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Zoll-Experten: Der heimliche Wettbewerbsvorteil 2026 ( Finanztrends)

23.03.2026, 5914 Zeichen

Deutsche Unternehmen kämpfen um Zoll-Spezialisten. Grund sind die volle EU-CO₂-Grenzsteuer und eine digitale Zollreform.

Der deutsche Arbeitsmarkt erlebt einen beispiellosen Arbeit auf Zoll- und Handelsexperten. Auslöser sind zwei Faktoren: Die finale Phase des EU-Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) tritt am 31. März in Kraft. Gleichzeitig zwingt eine technische Überholung des deutschen ATLAS-Zollsystems Unternehmen zur Anpassung. Eine aktuelle McKinsey-Studie zeigt: Trotz steigender Handelsbarrieren bleibt das globale Handelsvolumen robust. Das macht strategisches Zollmanagement zum kritischen Erfolgsfaktor. Die Rolle des Zollbeauftragten wandelt sich vom Verwaltungsjob zum strategischen Schlüsselposten.

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Finaler Countdown: Die CO₂-Grenzsteuer kommt

Der 31. März 2026 ist der Stichtag. Bis dahin müssen Importeure von Stahl, Aluminium, Zement oder Düngemitteln den Status eines „Authorized CBAM Declarant“ beantragen. Seit Jahresbeginn haften sie direkt für die eingebetteten Emissionen ihrer Waren. Wer jährlich mehr als 50 Tonnen dieser Güter einführt, braucht die Zulassung. Sonst drohen massive Betriebsrisiken.

Die Komplexität der Anträge überfordert viele Mittelständler. Sie müssen nun von Lieferanten außerhalb der EU verifizierte Emissionsdaten einfordern – eine enorme Hürde. Ohne autorisierten Erklärer riskieren Firmen, ihre Ware nicht durch den Zoll zu bekommen. Alternativ zwingen sie EU-Standardwerte auf, die die realen Emissionen um bis zu 50 Prozent überzeichnen können. Die Folge: Jobangebote für Zollmanager mit Know-how in Umweltrecht und CO₂-Buchhaltung schießen in die Höhe. Unternehmen wollen die Deadline einhalten und steigende Zertifikatekosten begrenzen.

Digitaler Druck: ATLAS-Migration und EU-Datenhub

Parallel stellt eine technische Revolution die Compliance-Abteilungen auf die Probe. Seit dem 17. März ist der Dienst „Internet-Ausfuhranmeldung-Plus“ (IAA-Plus) vollständig ins zentrale Zoll-Portal integriert. Der alte Browser-Zugang wurde abgeschaltet. Alle Unternehmen müssen sich nun im neuen Portal unter „Warenverkehr“ zurechtfinden. Dieser Schritt ist Teil des Aufbaus des EU Customs Data Hub, dem Herzstück der EU-Zollreform.

Technikspezialisten für diese digitalen Schnittstellen sind heiß begehrt. Die Reform zielt auf zentrale Dateneingabe und KI-gestützte Analysen für schnellere Abfertigung. Die Übergangsphase erfordert jedoch manuelle Überwachung und IT-Integrationskenntnisse. Logistikverbände berichten von temporär gestiegenem Verwaltungsaufwand. Zudem zwingt die Einführung einer pauschalen Einfuhrabgabe von 3 Euro für E-Commerce-Sendungen unter 150 Euro ab Juli 2026 viele Händler, ihre Zollteams jetzt schon zu vergrößern.

Fachkräftemangel: Der Kampf um die besten Köpfe

Die Nachfrage explodiert genau dann, wenn der Fachkräftemangel in Deutschland einen neuen Höhepunkt erreicht. Eine Mittelstandsprognose des Bundesarbeitsministeriums (BMAS) zeichnet ein dramatisches Bild: Bis 2029 wird die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften das Angebot um rund 440.000 Stellen übersteigen. Besonders hoch ist die Nachfrage nach Experten-Profilen – genau jene Qualifikation, die für Senior-Zollrollen nötig ist.

Aktuelle Daten zeigen über 300.000 offene Stellen im Bereich Handel und Logistik. Spezialisierte Zollbeauftragte-Positionen bleiben deutlich länger unbesetzt als der Marktdurchschnitt. In Regionen wie Bremen oder Berlin erhöhen große Arbeitgeber wie DEKRA ihre Rekrutierungsanstrengungen. Sie locken mit höheren Gehältern und Remote-Optionen. Der Mittelstand leidet besonders: Oft fehlen die Ressourcen für interne Ausbildung, sodass man mit Konzernen um die wenigen verfügbaren Experten konkurrieren muss.

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Neben dem CO2-Grenzausgleich bleibt die korrekte Deklaration im ATLAS-System das tägliche Nadelöhr für reibungslose Exporte. Mit dieser detaillierten Feld-für-Feld-Anleitung vermeiden Sie teure Fehler bei der Zollanmeldung und beschleunigen Ihre Prozesse. Kostenloses E-Book: Zollanmeldung fehlerfrei ausfüllen

Vom Kostenfaktor zum Wettbewerbsvorteil

In dieser angespannten Lage definieren Branchenführer die Rolle der Zollabteilung neu. Zollexpertise ist 2026 zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Moderne Zollbeauftragte gestalten heute Einkauf, Standortstrategie und Lieferketten mit. Das Navigieren durch Anti-Dumping-Maßnahmen, Sanktionen und Präferenzursprungsregeln kann Millionen an Kosten sparen und direkt die Gewinnmarge beeinflussen.

Die aktuelle geopolitische Lage mit sich verschiebenden Allianzen macht „Resilienz“ zum Schlagwort des Jahres. Unternehmen suchen Profis für proaktive Risikobewertungen und automatisierte Compliance-Systeme. Diese Verschiebung zeigt sich in den Stellenprofilen: Heute werden oft Kenntnisse in Datenanalyse und internationalem Handelsrecht verlangt. Firmen, die Zoll weiterhin als operative Aufgabe behandeln, verlieren an Boden. Jene, die Handelscompliance in ihre Kernstrategie integrieren, bauen stabilere Lieferketten auf.

Ausblick: Der Druck bleibt hoch

Die Gründung der Europäischen Zollbehörde (EUCA) noch in diesem Jahr wird die Anforderungen weiter vereinheitlichen. Für die verbleibenden Monate 2026 rückt die Einführung der E-Commerce-Abgabe am 1. Juli in den Fokus. Unternehmen ohne ausreichend Personal riskieren erhebliche Verzögerungen an den Grenzen.

Analysten prognostizieren weiter steigende Gehälter für zertifizierte Zollspezialisten. Der „War for Talent“ in der Handelscompliance kühlt nicht ab. Der nächste große Stresstest für die Compliance-Teams steht bereits fest: die ersten jährlichen CBAM-Erklärungen für das Jahr 2026, die im September 2027 fällig werden.


(23.03.2026)

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Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.

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    Autor: Finanztrends

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