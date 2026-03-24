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Intuitive Ernährung: Der Ausweg aus der Diätspirale ( Finanztrends)

24.03.2026, 2320 Zeichen

Diäten und Ernährungsregeln führen viele in eine Sackgasse aus Frust und Jo-Jo-Effekten. Als Gegenbewegung gewinnt die intuitive Ernährung an Bedeutung. Sie setzt auf das natürliche Hungergefühl statt auf strenge Verbote.

Wenn „gesund“ krank macht

Der Druck, perfekt zu essen, hat eine Schattenseite: die Orthorexie. Betroffene entwickeln eine zwanghafte Fixierung auf „reine“ Lebensmittel. Das kann zu Mangelerscheinungen und sozialer Isolation führen. Die Forschung verbindet dieses Verhalten heute klar mit Krankheitsangst und dem Einfluss sozialer Medien.

Die klassische Diätspirale aus Verzicht und Kontrollverlust belastet Psyche und Körper gleichermaßen. Immer mehr Experten warnen vor den Folgen dieser restriktiven Mentalität.

Zurück zum Bauchgefühl

Die intuitive Ernährung bietet einen Ausweg. Das Konzept der US-Ernährungswissenschaftlerinnen Evelyn Tribole und Elyse Resch ermutigt, wieder auf körpereigene Signale zu hören. Zehn Grundregeln sollen helfen, Frieden mit dem Essen zu schließen – darunter das Ablehnen der Diätmentalität und das bewusste Wahrnehmen von Sättigung.

Die wissenschaftliche Basis wächst: Eine Studie zeigt, dass intuitives Essen Essstörungen bei Frauen um 40 Prozent und bei Männern um 75 Prozent reduzieren konnte. Weitere Forschungen belegen weniger emotionales Essen und eine bessere Körperakzeptanz. Eine Schweizer Analyse von zehn Studien deutet sogar auf signifikanten Gewichtsverlust hin.

Kann dieser Ansatz also Diäten ersetzen?

Ein Paradigmenwechsel hat begonnen

Die Diskussion markiert einen Wandel. Während Aktionstage wie der „Tag der gesunden Ernährung“ die Bedeutung ausgewogener Kost betonen, rückt nun die psychische Komponente in den Fokus. Selbst etablierte Institutionen stellen traditionelle Empfehlungen auf den Prüfstand.

Die neuen US-Ernährungsrichtlinien mit ihrer Botschaft „eat real food“ spiegeln einen Trend zu unverarbeiteten Lebensmitteln wider. Gleichzeitig vergibt die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie Medienpreise für die Aufklärung über Stoffwechselstörungen. Die Debatte wird auf allen Ebenen geführt.

Die Zukunft der Ernährungsberatung liegt in individualisierten Strategien. Ziel ist es, alltagstaugliche Wege aus der Diätspirale zu finden und Essstörungen vorzubeugen. Die intuitive Ernährung könnte hierfür einen entscheidenden Schlüssel liefern.


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Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

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    1932
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    Autor: Finanztrends

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