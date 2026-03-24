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Battalion Oil Aktie: Zahlen, Deals, Schuldenabbau ( Finanztrends)

24.03.2026, 3573 Zeichen

Battalion Oil hat heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt. Gleichzeitig präsentiert das Unternehmen eine Reihe strategischer Transaktionen, die das Bild deutlich komplexer machen als ein einfacher Quartalsbericht.

Schwächeres Quartal, aber strukturelle Gründe

Der Umsatz im vierten Quartal fiel auf 32,3 Millionen Dollar – gegenüber 49,7 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum ein erheblicher Rückgang. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 12,5 Millionen Dollar oder 0,76 Dollar je Aktie.

Wesentlicher Treiber der schwächeren Produktionszahlen waren Engpässe in der Midstream-Infrastruktur. Im vierten Quartal musste Battalion rund 4.300 Barrel Öläquivalent pro Tag (Boe/d) vorübergehend drosseln. Die Tagesproduktion sank dadurch auf 11.207 Boe/d. Für das Gesamtjahr 2025 lag der Wert bei 12.096 Boe/d, wobei Öl 51 Prozent des Volumens ausmachte.

Inzwischen hat das Unternehmen einen neuen langfristigen Gasbehandlungsvertrag mit einem großen Midstream-Anbieter abgeschlossen. Die gedrosselten Mengen konnten damit wieder hochgefahren werden. Die Produktion am Monument-Draw-Asset stieg seit Anfang Dezember 2025 um rund 30 Prozent.

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Akquisition, Verkauf und frisches Kapital

Neben den Quartalszahlen sticht vor allem die Übernahme von Öl- und Gasanlagen von RoadRunner Resource Holding hervor. Die im März 2026 abgeschlossene Transaktion – vollständig in Aktien bezahlt – brachte rund 7.090 Netto-Acres im texanischen Ward County hinzu. Die Monument-Draw-Position wächst damit auf insgesamt 27.097 Acres. Das Management erwartet 30 zusätzliche hochwertige Bohrstellen, die über bestehende Infrastruktur erschlossen werden sollen.

Gleichzeitig trennte sich Battalion im Februar 2026 von seinen West-Quito-Assets für Nettoerlöse von 60,1 Millionen Dollar – rund 10 Prozent der zum Jahresende nachgewiesenen Reserven. Davon flossen 40 Millionen Dollar direkt in die Rückzahlung des Terminkredits. Die verbleibende Terminkreditschuld beläuft sich auf 208,1 Millionen Dollar, die Kassenposition auf 28,0 Millionen Dollar.

Ergänzend platzierte das Unternehmen im März 2026 Wertpapiere bei einem institutionellen Investor und erzielte dabei 15,0 Millionen Dollar Bruttoerlös. Diese Mittel sind für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital vorgesehen.

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Reserven und Bewertungsbasis

Zum Jahresende 2025 beliefen sich die nachgewiesenen Reserven auf 59,7 Millionen Barrel Öläquivalent. Der standardisierte Barwert der künftigen Netto-Cashflows wurde auf rund 343,5 Millionen Dollar beziffert – berechnet auf Basis von 66,01 Dollar je Barrel Öl und 3,39 Dollar je MMBtu Erdgas gemäß SEC-Preisdecks.

Das Bild, das sich ergibt: Battalion Oil hat ein operativ schwieriges Jahr hinter sich, nutzte den Jahreswechsel aber aktiv für Portfoliobereinigung, Schuldenabbau und Flächenausbau. Ob die gestärkte Produktionsbasis und die neuen Bohrstellen die Bilanzlast mittelfristig spürbar entlasten, hängt maßgeblich vom Ölpreisniveau ab.

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    Autor: Finanztrends

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