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Decathlon und MediaMarkt starten gemeinsame Fitness-Flächen ( Finanztrends)

23.03.2026, 3835 Zeichen

Decathlon eröffnet diese Woche die ersten Verkaufsflächen in MediaMarkt-Filialen. Der Startschuss fällt am Donnerstag in München. Die Kooperation soll Sportausrüstung und digitale Technologie unter einem Dach vereinen.

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Ob im Wohnzimmer oder im Büro – viele Alltagsbeschwerden lassen sich durch gezielte Bewegung lindern. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 17 einfache Übungen, mit denen Sie in nur 3 Minuten Ihre Muskeln aktivieren und Verspannungen vorbeugen. Kostenlosen 3-Minuten-Plan jetzt per E-Mail sichern

Synergie von Sport und Technik

Auf rund 1.000 Quadratmetern im Münchner Einkaufszentrum pep präsentiert der Sportriese künftig sein Sortiment im MediaMarkt. Branchenanalysten sehen darin eine Reaktion auf verändertes Konsumverhalten. Kunden denken heute in Lebenswelten, nicht mehr in starren Produktkategorien.

Für Decathlon bedeutet der Schritt eine raschere Expansion in hochfrequentierten Innenstadtlagen. Bis Ende 2027 soll das Netz auf mindestens 150 Standorte wachsen. MediaMarktSaturn nutzt das „Space-as-a-Service“-Modell, um seine Flächen durch attraktive Partner zu beleben.

Smarte Hardware für das Wohnzimmer

Ein zentraler Aspekt ist die Demonstration vernetzter Fitnessgeräte. Experten beobachten, dass Eigenmarken wie Domyos verstärkt auf Konnektivität setzen. Moderne Laufbänder analysieren Bewegungsmuster und passen Belastungen in Echtzeit an.

Die Integration bei MediaMarkt erlaubt es Kunden, passende Peripherie direkt vor Ort zu testen – von Sportuhren bis zu Massagegeräten. Marktstudien deuten auf eine massive Nachfrage nach kurzen, hocheffizienten „Micro-Workouts“ hin.

Nachhaltigkeit durch „Second Life“

Neben der Technologie spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Decathlon hat sein „Second Life“-Programm massiv ausgeweitet. Es umfasst die Aufbereitung und den Wiederverkauf gebrauchter Fitnessgeräte.

Kunden können alte Ausrüstung über ein „Buy Back“-System gegen Gutscheine eintauschen. Laut Berichten entscheiden sich bereits über 30 Prozent der Käufer bewusst für aufgearbeitete Ware. Bis 2027 will Decathlon die Lebensdauer von Millionen Artikeln durch Reparatur- und Mietoptionen verlängern.

Hybrides Training als neuer Standard

Das Nutzerverhalten hat sich stabilisiert. Viele Sporttreibende kombinieren heute das Fitnessstudio mit dem Training zu Hause. Besonders beliebt sind vielseitige Kleingeräte wie verstellbare Hantelsysteme.

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Für ein effektives Training in den eigenen vier Wänden braucht es kein teures Equipment oder viel Platz. Erfahren Sie in diesem Gratis-Report, wie fünf unscheinbare Trainingshelfer Ihr Wohnzimmer in ein effizientes Heim-Fitnessstudio verwandeln. Gratis-PDF: So einfach trainieren Sie erfolgreich zu Hause

Ein weiterer Trend ist die „Joy of Missing Out“ (JOMO). Statt ständigem Leistungsvergleich legen Trainierende mehr Wert auf Achtsamkeit und Regeneration. Die Nachfrage nach Produkten für Yoga oder Faszientraining steigt.

100-Millionen-Euro-Offensive für Deutschland

Die Expansion ist Teil einer großangelegten Investitionsstrategie. Insgesamt fließen mehr als 100 Millionen Euro in die Modernisierung und Erschließung neuer Standorte.

Die Strategie, sich zu kompakten Innenstadtformaten zu bewegen, gilt als Reaktion auf die Urbanisierung. Durch die Platzierung in Elektronikmärkten erreicht Decathlon eine Zielgruppe, die Sport als Teil eines digital vernetzten Lebensstils begreift.

KI-Coaching und weitere Standorte geplant

Nach dem Pilotprojekt in München sollen weitere Großstädte folgen. Parallel treibt die Branche die Integration von künstlicher Intelligenz voran. Künftige Produktgenerationen werden enger mit KI-basierten Coaching-Apps verzahnt.

Das langfristige Ziel bleibt ein „Touchpoint in 20 Minuten Entfernung“ für jeden Bundesbürger. Die Grenze zwischen physischem Produkt und digitaler Dienstleistung verschwimmt dabei immer weiter.


(23.03.2026)

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Random Partner

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Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

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    Autor: Finanztrends

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