Fiserv Aktie: Druck von zwei Seiten ( Finanztrends)

27.03.2026, 3382 Zeichen

Zwei Abstufungen innerhalb von 24 Stunden — das ist kein Zufall. Raymond James und Wells Fargo haben ihre Einschätzungen zu Fiserv binnen eines Tages nach unten korrigiert und damit den Druck auf eine Aktie erhöht, die ohnehin schon rund 74 Prozent ihres Wertes im Jahresvergleich verloren hat.

Warum die Analysten skeptisch werden

Raymond James stufte Fiserv am Donnerstag von „Outperform" auf „Market Perform" herab. Analystin Madison Suhr begründete den Schritt mit einer Neubewertung des gesamten Fintech-Sektors: Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten zwölf Monate liegt in der Zahlungsbranche inzwischen bei etwa dem Elffachen — ein Rückgang von rund 45 Prozent seit 2022. Suhr sieht die Aktie auf dem aktuellen Niveau fair bewertet, zweifelt jedoch daran, dass das organische Wachstum bis 2027 wieder in den mittleren einstelligen Prozentbereich zurückkehren kann.

Wells Fargo senkte am Freitag das Kursziel von 72 auf 62 US-Dollar. Beide Häuser verweisen auf ähnliche Treiber: nachlassendes Wachstum, ein härteres Wettbewerbsumfeld und Fragen zur Qualität der ausgewiesenen Gewinne.

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Belastung durch den Guidance-Reset

Hintergrund ist eine Prognosekorrektur, die Anleger Anfang des Jahres aufgeschreckt hatte. Für das vierte Quartal 2025 meldete Fiserv einen Gewinnrückgang je Aktie von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für 2026 erwartet das Unternehmen einen weiteren EPS-Rückgang, organisches Umsatzwachstum von lediglich ein bis drei Prozent sowie einen Rückgang der operativen Marge von 37,4 auf rund 34 Prozent. Besonders belastend: das Financial-Solutions-Segment, das 2025 für knapp die Hälfte des Konzernumsatzes stand, steht vor einer strukturellen Neuausrichtung.

Raymond James betont, dass es sich nicht um ein unternehmenssspezifisches Problem handelt. Faktoren wie die weitgehend abgeschlossene Umstellung von Bargeld auf Kartenzahlung im Inland, ein moderateres Konsumwachstum und verstärkter Wettbewerb hätten das Wachstumspotenzial der gesamten Branche strukturell reduziert.

Nicht alle ziehen sich zurück

Trotz der jüngsten Abstufungen halten einige Häuser an positiven Einschätzungen fest. RBC Capital bekräftigte am 16. März sein Kaufvotum mit einem Kursziel von 85 US-Dollar, Mizuho Securities hielt am 11. März an einem Kursziel von 100 US-Dollar fest.

Auf Unternehmensseite wurde Fiserv zuletzt zum vierten Mal in Folge von Fortune als eines der innovativsten Unternehmen Amerikas ausgezeichnet. In den vergangenen zwölf Monaten brachte der Konzern mit FIUSD einen bankkompatiblen Stablecoin auf den Markt, schloss Partnerschaften für KI-gestützte Händlerlösungen und trieb seine Digitalstrategie voran. Die Aktie steuert dennoch auf den dritten Verlustmonat in Folge zu, mit einem Minus von rund 18 Prozent seit Jahresbeginn. Ob die Innovationsagenda die Zahlen bis zur nächsten Quartalssaison stabilisieren kann, wird sich spätestens im zweiten Quartal zeigen.

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(27.03.2026)

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