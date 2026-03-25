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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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25.03.2026, 557 Zeichen

Um 13:27 liegt der ATX mit +2.28 Prozent im Plus bei 5389 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.18% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +9.26% auf 54.25 Euro, dahinter Wienerberger mit +4.69% auf 23.45 Euro und Andritz mit +4.18% auf 63.5 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 22968 (+1.46%, Ultimo 2025: 24490, -7.57% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.86% auf 157.35 Euro, dahinter Infineon mit +3.63% auf 39.7075 Euro und Commerzbank mit +3.15% auf 32.43 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.03.)


(25.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

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Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

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    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
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    Star der Stunde: Frequentis 1.61%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.32%
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    Autor: Christian Drastil

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