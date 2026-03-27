(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
27.03.2026, 556 Zeichen
Um 11:36 liegt der ATX mit -1.57 Prozent im Minus bei 5283 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.82% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +2.64% auf 15.58 Euro, dahinter Frequentis mit +2.23% auf 68.7 Euro und Flughafen Wien mit +0.20% auf 51.1 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 22348 ( -1.17%, Ultimo 2025: 24490, -7.66% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +1.16% auf 146.32 Euro, dahinter BASF mit +1.04% auf 51.27 Euro und Symrise mit +0.56% auf 71.7 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.03.)
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Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
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