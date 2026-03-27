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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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27.03.2026, 556 Zeichen

Um 11:36 liegt der ATX mit -1.57 Prozent im Minus bei 5283 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.82% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +2.64% auf 15.58 Euro, dahinter Frequentis mit +2.23% auf 68.7 Euro und Flughafen Wien mit +0.20% auf 51.1 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 22348 ( -1.17%, Ultimo 2025: 24490, -7.66% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +1.16% auf 146.32 Euro, dahinter BASF mit +1.04% auf 51.27 Euro und Symrise mit +0.56% auf 71.7 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.03.)


(27.03.2026)

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Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

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    Lisette Model
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    Autor: Christian Drastil

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    Zum Vergleich der DAX: 22348 ( -1.17%, Ultimo 2025: 24490, -7.66% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +1.16% auf 146.32 Euro, dahinter BASF mit +1.04% auf 51.27 Euro und Symrise mit +0.56% auf 71.7 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.03.)


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