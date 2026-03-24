Metallic Minerals Aktie: Vorbereitung auf 2026 ( Finanztrends)

24.03.2026, 2501 Zeichen

Metallic Minerals navigiert derzeit durch eine Übergangsphase. Nach dem Abschluss technischer Berichte für das Hauptprojekt in Colorado konzentriert sich das Unternehmen nun auf die logistische Vorbereitung der Explorationssaison 2026. Dabei sollen verfeinerte geologische Modelle direkt in die operative Planung für die kommenden Feldarbeiten einfließen.

Fokus auf KI und Exploration

Ein zentraler Faktor für die kommenden Monate ist der Übergang zur aktiven Bohrphase beim Keno-Silberprojekt. Das Management setzt verstärkt auf KI-gestützte Workflows, um Bohrziele präziser zu definieren und die Effizienz bei der Entdeckung neuer Ressourcen zu steigern. Diese technologische Unterstützung soll helfen, die umfangreichen Gebietsanteile in den USA und Kanada optimal zu erschließen und das Ressourcenwachstum voranzutreiben.

Zusätzlich spielen die Lizenzgebühren aus der Gold- und Silberproduktion im Yukon eine wichtige Rolle für die interne Finanzierung. Nach einer Phase mit hohen Lizenzaktivitäten wird die Entwicklung der operativen Partnerschaften im Jahr 2026 zeigen, wie hoch das Cashflow-Potenzial tatsächlich ausfällt. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung für das Keno-Silberprojekt bleibt jedoch von der weiteren Entwicklung der Metallpreise und den allgemeinen Marktbedingungen abhängig.

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Termine und Marktlage

An der Börse steht das Papier unter erheblichem Verkaufsdruck. Mit einem Minus von 8,40 Prozent am heutigen Montag weitete sich der Kursverlust der letzten 30 Tage auf rund 31 Prozent aus.

Wichtige Termine für das Unternehmen im Frühjahr:

- 27. bis 28. April 2026: Teilnahme am SAFE Summit in Washington, D.C.

- 17. bis 19. Mai 2026: Teilnahme am Top Shelf Partners Event in Washington, D.C.

Die kommenden Monate stehen im Zeichen der operativen Umsetzung im Keno-Silberprojekt. Investoren warten nun auf den tatsächlichen Bohrstart in den USA und Kanada, um die Validität der neuen KI-Modelle anhand konkreter Ergebnisse beurteilen zu können.

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(24.03.2026)

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