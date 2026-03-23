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Fiserv Aktie: Radikalkur nach Absturz ( Finanztrends)

23.03.2026, 2745 Zeichen

Der Zahlungsabwickler Fiserv hat ein turbulentes Jahr hinter sich, das einen Großteil des Börsenwertes vernichtete. Um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, leitet das Management nun einen umfassenden Reset ein. Eine neue Banken-Partnerschaft und ein harter Strategiewechsel sollen die Wende bringen, während der verhaltene Ausblick auf das laufende Jahr die Erwartungen erdet.

Neue Vertriebswege im Westen

Am Montag verkündete das Unternehmen eine weitreichende Kooperation mit der Western Alliance Bank. Ziel ist es, die hauseigene Kassensystem-Plattform Clover in das Angebot der Bank zu integrieren. Dieser Schritt sichert Fiserv nicht nur den Zugang zu neuen Händlern im Westen der USA, sondern stärkt auch das wichtigste Zugpferd im Bereich der Händlerlösungen. Gemessen am Anlagevermögen ist es der bisher größte Deal dieser Art für den Finanztechnologie-Konzern.

Fokus statt Verzettelung

Die Partnerschaft ist nur ein Baustein der neuen "One Fiserv"-Strategie. Das Management reagiert damit auf die enttäuschende operative Entwicklung der jüngsten Vergangenheit. Um die Konzernstruktur zu verschlanken, stehen nun harte Einschnitte an. Randbereiche, die hunderte Millionen Dollar Umsatz beisteuern, könnten verkauft werden. Das frei werdende Kapital soll gezielt in Kernbereiche wie Produktinnovationen und das Effizienzprogramm "Project Elevate" fließen.

Gedämpfte Erwartungen für 2026

Ein Blick auf die jüngsten Zahlen erklärt die drastischen Maßnahmen. Der freie Cashflow sank 2025 von 5,23 auf 4,44 Milliarden US-Dollar. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr 2026 zwingt Anleger zur Geduld. Das Management rechnet mit folgenden Eckdaten:

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Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Fiserv?

  • Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS): 8,00 bis 8,30 US-Dollar
  • Organisches Umsatzwachstum: 1 bis 3 Prozent
  • Operative Marge: Stabilisierung bei rund 34 Prozent

Erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet die Führungsebene eine leichte Beschleunigung des Wachstums, wenn einmalige Sondereffekte aus dem Vorjahr wegfallen.

Die Börse bewertet den Konzern aktuell mit gut 30 Milliarden US-Dollar, während die Aktie bei rund 57 US-Dollar und damit nahe ihrem 52-Wochen-Tief notiert. Konkrete Fortschrittsberichte zum laufenden Umbau und dem Effizienzprogramm liefert das Management am 14. Mai 2026 auf dem geplanten Investorentag.

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(23.03.2026)

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Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die mit ihren beiden Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt.

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    1933
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    Autor: Finanztrends

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