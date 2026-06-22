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österreichischer Aktien
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Nachlese: Gunter Deuber, Markus Tritthart (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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22.06.2026, 2005 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/0S7By1E1EKvgnc6fnyzVp4
- Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil erneut ein Update: Das durchaus volatile 2. Quartal neigt sich zu Ende, wie blickt er auf die Aktienmärkte und den ATX? Welche Einzeltitel hat er im ATX derzeit auf dem Radar, wie steht er zur besonderen Performance der AT&S-Aktie? Zuletzt waren die Notenbanken im Fokus der Markteilnehmer. Wie ordnet Gunter die jüngsten Entscheidungen und Positionierungen der EZB und Fed ein? Welche Themen prägen die Zinsmärkte darüber hinaus? Wie blickt er auf das 3. Quartal am Aktien- und Kapitalmarkt? Wie steht er bzw. Raiffeisen Research zum Thema KI-Blase oder nicht? Welche Themen hat er mittel- und langfristig auf dem Radar? Stichwort Österreich, wir hatten die Budgetrede, das neue Doppelbudget sowie durchaus kontroverse Diskussionen. Wie steht es um die Konjunktur und den Standort Österreich? Was steht bei Gunter im Sommer an, im beruflichen oder auch in außerberuflichen Bereich? Zur Schnittmenge Research und Treasury habe ich auch eine Frage.
- Ältere Folgen D&D: https://audio-cd.at/search/rendezvous
- https://www.raiffeisenresearch.com/
- https://www.linkedin.com/showcase/raiffeisen-research/
- http://www.kapitalmarkt-stimme.at

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://open.spotify.com/episode/4eGlOKzjComlIzC9MJdxVp
- ATX unverändert
- AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx
- Palfinger gesucht
- PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag und Palfinger
- Markus Tritthart läutet die Opening Bell für Freitag. Der Geschäftsführer der Raiffeisen Bausparkasse bietet mit seinem klassischen und immer modernen Bausparen einen Basisbaustein des wichtigen Auf-die-Seite-Legens
- Börse Frankfurt mit dem DAX weiter über 25.000
- mithören in der U-Bahn
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.06.)


(22.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1182: ATX etwas fester, erneut die Umsatzmilliarde geknackt, AT&S bleibt die Aktie dieser Phase




 

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    Autor: Christian Drastil

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