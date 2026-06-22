» Nachlese: Gunter Deuber, Markus Tritthart (audio cd.at)

22.06.2026, 2005 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/0S7By1E1EKvgnc6fnyzVp4

- Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil erneut ein Update: Das durchaus volatile 2. Quartal neigt sich zu Ende, wie blickt er auf die Aktienmärkte und den ATX? Welche Einzeltitel hat er im ATX derzeit auf dem Radar, wie steht er zur besonderen Performance der AT&S-Aktie? Zuletzt waren die Notenbanken im Fokus der Markteilnehmer. Wie ordnet Gunter die jüngsten Entscheidungen und Positionierungen der EZB und Fed ein? Welche Themen prägen die Zinsmärkte darüber hinaus? Wie blickt er auf das 3. Quartal am Aktien- und Kapitalmarkt? Wie steht er bzw. Raiffeisen Research zum Thema KI-Blase oder nicht? Welche Themen hat er mittel- und langfristig auf dem Radar? Stichwort Österreich, wir hatten die Budgetrede, das neue Doppelbudget sowie durchaus kontroverse Diskussionen. Wie steht es um die Konjunktur und den Standort Österreich? Was steht bei Gunter im Sommer an, im beruflichen oder auch in außerberuflichen Bereich? Zur Schnittmenge Research und Treasury habe ich auch eine Frage.

- Ältere Folgen D&D: https://audio-cd.at/search/rendezvous

- https://www.raiffeisenresearch.com/

- https://www.linkedin.com/showcase/raiffeisen-research/

- http://www.kapitalmarkt-stimme.at

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://open.spotify.com/episode/4eGlOKzjComlIzC9MJdxVp

- ATX unverändert

- AT&S mit der doppelten 600 und MSCI vs. Stoxx

- Palfinger gesucht

- PIR-News: Höhere Kursziele für AT&S und DO & CO, Aufträge für Strabag und Palfinger

- Markus Tritthart läutet die Opening Bell für Freitag. Der Geschäftsführer der Raiffeisen Bausparkasse bietet mit seinem klassischen und immer modernen Bausparen einen Basisbaustein des wichtigen Auf-die-Seite-Legens

- Börse Frankfurt mit dem DAX weiter über 25.000

- mithören in der U-Bahn

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.06.)

(22.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1182: ATX etwas fester, erneut die Umsatzmilliarde geknackt, AT&S bleibt die Aktie dieser Phase

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, FACC, Addiko Bank, voestalpine, Rosgix, Fabasoft, Mayr-Melnhof, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Österreichische Post, Symrise, Fresenius Medical Care, Fresenius, Rheinmetall, Deutsche Telekom, Brenntag, SAP, Volkswagen Vz., DAIMLER TRUCK HLD..., Deutsche Post, Siemens Healthineers.

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