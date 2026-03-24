Bewegung bei Arthrose: Neue Studie stellt Schmerzlinderung infrage ( Finanztrends)

24.03.2026, 3545 Zeichen

Eine aktuelle Meta-Analyse stellt die schmerzlindernde Wirkung von Sport bei Knie- und Hüftarthrose in Frage. Trotzdem bleibt Bewegung ein zentraler Therapiebaustein. Die Debatte präzisiert nun die Erwartungen.

Studie aus Bochum schlägt Wellen

Forschende der Hochschule Bochum veröffentlichten kürzlich eine umfassende Analyse im Fachjournal "RMD Open". Das Ergebnis: Die schmerzlindernde Wirkung von Bewegung bei Arthrose fällt oft geringer aus als gedacht. Die Auswertung von Daten Tausender Patientinnen und Patienten zeigte eine Schmerzreduktion von nur etwa fünf bis zehn Prozent. Bei Hüftarthrose waren die Effekte laut Studie kaum messbar.

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Die Autoren regen an, die allgemeine Empfehlung von Bewegung als alleinigen Schwerpunkt der Erstbehandlung zu überdenken. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die positiven Auswirkungen auf Schmerz und Gelenkfunktion in größeren Studien weniger ausgeprägt sind.

Leitlinien halten an Bewegung als Goldstandard fest

Trotz der neuen Daten bekräftigen aktuelle medizinische Leitlinien die zentrale Rolle der Bewegung. Die im vergangenen Jahr aktualisierten S3-Leitlinien zur Knie- und Hüftarthrose stellen die Eigenverantwortung der Patienten in den Mittelpunkt. Bewegung, kombiniert mit Gewichtsreduktion, gilt weiterhin als unverzichtbar.

Die physiologische Logik ist einleuchtend: Gezieltes Training stärkt die Muskulatur rund um das Gelenk und entlastet es. Zudem wird der Gelenkknorpel durch Be- und Entlastung besser ernährt – ähnlich wie ein Schwamm. Experten betonen, dass es nicht um perfekte Trainingspläne geht, sondern darum, überhaupt aktiv zu werden.

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Warum die wissenschaftliche Debatte weitergeht

Die Veröffentlichung aus Bochum hat eine intensive Fachdiskussion ausgelöst. Andere Forschungsergebnisse zeichnen ein gegensätzliches Bild. Eine Meta-Analyse vom Oktober 2025 im "British Medical Journal" bestätigte anhand von über 200 Studien die positive Wirkung von Bewegung, insbesondere von Walking oder Schwimmen.

Experten wie Professor Christian Kopkow von der BTU Cottbus-Senftenberg weisen darauf hin, dass die Diskussion nicht neu ist. Bis heute sei nicht genau bekannt, über welchen Mechanismus Bewegung bei Arthrose wirke. Die neuen Studienergebnisse machten Sport nicht nutzlos, erforderten aber ein realistischeres Erwartungsmanagement.

Die Zukunft: Individuelle Therapie statt Patentrezept

Die aktuelle Debatte führt zu einer präziseren Betrachtung. Es geht nicht darum, Bewegung abzuschreiben, sondern sie besser in umfassende Behandlungspläne zu integrieren. Die Notwendigkeit einer individuellen Anpassung wird stärker betont.

Zukünftige Forschung könnte sich auf die spezifischen Wirkmechanismen konzentrieren. Im Fokus steht die Kombination aus Bewegung, Gewichtsmanagement und anderen gelenkerhaltenden Maßnahmen. Das Ziel bleibt: Patienten befähigen, langfristig mobil und schmerzärmer zu leben.

(24.03.2026)

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