» ATX-Trends: Strabag, AT&S, FACC, Polytec ...

23.06.2026, 1793 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich zum Wochenanfang mit Gewinnen gezeigt. Der ATX stieg am Montag zum Handelsschluss um 1,03 Prozent auf 6.594,82 Punkte. Der Leitindex wurde einmal mehr von der AT&S -Aktie gestützt. Der ATX Prime legte um 0,91 Prozent auf 3.241,86 Zähler zu. Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach der Einigung auf einen Fahrplan zwischen den USA und dem Iran größtenteils mit Gewinnen.

Unternehmensseitig gab es im Verlauf keine Impulse. Die AT&S-Aktien profitierten weiter von der enormen Nachfrage in der Halbleiterbranche und setzten ihre Rekordjagd mit einem Plus von fast sechs Prozent fort. Dazu trug auch die Nachricht bei, dass der weltweit zweitgrößte Speicherchip-Hersteller SK Hynix zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Südkoreas aufgestiegen ist und damit Samsung überholt hat. Voestalpine stiegen um 2,88 Prozent. Strabag gewannen 2,42 Prozent. Beide Werte waren am Freitag noch deutlich nach unten gegangen. Die Bundesregierung stellt der österreichischen Luftfahrtbranche im Rahmen des Doppelbudgets 2027/2028 jährlich 30 Millionen Euro bereit. Das Geld soll den Sektor angesichts geopolitischer Unsicherheiten stützen, teilte das Verkehrsministerium gegenüber der APA mit. Wie die Mittel konkret eingesetzt werden, steht aber noch nicht fest. Entschieden werden soll bis Ende September. Der Flugzeugzulieferer FACC legte im prime market um 1,33 Prozent zu. Gewinnmitnahmen setzten die Aktien von Lenzing unter Druck. Die Werte verloren mehr als fünf Prozent. Lenzing war nach einem positiven Anlagevotum ("Buy" statt "Hold") der Berenberg Bank am vergangenen Mittwoch um mehr als 14 Prozent gestiegen. Zumtobel gaben ium 3,69 Prozent nach. Telekom Austria büßte so wie Polytec mehr als zwei Prozent ein."

(23.06.2026)

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Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Semperit, EuroTeleSites AG, Bajaj Mobility AG, FACC, VIG, Bawag, Uniqa, OMV, Rosgix, Mayr-Melnhof, Palfinger, Wienerberger, Zumtobel, Rosenbauer, Polytec Group, Gurktaler AG Stamm, BTV AG, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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