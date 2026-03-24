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Monthly Main Event: Die ultimative Talkshow zum Finanzmarkt Österreich (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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24.03.2026, 1724 Zeichen

Um 12:39 liegt der ATX mit -0.01 Prozent im Minus bei 5260 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -1.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Flughafen Wien mit +2.16% auf 52.1 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.06% auf 9.095 Euro und Österreichische Post mit +0.67% auf 33.925 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 22590 ( -0.28%, Ultimo 2025: 24490, -7.50% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +3.37% auf 53.01 Euro, dahinter BASF mit +2.52% auf 48.07 Euro und Beiersdorf mit +1.82% auf 73.9 Euro.

„Monthly Main Event: Die ultimative Talkshow zum Finanzmarkt Österreich“
Kapitalmarktstimmen zum Status Quo, ausgestrahlt im Hauptabendprogramm

Wir, das sind wieder Robert Gillinger vom BE und ich, Christian Drastil. Aufgrund der rapide zunehmenden Relevanz der Podcastthemen haben wir unser Audio-CD.at Studiosetup in 1090 Wien um einen Eventraum erweitert, der Veranstaltungen mit bis zu 50 Leuten möglich macht. Am 16.4. wird also im Audio-CD.at-Setup der 1. Monthly Main Event stattfinden. Robert und ich werden fortan monatlich 8 Leute zu einer Talkshow bitten. Beginn ist am 16.4. um 18 Uhr (Aufnahmedauer ca. 2h), gesendet wird am 17.4. um 20:15 Uhr, also Hauptabend und ist dann natürlich auch später über alle gängigen Podcastkanäle verfügbar. Zürs ist gerade vorbei, am 17.4. ist Tag 1 der Invest in Stuttgart, in der Woche darauf findet der Wiener Börse Preis statt. Der Markt ist spannend. Es gibt also viel zu reden.

Für uns spannend: Je nach Gäste-Konstellation (first come, first serve ist Wundertüte auch für uns) werden wir das Script finalisieren und mit den Talkshow-Gästen vorab lose durchgehen ... Info: christian.drastil@audio-cd.at

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.03.)


(24.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1121: ATX etwas fester, Flughafen Wien gesucht, Take my breath away Research und European Lithium feat. Trump




 

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Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

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    Autor: Christian Drastil

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      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
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