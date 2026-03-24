Osteoporose: Neue Leitlinien senken Therapieschwelle ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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24.03.2026, 4396 Zeichen
Die medizinischen Leitlinien zur Behandlung von Osteoporose werden aktuell verschärft. Experten setzen jetzt auf ein individuelles 3-Jahres-Risiko, um Hochrisikopatienten schneller zu behandeln. Dieser Paradigmenwechsel war ein zentrales Thema auf dem Deutschen Kongress für Endokrinologie in diesem März.
Mythos adé: Osteoporose trifft auch Männer
Lange galt Knochenschwund als reines Frauenleiden. Die aktuellen Daten korrigieren dieses Bild: Etwa jeder fūmfter Mann über 50 erleidet einen osteoporotischen Knochenbruch. Die Erkrankung wird bei Männern oft später erkannt, weil das Risikobewusstsein fehlt.
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Ab 50 baut der Körper nicht nur Knochendichte, sondern auch wichtige Stützmuskulatur ab – diese 6 gezielten Übungen stoppen den Trend und beugen aktiv Beschwerden vor. Kostenloses E-Book mit Krafttrainings-Übungen direkt sichern
Zudem beginnt Osteoporose nicht mit Schmerzen. Sie verläuft meist symptomfrei, bis es zu einem sogenannten Fragilitätsbruch kommt – etwa beim Heben einer Tasche. Experten fordern daher eine frühzeitige Risikobewertung, besonders bei Faktoren wie Untergewicht, Rauchen oder familiärer Vorbelastung.
Trainingsrevolution: Hohe Gewichte statt Schonung
Die Empfehlungen für Patienten haben sich radikal geändert. Statt Schonung fordern Osteologen heute gezielte Belastung. Leichtes Spazieren reicht nicht aus, um die Knochendichte zu steigern.
Das Zauberwort heißt „Progressive Resistance Training“ – also Krafttraining mit steigenden Gewichten. Ergänzt wird es durch Impact-Training wie Sprünge, das die Knochenneubildung anregt. Kombiniert mit Gleichgewichtstraining senkt dieser Ansatz das Sturzrisiko und bekämpft effektiv den gleichzeitigen Schwund von Knochen- und Muskelmasse.
Diagnostik 2026: KI analysiert die Knochenarchitektur
In der Diagnostik stützt man sich weiter auf die DXA-Knochendichtemessung. Moderne KI-gestützte Auswertungen von CT-Aufnahmen gewinnen jedoch an Bedeutung. Sie beurteilen die Mikroarchitektur des Knochens genauer und ermöglichen eine präzisere Risikoeinschätzung.
Bei der Therapie hat sich die Sequenztherapie durchgesetzt. Zuerst kommen osteoanabole Wirkstoffe zum Einsatz, die den Knochenaufbau stimulieren. Anschließend stabilisieren antiresorptive Medikamente das Erreichte. Neue Forschungsansätze deuten zudem auf weitere positive Effekte bewährter Wirkstoffe hin.
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Ernährung: Kalzium allein reicht nicht
Ein häufiger Irrtum ist, dass Kalziumtabletten allein die Knochen schützen. Kalzium braucht „Transporthelfer“: Vitamin D3 ermöglicht die Aufnahme aus dem Darm, Vitamin K2 sorgt für den Einbau in den Knochen.
Im Fokus steht auch die Proteinversorgung. Da Knochen zu einem großen Teil aus Kollagen bestehen, ist Eiweiß für die Stabilität essenziell. Eine knochenfreundliche Ernährung enthält grünes Gemüse, Nüsse und kalziumreiches Mineralwasser. Alkohol, Rauchen und phosphatreiche Softdrinks gelten dagegen als „Knochenräuber“
Fracture Liaison Services: Systematische Nachsorge nach Brüchen
Die wirtschaftliche Bedeutung ist enorm. Schätzungsweise sechs bis acht Millionen Menschen in Deutschland leben mit Osteoporose. Die Behandlung von Folgefrakturen belastet das Gesundheitssystem massiv.
„Fracture Liaison Services“ (FLS) sollen diese Versorgungslücke schließen. Dieses Modell stellt sicher, dass Patienten mit einem Bruch systematisch auf Osteoporose untersucht und direkt in eine Langzeittherapie überführt werden. Der Fokus hat sich von der Akutbehandlung hin zum ganzheitlichen Management des Bewegungsapparates verschoben.
Ausblick: Personalisierte Medizin und digitale Helfer
Für die Zukunft erwarten Experten eine weitere Individualisierung der Therapie. Forscher arbeiten an genetischen Markern, um das individuelle Risiko schon in jungen Jahren vorherzusagen.
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) werden eine größere Rolle spielen. Sie sollen Patienten beim Heimtraining unterstützen und die Therapietreue überwachen. Mit der für Ende des Jahres erwarteten Leitlinien-Aktualisierung könnte die Prävention stärker in die hausärztliche Routine integriert werden. Das Ziel ist klar: die Diagnose stellen, bevor der erste Knochen bricht.
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