Vanguard High Dividend ETF: Globale Cashflows ( Finanztrends)

23.03.2026, 2284 Zeichen

Anleger des Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF können sich auf den nächsten Zahltag freuen. Während viele Marktteilnehmer primär auf Kursgewinne spekulieren, konzentriert sich dieser Fonds auf regelmäßige Ausschüttungen etablierter Weltkonzerne. Die aktuelle Festlegung der Quartalsdividende bestätigt diesen einkommensorientierten Ansatz für das laufende Jahr.

Details zur Ausschüttung

Die Fondsgesellschaft hat die Höhe der anstehenden Zahlung auf 0,4290 US-Dollar pro Anteil festgelegt. Der Ex-Tag, an dem der Dividendenanspruch vom Kurs getrennt wurde, war bereits der 19. März 2026. Investoren, die zu diesem Zeitpunkt investiert waren, erhalten die Gutschrift am 1. April 2026. Im Vergleich zur vorangegangenen Ausschüttung im Dezember 2025, die bei 0,4600 US-Dollar lag, fällt die aktuelle Zahlung saisonal bedingt etwas niedriger aus.

Strategie und Marktlage

Der ETF bildet den FTSE All-World High Dividend Yield Index ab und investiert weltweit in Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen. Schwergewichte wie JPMorgan Chase, Exxon Mobil und Johnson & Johnson prägen das Portfolio, das insgesamt ein Fondsvolumen von rund 7,6 Milliarden Euro verwaltet. Durch die breite Streuung über Sektoren wie Finanzen, Industrie und Gesundheit werden Klumpen

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(23.03.2026)

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