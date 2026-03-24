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EuGH-Urteil stärkt Arbeitgeber gegen missbräuchliche DSGVO-Auskünfte ( Finanztrends)

24.03.2026, 4889 Zeichen

Ein neues EuGH-Urteil gibt deutschen Unternehmen erstmals ein klares Argument gegen strategisch motivierte Datenschutz-Auskunftsbegehren von Mitarbeitern an die Hand. Die Richter definierten, wann solche Anfragen als missbräuchlich gelten können – eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen für Personalabteilungen und Datenschutzbeauftragte.

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EuGH setzt Grenzen für Auskunftsansprüche

Der Europäische Gerichtshof hat am 19. März 2026 klargestellt: Das grundlegende Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO ist kein Freibrief für „Fischzüge“ in Unternehmensdaten. Anfragen können als missbräuchlich abgelehnt werden, wenn ihr Hauptziel nicht die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung ist. Stattdessen dienen sie oft anderen Zwecken, etwa der Vorbereitung von Schadensersatzklagen oder Arbeitsgerichtsprozessen.

„Das Urteil bringt endlich die notwendige Nuance in eine oft pauschal diskutierte Pflicht“, kommentiert eine Münchner Fachanwältin für Datenschutzrecht. Die Richter betonten den ursprünglichen Sinn des Auskunftsrechts: Betroffenen sollen verstehen, was mit ihren Daten geschieht. Wird dieses Ziel qualitativ überschritten, liegt ein Missbrauch nahe.

Die Beweislast liegt allerdings beim Arbeitgeber. Er muss objektive Anhaltspunkte für die missbräuchliche Absicht sammeln und dokumentieren. Entscheidend ist eine Einzelfallprüfung. Selbst eine erstmalige Anfrage kann unzulässig sein – eine wichtige Klarstellung gegenüber früheren Annahmen.

Höhere Hürden für Schadensersatzansprüche

Parallel verschärfte der EuGH die Voraussetzungen für immaterielle Schadensersatzansprüche nach Artikel 82 DSGVO. Ein bloßer Verstoß gegen die Verordnung reicht nicht mehr aus. Betroffene müssen nun nachweisen, dass sie einen tatsächlichen und konkreten Schaden erlitten haben. Ein allgemeines Unbehagen oder das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben, genügt nicht.

Diese Hürde ist besonders relevant, wenn Mitarbeiter wegen angeblich unvollständiger oder verspäteter Auskünfte auf Entschädigung klagen. Der Spielraum für pauschale Forderungen schrumpft damit deutlich. Für Unternehmen bedeutet das mehr Rechtssicherheit im Umgang mit oft pauschal gestellten Ansprüchen.

Praktische Folgen für Personalabteilungen

Die Entscheidung zwingt HR-Abteilungen und Datenschutzbeauftragte zum Handeln. Zwar bietet das Urteil neue Verteidigungsmöglichkeiten, doch es erhöht gleichzeitig den Dokumentationsaufwand. Unternehmen müssen ihre Prozesse überprüfen und anpassen.

„Die größte Herausforderung wird die systematische Erfassung von Indizien für einen Missbrauch sein“, sagt ein Datenschutzbeauftragter eines DAX-Konzerns. Entscheidend sind nun klare interne Abläufe: Wer prüft die Anfrage? Nach welchen Kriterien? Wie wird die Entscheidung dokumentiert? Schulungen für die beteiligten Mitarbeiter werden unerlässlich.

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Mögliche Hinweise auf einen Missbrauch könnten sein, wenn ein Mitarbeiter öffentlich bekannt ist für systematische Auskunftsanfragen mit anschließenden finanziellen Forderungen. Solche Indizien allein reichen aber nicht aus – sie müssen durch weitere umstände des Einzelfalls untermauert werden.

Einordnung in die deutsche Rechtsprechung

Das EuGH-Urteil trifft auf einen bereits im Fluss befindlichen nationalen Diskurs. Das Arbeitsgericht Heilbronn entschied bereits im März 2025, dass ehemalige Mitarbeiter nicht pauschal die Herausgabe aller Unternehmensdaten verlangen können. Besonders bei langen Beschäftigungsverhältnissen sei eine vollumfängliche Offenlegung unverhältnismäßig.

Das Gericht erlaubte es Arbeitgebern damals, unpräzise oder zu pauschale Anfragen zurückzuweisen und eine Konkretisierung zu verlangen. Es betonte zudem, dass das Auskunftsrecht nicht zur „Beweisausforschung“ für Überstunden- oder Gehaltsklagen dienen dürfe. Diese nationale Linie wird durch die EuGH-Entscheidung nun auf eine solide europäische Grundlage gestellt.

Die praktischen Auswirkungen werden sich in den kommenden Monaten in weiteren Gerichtsentscheidungen zeigen. Unternehmen sollten ihre Compliance-Strategien jetzt überprüfen und ihre Prozesse an diese verschärfte, aber klarere Rechtslage anpassen. Der administrative Aufwand bleibt hoch, doch die Spielregeln sind nun transparenter.


(24.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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