-linz.at/
https://www.strabag-real-estate.com/de-DE/
https://www.mischek.at/de
Kontakt: hallo@strabag-real-estate.com bzw,. Hotline +43 720 710 90 90

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 24 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 25 ist Strabag Real Estate https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(23.03.2026)

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1. https://open.spotify.com/episode/4YaFQYdVI968BIJhhk7PPY Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch -

Stephan Kunsch ist Leiter Redevelopment bei der Strabag Real Estate. Wir starten diesmal mit der Porr, gehen zum Trophy-Projekt Erste Campus, die Premium Bauträger GmbH und Esterhazy Immobilien, um dann vor knapp einem Jahr zur Strabag Real Estate zu kommen. Es folgt ein Deep Dive in das Thema Re-Devolopement, wir sprechen über Sanieren statt neu bauen. Was ist konkret damit gemeint? Was genau versteht man unter Bestandsgebäuden, wie bewertet man diese? Was tun mit Zinshäusern, die in die Jahre gekommen sind? Warum ist simples Abreißen bald keine Option mehr?  Die von Melanie diesmal ins Spiel gebrachte Immobilie passt perfekt zu dieser Folge. Und dann geht es noch um das Wirken als Vortragender sowie auch als Staatlich geprüfter Mountainbike-Instructor.

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