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Darmbakterien beeinflussen Gedächtnis und Stimmung ( Finanztrends)

25.03.2026, 3405 Zeichen

Jüngste Studien revolutionieren das Verständnis der Darm-Hirn-Achse. Sie zeigen: Was wir essen, steuert direkt unsere psychische Verfassung.

Mikrobiom als Schlüssel zum Gehirn

Forschende aus Stanford und Philadelphia veröffentlichten bahnbrechende Erkenntnisse. In Tierversuchen übertrugen sie Darmbakterien zwischen jungen und alten Mäusen – mit dramatischen Folgen. Junge Tiere verloren Lernfähigkeit, alte verbesserten ihr Gedächtnis deutlich.

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Ein spezifisches Bakterium, Parabacteroides goldsteinii, spielt dabei eine zentrale Rolle. Seine Zunahme im Alter korreliert mit Gedächtnisverlust. Wurde es bei alten Mäusen ausgeschaltet, erreichten sie kognitive Leistungen wie Jungtiere. Ein Durchbruch, der Hoffnung macht: Könnte ein Teil des altersbedingten Gedächtnisverfalls umkehrbar sein?

Mood Food: Essen für die Psyche

Das Konzept „Mood Food“ gewinnt an wissenschaftlicher Substanz. Chinesische Forscher fanden heraus: Hochwertige Kohlenhydrate aus Vollkorn, Obst und Gemüse fördern die Aufnahme der Serotonin-Vorstufe Tryptophan im Gehirn. Das „Glückshormon“ kann so leichter gebildet werden.

Rob Markus von der Universität Maastricht bestätigt den Zusammenhang. Seine Studie zeigt: Eine ballaststoffreiche Ernährung mit gesunden Fetten verbessert Stimmung und kognitive Leistung. Im Gegensatz dazu erhöhen stark verarbeitete Lebensmittel das Depressionsrisiko. Die mediterrane Küche mit ihren entzündungshemmenden Eigenschaften punktet erneut.

Omega-3 und personalisierte Therapien

Eine aktuelle klinische Studie liefert praktische Anwendungen. Demnach kann eine dreimonatige Kur mit Omega-3-Fettsäuren Stress und Schlafprobleme lindern. Die Fettsäuren wirken direkt auf den Neurotransmitterstoffwechsel.

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Nicht nur die Ernährung, sondern auch die richtigen Vitalstoff-Werte sind entscheidend für Ihre langfristige Gesundheit und mentale Stärke. Dieser kostenlose 25-seitige Ratgeber erklärt Ihnen verständlich die wichtigsten Blutwerte und hilft Ihnen, Risiken frühzeitig zu erkennen. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck hier herunterladen

Die personalisierte Medizin setzt ebenfalls auf den Darm. Ein deutsches Forschungskonsortium erhielt kürzlich 3,4 Millionen Euro Förderung. Das Projekt „MikrobiomProCheck“ will individuelle Mikrobiom-Therapien entwickeln – zunächst für Darmerkrankungen. Die Erkenntnis dahinter: Ernährungsbedingte Darmveränderungen haben direkte Folgen für die Gehirngesundheit.

Paradigmenwechsel in der Gesundheitsversorgung

Die klare Trennung zwischen körperlicher und mentaler Gesundheit bröckelt. Experten sehen kaum noch Zweifel: Die Qualität der Ernährung wirkt sich unmittelbar auf die Psyche aus. Verbraucher priorisieren Gesundheit zunehmend über Preis und Bequemlichkeit.

Der Trend zur pflanzenbetonten Ernährung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) passt perfekt in dieses Bild. Sie liefert die benötigten Ballaststoffe, Polyphenole und gesunden Fette. Die Zukunft könnte individualisierte Ernährungspläne bringen, basierend auf dem eigenen Mikrobiom. Eine bewusste Ernährung wird so zum aktiven Werkzeug für mentale Stärke.


(25.03.2026)

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Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

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    Autor: Finanztrends

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      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
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      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
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