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Electro Optic Systems Aktie: Index-Abstieg belastet ( Finanztrends)

23.03.2026, 2344 Zeichen

Innerhalb einer Woche hat die Aktie von Electro Optic Systems rund 22 Prozent an Wert verloren — ein scharfer Rücksetzer nach dem Allzeithoch von 11,80 australischen Dollar am 13. März. Hinter dem Kursrückgang stecken gleich mehrere Faktoren, die zusammen auf die Stimmung drücken.

Indexstreichung und CEO-Verkauf als Auslöser

Am heutigen Montag wurde bekannt, dass Electro Optic Systems aus dem S&P/ASX Emerging Companies Index gestrichen wird. Das ist keine Kleinigkeit: Indexfonds, die diesen Index abbilden, sind gezwungen, die Aktie abzustoßen — was kurzfristig zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugt.

Hinzu kommt, dass CEO Dr. Andreas Schwer 1,5 Millionen Aktien nach Ausübung von Optionen veräußert hat. Solche Transaktionen verunsichern Anleger erfahrungsgemäß, auch wenn Schwer laut Unternehmensangaben weiterhin eine substanzielle Beteiligung hält. Gleichzeitig dürften Gewinnmitnahmen nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Wochen zur Korrektur beigetragen haben.

Starke Auftragslage als Gegengewicht

Das operative Bild sieht trotz der Kursschwäche solide aus. Erst kürzlich sicherte sich das Unternehmen einen Auftrag über 45 Millionen US-Dollar für sein Slinger-Gegendrohnen-System. Zudem wurde am 18. März eine strategische Partnerschaft mit UXV Technologies geschlossen, um gemeinsam Lösungen im Bereich Counter-UAS weiterzuentwickeln.

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(23.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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