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Heidelberg Materials Aktie: Insider kauft massiv ( Finanztrends)

23.03.2026, 2643 Zeichen

Ein millionenschwerer Vertrauensbeweis aus den eigenen Reihen stützt den Baustoffkonzern in einer schwierigen Marktphase. Während die Papiere seit Jahresbeginn deutlich an Wert verloren haben, investiert ein Aufsichtsratsmitglied nun im großen Stil. Diese Transaktion sendet ein klares Signal an verunsicherte Anleger.

25 Millionen Euro für eigene Papiere

Konkret geht es um eine meldepflichtige Transaktion der Spohn Cement Beteiligungen GmbH, die dem Aufsichtsratsmitglied Ludwig Merckle zuzurechnen ist. Das Investment beläuft sich auf rund 25,77 Millionen Euro zu einem Durchschnittskurs von 161,34 Euro pro Anteilsschein. Ein derart hohes Volumen werten Marktbeobachter häufig als Indiz für eine fundamentale Unterbewertung. Die jüngste Kursentwicklung liefert dafür Argumente: Seit Jahresanfang steht bei dem DAX-Titel ein Minus von 23,56 Prozent auf der Anzeigetafel.

Flankiert wird der Insider-Kauf von positiven Einschätzungen führender Analysehäuser. Morgan Stanley hob das Rating kürzlich an, und auch UBS sowie Barclays bestätigten ihre Kursziele weit oberhalb der aktuellen Notierung. Im Konsens beziffern Experten den fairen Wert auf durchschnittlich 247,63 Euro. Ein weiterer Anreiz für Investoren liegt in der erwarteten Dividendenpolitik. Analysten prognostizieren für 2026 eine Ausschüttung von 3,94 Euro je Aktie, was eine spürbare Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,30 Euro bedeuten würde.

Infrastruktur stützt das operative Geschäft

Operativ profitiert der Konzern von stabilen Infrastrukturprojekten und einer strikten Kostendisziplin, die die anhaltende Schwäche im Wohnungsbau teilweise kompensieren. Mit einer robusten Cash-Conversion-Rate von 45 Prozent und einer operativen Marge von zuletzt 21,8 Prozent zeigt sich die Bilanz widerstandsfähig.

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Ausgehend vom Freitagsschlusskurs bei 170,00 Euro muss das Papier nun nachhaltig über die Marke von 177,64 Euro klettern, um den mittelfristigen Abwärtstrend endgültig zu brechen. Gelingt dieser technische Ausbruch, rückt die 200-Tage-Linie bei 205,11 Euro als nächstes Etappenziel in den Fokus der Anleger.

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(23.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




 

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Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

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    Autor: Finanztrends

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