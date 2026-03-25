(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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25.03.2026, 557 Zeichen
Um 13:27 liegt der ATX mit +2.28 Prozent im Plus bei 5389 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.18% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +9.26% auf 54.25 Euro, dahinter Wienerberger mit +4.69% auf 23.45 Euro und Andritz mit +4.18% auf 63.5 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 22968 (+1.46%, Ultimo 2025: 24490, -7.57% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +3.86% auf 157.35 Euro, dahinter Infineon mit +3.63% auf 39.7075 Euro und Commerzbank mit +3.15% auf 32.43 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.03.)
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