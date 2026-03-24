Achtsamkeit: Milliardenmarkt mit Nebenwirkungen ( Finanztrends)

24.03.2026, 3209 Zeichen

Achtsamkeit wird zum milliardenschweren Gesundheitsmarkt in Deutschland. Krankenkassen und Unternehmen setzen massiv auf digitale Meditation – doch eine neue Studie warnt vor Risiken.

Stress erreicht neuen Höchststand

Über 60 Prozent der Erwachsenen leiden laut Techniker Krankenkasse unter starkem Stress. Die Hauptursache ist nicht mehr die Arbeitsmenge, sondern der hohe Anspruch an sich selbst. Diese Entwicklung treibt den Boom von Achtsamkeitsprogrammen voran.

Anzeige

Wer im stressigen Alltag wieder mehr zu sich selbst finden möchte, profitiert von gezielten Methoden zur Stressbewältigung. Dieser kostenlose Guide zeigt Ihnen 5 Sofortmaßnahmen und einfache Achtsamkeitsübungen, mit denen Sie sofort entspannter werden. Jetzt Gratis-E-Book für mehr Work-Life-Balance sichern

Die gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen digitale Angebote wie „Balloon“ oder den „TK-Coach“ flächendeckend. Unternehmen integrieren „Micro-Mindfulness“-Pausen in den Arbeitsalltag. Ziel ist klar: die Stressreaktivität der Mitarbeiter senken und die Konzentration steigern.

Charité-Studie schlägt Alarm

Doch der Hype um Meditation zeigt Schattenseiten. Eine aktuelle Studie der Berliner Charité mit 1.400 Teilnehmern liefert überraschende Ergebnisse: 22 Prozent berichteten von unerwünschten Effekten wie innerer Unruhe oder Angstgedanken nach intensiven Übungen.

Bei einigen Probanden führten diese Erfahrungen sogar zu moderaten Alltagseinschränkungen. Die Forscher warnen: Achtsamkeit ist kein universelles Heilmittel. Besonders Menschen mit traumatischen Vorerfahrungen brauchen professionelle Anleitung statt automatisierter Apps.

KI erkennt Stressmuster früher

Die Digitalisierung treibt die Verbreitung voran. Moderne Apps analysieren biometrische Daten von Smartwatches und erkennen Stressmuster frühzeitig. Künstliche Intelligenz schlägt dann proaktiv Ruheübungen vor.

Anzeige

Neben der Entspannung ist auch die geistige Leistungsfähigkeit ein zentraler Baustein für langfristiges Wohlbefinden. Das kostenlose PDF „Gehirntraining leicht gemacht“ bietet Ihnen 11 alltagstaugliche Übungen, um Ihren Fokus spürbar zu verbessern und mental fit zu bleiben. Kostenlosen Report inklusive Selbsttest hier herunterladen

Diese Technologie soll Prävention dorthin bringen, wo der Stress entsteht: in den Alltag. Digitale Programme können Wartezeiten auf Therapieplätze überbrücken. Doch Psychologen betonen: Apps ersetzen bei tieferliegenden Problemen keinen menschlichen Therapeuten.

Achtsamkeit wird zum Schulfach

Die nächste Ausbaustufe steht bereits bevor: Achtsamkeit soll in die Schulen kommen. Erste Modellprojekte zeigen positive Effekte auf Sozialverhalten und Lernatmosphäre. Politiker diskutieren eine bundesweite Einführung.

Besonders die 18- bis 39-Jährigen leiden unter Einsamkeit und Zukunftsängsten. Früh erlernte Stressbewältigung könnte hier gegensteuern. Branchenexperten prognostizieren: Bis 2030 werden Achtsamkeitstrainings Standard in jeder betrieblichen Ausbildung sein.

Die aktuelle Debatte markiert einen Reifungsprozess. Achtsamkeit verliert ihren Nimbus als Wundermittel – und wird dadurch fundierter und sicherer einsetzbar. Die mentale Hygiene könnte bald denselben Stellenwert erreichen wie körperliche Fitness.

(24.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Semperit, Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Rosgix, CA Immo, Rosenbauer, AT&S, FACC, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner RWT AG

Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX leicht im Plus: Schöne Handelsvolumina und ein Kursziel für Marinome...

» Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take...

» Österreich-Depots: Jetzt ist auch Stockpicking Österreich ytd ins Minus ...

» Börsegeschichte 24.3.: DAX, Bawag, Brau Union (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Marco Reiter Strabag (audio cd.at)

» Bau-Turbo zeigt erste Wirkung: Mehr Baugenehmigungen in Deutschland ( Fi...

» Bewusstes Gehen verjüngt das Gehirn ab 50 ( Finanztrends)

» Santacruz Silver Aktie: Wende nach Korrektur ( Finanztrends)

» Coeur Mining Aktie: Reserven, Upgrade, Milliarden-Kredit ( Finanztrends)

» PIR-News: Auftrag für Strabag, Research zu Marinomed, Auszeichnungen für...