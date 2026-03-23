SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Palantir Aktie: Maven wird Pflichtprogramm ( Finanztrends)

23.03.2026, 3106 Zeichen

Das Pentagon hat Palantirs KI-Plattform Maven Smart System offiziell zum „Program of Record" erklärt — ein bürokratischer Begriff mit erheblicher finanzieller Tragweite. Die Technologie wechselt damit vom Experimentierstatus in die dauerhafte Bundeshaushaltplanung und sichert Palantir eine langfristige Einnahmebasis im Verteidigungsbereich.

Was die Pentagon-Entscheidung konkret bedeutet

Vizeverteidigungsminister Steve Feinberg bestätigte die Einstufung per strategischem Memo. Demnach wird Maven in alle Teilstreitkräfte integriert — Army, Navy, Air Force, Marine Corps und Space Force. Die Umstellung soll bis Ende des laufenden Fiskaljahres im September 2026 abgeschlossen sein. Gleichzeitig wandert die Aufsicht über das System von der National Geospatial-Intelligence Agency zum Chief Digital and Artificial Intelligence Office des Pentagons, die Vertragsvergabe wird künftig über die U.S. Army gebündelt.

Der Hintergrund dieser Entscheidung liegt auch in der operativen Bewährung: Maven wurde laut Berichten intensiv bei Militäreinsätzen im Nahen Osten eingesetzt, wo das System Daten aus Satelliten, Drohnen und Radarsystemen zusammenführte. Dabei ersetzte es fast zehn separate Altsysteme durch ein einziges Visualisierungswerkzeug — mit deutlich kürzeren Reaktionszeiten bei der Zielerfassung.

Wachstumszahlen und eine offene technische Frage

Trotz der Formalisierung gibt es eine technische Komplikation: Das Pentagon stuft das im Maven-System eingesetzte KI-Modell Claude von Anthropic als potenzielles Lieferkettenrisiko ein. Ob und wie schnell ein alternatives Modell integriert werden kann, ohne den „Program of Record"-Status zu gefährden, bleibt offen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Palantir?

Finanziell zeigt sich Palantir in starker Verfassung. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 7,19 Milliarden Dollar — ein Plus von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der verbleibende Auftragsbestand (Remaining Performance Obligation) stieg zuletzt um 143 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar.

Analysten reagierten positiv auf die Pentagon-Entscheidung. Daiwa Securities stufte die Aktie von Neutral auf Buy hoch und nannte ein Kursziel von 180 Dollar, UBS erhöhte sein Ziel auf 200 Dollar und verwies auf den Auftragsbestand von 11,2 Milliarden Dollar. Die Aktie notiert aktuell bei rund 130 Euro — knapp 27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch vom November 2025. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 360 Milliarden Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 239 bleibt die Bewertung ambitioniert. Die dauerhafte Verankerung im Pentagon-Budget liefert zumindest eine belastbarere Grundlage für das Regierungsgeschäft.

Anzeige

Palantir-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Palantir-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Palantir-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Palantir-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(23.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

» Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

» Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

» EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

» DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

» Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

» Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

» Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

» Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

» Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
Electro Optic Systems Aktie: Index-Abstieg belastet ( Finanztrends)
Kinaxis wurde in Gartner® Magic Quadrant™-Berichten für Supply-Chain-Planung 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Palfinger(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Bawag(2)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(5), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: UBM 2.15%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.99%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(3), Bawag(1), Wienerberger(1), Flughafen Wien(1), OMV(1), SBO(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 1.42%, Rutsch der Stunde: Palfinger -2.14%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2)
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung

    Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana



    Autor: Finanztrends

    23.03.2026, 3106 Zeichen

    Das Pentagon hat Palantirs KI-Plattform Maven Smart System offiziell zum „Program of Record" erklärt — ein bürokratischer Begriff mit erheblicher finanzieller Tragweite. Die Technologie wechselt damit vom Experimentierstatus in die dauerhafte Bundeshaushaltplanung und sichert Palantir eine langfristige Einnahmebasis im Verteidigungsbereich.

    Was die Pentagon-Entscheidung konkret bedeutet

    Vizeverteidigungsminister Steve Feinberg bestätigte die Einstufung per strategischem Memo. Demnach wird Maven in alle Teilstreitkräfte integriert — Army, Navy, Air Force, Marine Corps und Space Force. Die Umstellung soll bis Ende des laufenden Fiskaljahres im September 2026 abgeschlossen sein. Gleichzeitig wandert die Aufsicht über das System von der National Geospatial-Intelligence Agency zum Chief Digital and Artificial Intelligence Office des Pentagons, die Vertragsvergabe wird künftig über die U.S. Army gebündelt.

    Der Hintergrund dieser Entscheidung liegt auch in der operativen Bewährung: Maven wurde laut Berichten intensiv bei Militäreinsätzen im Nahen Osten eingesetzt, wo das System Daten aus Satelliten, Drohnen und Radarsystemen zusammenführte. Dabei ersetzte es fast zehn separate Altsysteme durch ein einziges Visualisierungswerkzeug — mit deutlich kürzeren Reaktionszeiten bei der Zielerfassung.

    Wachstumszahlen und eine offene technische Frage

    Trotz der Formalisierung gibt es eine technische Komplikation: Das Pentagon stuft das im Maven-System eingesetzte KI-Modell Claude von Anthropic als potenzielles Lieferkettenrisiko ein. Ob und wie schnell ein alternatives Modell integriert werden kann, ohne den „Program of Record"-Status zu gefährden, bleibt offen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Palantir?

    Finanziell zeigt sich Palantir in starker Verfassung. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 7,19 Milliarden Dollar — ein Plus von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der verbleibende Auftragsbestand (Remaining Performance Obligation) stieg zuletzt um 143 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar.

    Analysten reagierten positiv auf die Pentagon-Entscheidung. Daiwa Securities stufte die Aktie von Neutral auf Buy hoch und nannte ein Kursziel von 180 Dollar, UBS erhöhte sein Ziel auf 200 Dollar und verwies auf den Auftragsbestand von 11,2 Milliarden Dollar. Die Aktie notiert aktuell bei rund 130 Euro — knapp 27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch vom November 2025. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 360 Milliarden Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 239 bleibt die Bewertung ambitioniert. Die dauerhafte Verankerung im Pentagon-Budget liefert zumindest eine belastbarere Grundlage für das Regierungsgeschäft.

    Anzeige

    Palantir-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Palantir-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

    Die neusten Palantir-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Palantir-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (23.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzlich stark Plus, 80s-Lesung und morgen ist Baader Day




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Zumtobel, CA Immo, Telekom Austria, Strabag, Rosenbauer, AT&S, DO&CO, Frequentis, Lenzing, Marinomed Biotech, Palfinger, Verbund, voestalpine, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, EVN, Österreichische Post.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX dreht ins Plus: Intraday-Turnaround sorgt für Erleichterung an der W...

    » Bayer Aktie: Operatives Kontrastprogramm ( Finanztrends)

    » Eutelsat Aktie: Einsatz im Notfall ( Finanztrends)

    » EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

    » DAX: Eskalation trifft den Markt ( Finanztrends)

    » Silber: Absturz vom Allzeithoch ( Finanztrends)

    » Wiener Börse Party #1120: ATX mit Intraday Turnaround Monday nun plötzli...

    » Stoffwechsel-Gesundheit ersetzt Diät-Wahn ( Finanztrends)

    » Tanzbranche erlebt Oster-Boom mit neuen Fitness-Trends ( Finanztrends)

    » Intellistake Aktie: Neue Satelliten-Allianz ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Manfred Baumann's Fine Nude Art Calendar 2018
    Biocytogen verkündet strategische Kooperation mit Moonlight Bio zum Voranbringen von Zelltherapien mittels Bibliothek von Antikörperbindern
    KI-Angriffe zwingen Cybersicherheit zum radikalen Umbruch ( Finanztrends)
    VW und Porsche: Zwei Welten bei den Boni ( Finanztrends)
    Electro Optic Systems Aktie: Index-Abstieg belastet ( Finanztrends)
    Kinaxis wurde in Gartner® Magic Quadrant™-Berichten für Supply-Chain-Planung 2026 als führendes Unternehmen ausgezeichnet




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Österreichische Post(1), OMV(1), Uniqa(1), Palfinger(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Bawag(2)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Porr(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(5), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: UBM 2.15%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.99%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(3), Bawag(1), Wienerberger(1), Flughafen Wien(1), OMV(1), SBO(1)
      Star der Stunde: Zumtobel 1.42%, Rutsch der Stunde: Palfinger -2.14%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(2)
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung

      Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...

      Books josefchladek.com

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de