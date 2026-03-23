Nike Aktie: Großinvestoren greifen zu ( Finanztrends)

23.03.2026, 2497 Zeichen

Während der Aktienkurs von Nike auf ein neues Tief gerutscht ist, zeichnet sich im Hintergrund eine gegenläufige Entwicklung ab. Namhafte institutionelle Anleger stocken ihre Positionen im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen massiv auf. Diese Diskrepanz zwischen der schwachen Kursentwicklung und dem wachsenden Vertrauen der Finanzprofis wirft ein neues Licht auf den Sportartikelhersteller.

Wachsende Zuversicht bei Fondsgesellschaften

Mehr als 64 Prozent der Nike-Anteile liegen mittlerweile in institutioneller Hand. Bemerkenswert ist dabei das aggressive Kaufverhalten mehrerer bekannter Fonds, die ihre Positionen zuletzt deutlich ausgebaut haben. Die jüngsten Meldungen zeigen signifikante Aufstockungen:

Exchange Traded Concepts LLC: Erhöhung um knapp 700 Prozent

Coldstream Capital Management: Aufstockung um 50 Prozent

Soros Fund Management LLC: Zuwachs von 33 Prozent

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Einschätzungen der Wall Street wider. Barclays hob die Einstufung im März von „Equal Weight“ auf „Overweight“ an und passte das Kursziel nach oben an. Auch die Royal Bank of Canada hält an ihrem „Outperform“-Rating fest. Die Experten scheinen den strategischen Initiativen des Managements zunehmend eine Erholung zuzutrauen.

Starker Kontrast zur Marktrealität

Der Optimismus der Analysten und Großinvestoren steht in einem starken Kontrast zum aktuellen Chartbild. Erst am vergangenen Freitag markierte das Papier bei 45,41 Euro ein neues 52-Wochen-Tief und verzeichnet damit seit Jahresbeginn ein Minus von knapp 16 Prozent. Die anhaltenden Dividendenzahlungen, gestützt durch den stetigen Cashflow des 77-Milliarden-Dollar-Konzerns, scheinen den breiten Markt bisher nicht von einem Einstieg zu überzeugen.

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Am Dienstag, den 31. März, präsentiert Nike nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal 2026. Dieser Termin liefert die konkreten fundamentalen Daten, um die aktuelle Diskrepanz zwischen dem schwachen Aktienkurs und den gezielten Zukäufen der institutionellen Investoren aufzulösen.

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(23.03.2026)

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