Nike Aktie: Großinvestoren greifen zu ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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23.03.2026, 2497 Zeichen
Während der Aktienkurs von Nike auf ein neues Tief gerutscht ist, zeichnet sich im Hintergrund eine gegenläufige Entwicklung ab. Namhafte institutionelle Anleger stocken ihre Positionen im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen massiv auf. Diese Diskrepanz zwischen der schwachen Kursentwicklung und dem wachsenden Vertrauen der Finanzprofis wirft ein neues Licht auf den Sportartikelhersteller.
Wachsende Zuversicht bei Fondsgesellschaften
Mehr als 64 Prozent der Nike-Anteile liegen mittlerweile in institutioneller Hand. Bemerkenswert ist dabei das aggressive Kaufverhalten mehrerer bekannter Fonds, die ihre Positionen zuletzt deutlich ausgebaut haben. Die jüngsten Meldungen zeigen signifikante Aufstockungen:
- Exchange Traded Concepts LLC: Erhöhung um knapp 700 Prozent
- Coldstream Capital Management: Aufstockung um 50 Prozent
- Soros Fund Management LLC: Zuwachs von 33 Prozent
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Einschätzungen der Wall Street wider. Barclays hob die Einstufung im März von „Equal Weight“ auf „Overweight“ an und passte das Kursziel nach oben an. Auch die Royal Bank of Canada hält an ihrem „Outperform“-Rating fest. Die Experten scheinen den strategischen Initiativen des Managements zunehmend eine Erholung zuzutrauen.
Starker Kontrast zur Marktrealität
Der Optimismus der Analysten und Großinvestoren steht in einem starken Kontrast zum aktuellen Chartbild. Erst am vergangenen Freitag markierte das Papier bei 45,41 Euro ein neues 52-Wochen-Tief und verzeichnet damit seit Jahresbeginn ein Minus von knapp 16 Prozent. Die anhaltenden Dividendenzahlungen, gestützt durch den stetigen Cashflow des 77-Milliarden-Dollar-Konzerns, scheinen den breiten Markt bisher nicht von einem Einstieg zu überzeugen.
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